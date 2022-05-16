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Новини Війна
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У Слов'янську затримали чоловіка, який здавав позиції українських захисників та місце влучання ракети

арешт

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру мешканцю м. Слов’янська у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Його взяли під варту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, у травні 2022 року громадянин добровільно погодився допомагати окупантам. Використовуючи месенджер "Telegram", він передавав представнику силового відомства РФ інформацію щодо розташування та переміщення особового складу і техніки Збройних Сил України на території м. Слов’янськ Донецької області.

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Також підозрюваний, перебуваючи у м. Слов’янськ, зняв на власний телефон відео і фото, а також встановив географічні місця дислокації особового складу Національної гвардії України на електронній карті та передав цю інформацію представнику країни-агресора. Окрім того, чоловік повідомив загарбникам про влучання ракети в будівлю цивільної інфраструктури міста.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Донецька область (8932) державна зрада (1728) Офіс Генпрокурора (3303) Слов’янськ (636)


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Топ коментарі
+17
Вот с кого нужно начинать во время войны борьбу на уничтожение. Лишать гражданства и собственности. Славянск притулок сепаров был и остался.
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16.05.2022 13:26 Відповісти
+16
А как там бывшая мер Штепа себя ведёт,опять говорит,что это наши ребята и пришли нас освобождать.
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16.05.2022 13:25 Відповісти
+10
Прив"язать серед поля до стовпа і передать координати кацапам начебто від нього...
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16.05.2022 13:29 Відповісти
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А как там бывшая мер Штепа себя ведёт,опять говорит,что это наши ребята и пришли нас освобождать.
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16.05.2022 13:25 Відповісти
Вот с кого нужно начинать во время войны борьбу на уничтожение. Лишать гражданства и собственности. Славянск притулок сепаров был и остался.
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16.05.2022 13:26 Відповісти
Сдать его родственникам погибших в Славянске и выдать им оружие..
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16.05.2022 16:07 Відповісти
На палю собаку!!!!
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16.05.2022 13:26 Відповісти
У вищої ради правосуддя нема питань дотагентурних судей які відпускають своїх "побратимів"- агентів - казнокрадів під залог. А у Сумах сєпар суддя взагалі виніс вирок до СБУ, яке затримало самого агента. Інших політиків це теж не бентежить...
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16.05.2022 13:27 Відповісти
Здайте его в утиль.
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16.05.2022 13:28 Відповісти
А если всех прокуроров и судей продажных потрясти, можно на вооружение насобирать.
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16.05.2022 13:28 Відповісти
Прив"язать серед поля до стовпа і передать координати кацапам начебто від нього...
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16.05.2022 13:29 Відповісти
За законом воєнного часу: "утилізувати" покидька на місці! 🤔
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16.05.2022 13:34 Відповісти
Кожен такий інформатор, вбивця. І робить він це свідомо.
Тому, ніяких відпускань під заставу злочинців, які вчинили масові вбивства?
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16.05.2022 13:35 Відповісти
Гасити на місці
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16.05.2022 16:39 Відповісти
Privjazatj k stolbu v objekte, kotorogo on toljko chto ukazal.
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16.05.2022 17:06 Відповісти
 
 