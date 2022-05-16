У Слов'янську затримали чоловіка, який здавав позиції українських захисників та місце влучання ракети

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру мешканцю м. Слов’янська у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Його взяли під варту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, у травні 2022 року громадянин добровільно погодився допомагати окупантам. Використовуючи месенджер "Telegram", він передавав представнику силового відомства РФ інформацію щодо розташування та переміщення особового складу і техніки Збройних Сил України на території м. Слов’янськ Донецької області.

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Також підозрюваний, перебуваючи у м. Слов’янськ, зняв на власний телефон відео і фото, а також встановив географічні місця дислокації особового складу Національної гвардії України на електронній карті та передав цю інформацію представнику країни-агресора. Окрім того, чоловік повідомив загарбникам про влучання ракети в будівлю цивільної інфраструктури міста.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.