Затягування війни може призвести до різкого зростання податків та націоналізації в Україні, - міністр фінансів Марченко
Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що країна може вжити хворобливих заходів, якщо бойові дії триватимуть довше, ніж три-чотири місяці.
За його словами, країна може піти на різке підвищення податків, скорочення видатків та вдатися до націоналізації. Про це міністр фінансів України Сергій Марченко розповів в інтерв'ю The Economist, інформує Цензор.НЕТ.
"Те, що останніми роками перетворилося на досить ринкову економіку, що вільно обертається, може зіткнутися з хвилею націоналізації, яка зведе нанівець роки важкого прогресу", - говорить Марченко.
Марченко нагадав, що Світовий банк спрогнозував скорочення ВВП України приблизно на 45% у 2022 р. За оцінкою України, ВВП впаде на 44%. За його словами, приблизно на чверть скоротилися митні надходження через скорочення імпорту та призупинення дії багатьох мит.
Також через війну в Україні країна щомісяця втрачає $5 млрд, що становить 5% ВВП України. Така сума виділяється на зарплати військовим.
Марченко також повідомив про складнощі з вивезенням урожаю пшениці, ячменю, соняшника та інших культур. Через блокування українських портів можуть виникнути проблеми із доставкою зерна морем.
На кордоні з Євросоюзом через перевірки виникають 10-кілометрові пробки, а в ЄС може в'їхати обмежена кількість вантажівок, оскільки Україна не є членом спільноти. З цієї причини Європа зіткнеться з нестачею продовольства після збирання врожаю, якщо не вирішаться бюрократичні питання.
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Нічого окрім гвіздка в труну у вигляді непосильних податків.
пс. Ви зробили це разом - раз за разом
то пропонуй варіанти розвязання проблем,
любий може сказати все херово все пропало
свіженькі
схоже, якась чергова групка ходить по колу, створюючи нові і нові акаунти десятками
Якраз таки облизувачі зеленського на новеньких обліківках.
А так звані порохоботи гнуть свою лінію, початок якої знаходиться значно далі за 2013 рік навіть.
Тут так само: якщо бракує у бюджеті коштів, то їх треба взяти у рашистів - націоналізувати абсолютно все, що є російського у нашій державі.
А не, бл*дь, "різко піднімати податки". Треба наносити економічний удар по московитах, а не по громадянах своєї ж країни.
Приватні підприємства в дохід держави - не цікаво. Невже кошти на рахунках в банках?
Що?
11.01.22 (ДО війни)
"В Украине введут продуктовые талоны: кто и когда получит"
Шокирован, фраппирован и обескуражен.
В связи с вызванными войной проблемами в экономике нам придется поднимать налоги. Это практически прямая цитата, если что.
То есть у Марченко есть опасения, что коль война сама не добьет экономику, для гарантированного достижения результата нужно еще и налоги поднять?
Давайте тогда еще и рагулирования добавим, чего уж мелочиться.
Вот розничный рынок топлива отрагулировали же, замечательно получилось. Топлива, правда. нет. Зато цены зафиксированы!
Что Гетьманцев, что Милованов, что Марченко. Какой-то запредельный бюджетоцентризм и непонимание элементарных законов функционирования экономики. Постоянные попытки отдавать экономике приказы и убежденность, что они будут выполнены.
Я не знаю что с этим делать. Но если им дать рулить как они видят, то они добьют не доубитую войной часть экономики. https://t.me/tanya_adams/2864
https://www.youtube.com/watch?v=-**********
Слава Черкашин сделал анализ законопроекта 7311. И вновь в воздухе противно завоняло Гетманцевым и его инициативами, которые окончательно прибьют украинский бизнес, который он и война не добили ранее. А ещё ждите рост коррупции и взяток. В налоговой уже ждут этот звкон, как 13 зарплату. Всё же у меня ощущение, что план работ нашим горе-экономистам выписывают в Москве.
PS Единственное, что я поддерживаю - это возврат пошлины на ввезенные в Украину автомобили для собственного пользования. Потому что бюджет сам не наполнится, а эьи массово пользуются именно автодилеры. Исключением должны стать машины для фронта. А теперь сам текст Черкашина:
"ВОЕННАЯ НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА ПОД УГРОЗОЙ
С появлением законопроекта 7311 военную налоговую реформу можно считать законченной. Снова начинаем проверки, поднимаем налоги и усиливаем административное давление на бизнес и население. Основные нормы:
- поднятие в 2 раза ставки военного сбора (с 1,5% до 3%);
- возврат 20% ставки акциза на бензины, газ и дистилляты (пониженная ставка 7% не проработала и двух месяцев), ждем роста цен на бензин и дизтопливо;
- огромную проблему не возмещения НДС не решают, только для довоенной задолженности января предлагается погашение за счет НДС-облигаций (ОВГЗ). А как же миллиардные невозвраты февраля, марта, апреля?
- отменяют широко разрекламированный отказ государства от налогов на границе при ввозе автотранспорта гражданами;
- аналогичное решение (возврат импортных налогов) предлагается для товаров, ввозимых плательщиками единого налога по ставке 2% от дохода;
- и напоследок, бизнес вне зон оккупации и боевых действий ждут, скорее всего, массовые камеральные проверки налоговиков на предмет соблюдения сроков подачи отчетности и уплаты налогов в бюджет. А это новые штрафы, жалобы и доначисления, хотя суды практически не работают и защитить себя будет крайне сложно.
Непоследовательность, недоверие, возврат идеологии агрессивного сбора налогов - плохие, если не роковые, попутчики для восстановления воюющей экономики.
Не делайте этого!".
військові на передовій отримують 100000 грн, що є приблизно 3300 $, нехай цю цифру множимо на 2, тобто, військовий отримує 200 000 грн або 6500 $ то виходить, що на сьогодні у нас мілліонна армія?!!!
Ви це серьозно!??
- оснастить этих военных экипировкой
- чем-то их кормить и вовремя это подвозить
- подвозить боеприпасы для стрелкового, артиллерийского оружия, танков и т.д.
- горючее для того чтоб техника как-то ездила, она не на святом духе контр-наступление проводит
- ремонтировать эту самую технику.
И это далеко не всё. Даже обучение по новым волнам мобилизации требует всего этого.
Война - очень дорогое дело, вообще-то.
Горючка для всу-тоже много по помощи
Все высокотехнологичное оружие-военная помощь от США ,Британии ,Польши,Прибалтики и др.стран.
Зарплаты -по 100000 -только в боевых действиях и только для ВСУ (ТРО -я сомневаюсь)-тысяч на 50-70 человек ,все остальные -25000-50000 грн.
Оснащение для ТРО-либо люди сами покупали (и до сих пор покупают),либо покупают громады
Откуда 5 млрд.долл в месяц на военные расходы-непонятно.
Власти могут пойти на болезненные меры в виде огромного повышения налогов и резкого сокращения расходов, если война будет продолжаться больше, чем "три-четыре месяца", заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью The Economist.
Хотели план по восстановлению Украины и привлекательные условия для беженцев? Поднятие налогов и урезание трат, скорее всего социальных, предлагают. Нравится? Ну, других вариантов у этой команды в Кабмине, видимо, нет. Иначе бы предложили.
тут первое что нужно делать отпускать зарабитчан батрачить по специальному аушвайсу ... в прошлом году набатрачили на 15 млрд. ... при всем при том, что весь ВВП был 200 млрд. .... тем более это эще минус 6500 грн. не тратить на каждого такого сидельца .... зачем они нужны здесь по лавачкам сидеть, если их ни в военкомат не зовут, ни на работу в Украине? .... но эти бибины бакланы будут тянуть уже пока жрать будет нечего, и начнут беженцы бунты поднимать - неВайне
А реально ничего этой экономике не грозит-что надо западные страны и США с Британией подправят,где надо нажмут на кредиторов ,где то долги простят или отстрочат (как польше простили 300 млрд.),где то дадут кредит ,где то макрофинансовую помощь и т.п.
Если США будет угодно и они посчитают это нужным-то после войны загонят сюда сколько надо концернов ,прижмут коррупционеров ,настроят заводов и т.п. -но это если посчитают нужным (как польшу подняли-как противовес Германии и РФ)
Всё до чего додумался Марченко. Нам надо больше денег оттого мы поднимем налоги.
Тем не менее у нас были олигархи и мафия, которая привыкла воровать. А с европейской помощи не поворуешь. Вот и вся проблема с которой они стыкаются. Проблемы же с обычными людьми решаемы, если их начать решать.
https://petition.president.gov.ua/petition/146960