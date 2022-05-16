Затягування війни може призвести до різкого зростання податків та націоналізації в Україні, - міністр фінансів Марченко

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що країна може вжити хворобливих заходів, якщо бойові дії триватимуть довше, ніж три-чотири місяці.

За його словами, країна може піти на різке підвищення податків, скорочення видатків та вдатися до націоналізації. Про це міністр фінансів України Сергій Марченко розповів в інтерв'ю The Economist, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що останніми роками перетворилося на досить ринкову економіку, що вільно обертається, може зіткнутися з хвилею націоналізації, яка зведе нанівець роки важкого прогресу", - говорить Марченко.

Марченко нагадав, що Світовий банк спрогнозував скорочення ВВП України приблизно на 45% у 2022 р. За оцінкою України, ВВП впаде на 44%. За його словами, приблизно на чверть скоротилися митні надходження через скорочення імпорту та призупинення дії багатьох мит.

Також через війну в Україні країна щомісяця втрачає $5 млрд, що становить 5% ВВП України. Така сума виділяється на зарплати військовим.

Марченко також повідомив про складнощі з вивезенням урожаю пшениці, ячменю, соняшника та інших культур. Через блокування українських портів можуть виникнути проблеми із доставкою зерна морем.

Також читайте: У держави є інструменти для того, щоб якомога швидше відшкодувати ПДВ підприємцям, які поновлюють виробництво, — економіст

На кордоні з Євросоюзом через перевірки виникають 10-кілометрові пробки, а в ЄС може в'їхати обмежена кількість вантажівок, оскільки Україна не є членом спільноти. З цієї причини Європа зіткнеться з нестачею продовольства після збирання врожаю, якщо не вирішаться бюрократичні питання.