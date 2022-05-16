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Новини Війна
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Окупанти вдруге за сьогодні обстріляли Чернігівщину з території РФ, - ОК "Північ"

чернігівщина

Окупанти вдруге обстріляли прикордонні населені пункти на Чернігівщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ". 

Як зазначається, близько 12:00 з території Російської Федерації спостерігачами зафіксований ще один обстріл в бік населеного пункту Миколаївка. Всього з 9:20 до 12:10 зафіксували близько трьох десятків вибухів.

"Приблизно о 12:20 з боку РФ зафіксували 7 вибухів ("приходів") в районі населеного пункту Грем’яч. Попередньо - працював міномет. Втрат серед особового склада немає", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З території РФ обстріляно прикордонні населені пункти на Чернігівщині та Сумщині, - ОК "Північ"

Автор: 

армія рф (18036) обстріл (29527) росія (66431) Чернігівщина (1585)


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Топ коментарі
+12
С этим надо что-то делать. Почему не отвечает наша арта? Приказ не стрелять?
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16.05.2022 14:07 Відповісти
+8
бред собачий - наши не отвечают потому что трус зеленский не отдает приказ
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16.05.2022 14:43 Відповісти
+6
У меня в связи с этими обстрелами только один вопрос ,а почему в ответ не обстреливаем территориб раши ведь это уже возможно
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16.05.2022 14:37 Відповісти
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С этим надо что-то делать. Почему не отвечает наша арта? Приказ не стрелять?
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16.05.2022 14:07 Відповісти
Потому как война формально не объявлена - ни ими, ни нами. ИМХО, есть для юридическая проблема обстреливать запоребрик. А они - сволочи, им можно. Пусть юристы подробнее и аккуратнее расскажут.
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16.05.2022 14:11 Відповісти
Юридична проблема?...як до того на Донбасі?
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16.05.2022 14:38 Відповісти
Та у мене вже пальці болять - розказувать! Бл*дь - одні "стратиги" і "правники-міжнародники"! Всі все знають, у всьому розбираються, а коли починаєш щось пояснювать - то або "зрадник", або "кацап"!
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16.05.2022 14:41 Відповісти
бред собачий - наши не отвечают потому что трус зеленский не отдает приказ
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16.05.2022 14:43 Відповісти
Отвечаю, что надо делать: собираете средства стопицот тысяч американских рублей, и покупаете пограничной заставе "Грем'яч" контрбатарейный радар AN\TPQ-49 и один комплект БПЛА "Фурия". Потом убеждаете нового командующего ТрО генерала Танцюру создать миномётное подразделение в составе Гремячской ТрО, обучить их работе с AN\TPQ-49 и комплексом "Фурия",и придать это подразделение ТрО в подчинение командиру заставы. Ну и конечно снабдить подразделение парой БМ-37 с б/к и обеспечить достойное денежное довольствие для содержания семей, ибо они уже не смогут работать ни на гремячских полях, ни на гремячском РОПе.
Тогда дежурный минометчик, получив через три секунды координаты "выхода", отправит прямо туда по координатам один ответный 80-тимллиметровый привет прямо через 20 секунд.
Если этого всего не получается, то пока придётся терпеть трансграничные обстрелы всем мелким говном из ближней приграничной зоны кацапии. Терпеть, и к сожалению, хоронить...

Всё имеет свою цену. Даже "прикол" в избирательной кабинке. И сейчас мы все платим цену за этот прикол. Даже те, кто не прикалывался.
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16.05.2022 15:56 Відповісти
К чему это нытьё ? " Повысить " рейтинг и поддержку нашей власти ?
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16.05.2022 14:11 Відповісти
"А в ответ тиши
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16.05.2022 14:15 Відповісти
У меня в связи с этими обстрелами только один вопрос ,а почему в ответ не обстреливаем территориб раши ведь это уже возможно
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16.05.2022 14:37 Відповісти
потому что из бункера не поступает приказ
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16.05.2022 14:44 Відповісти
Лучше всего отправить дроны -камикадзе,мол мы не при делах и следов никаких.
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16.05.2022 15:38 Відповісти
Ага сумщина ,чернігівщина обстріли будуть наростати і руйнування теж.Треба так довбонути щоб більше не хотілося стріляти.
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16.05.2022 16:15 Відповісти
Як мабудь і більшість постуючих на Цензорі, мрію лише про одне. Встаю щодня о 5:30, бо треба збиратись на роботу. Прокидаюсь і 10 хвилин дивлюсь новини, що відбулося за ніч.

Так от, найбільша мрія - вранці побачити фотки та відео якого-небудь палаючого оркоміста (звичайно, найбажанішою є мааааац-ква), щоб розвалені снарядами будинки, щоб в сльозах, соплях і крові метушились орки, щоб повсюду орківські кров, кишки і так далі. Щиро сподіваюся, що героїчна армія України обов'язково зробить всім нам такий подарунок! Бо має ж бути в цьому світі хоч на грам справедливості?
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16.05.2022 16:35 Відповісти
Я так само...
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16.05.2022 17:53 Відповісти
ОК "Північ", здається, зовсім не ОК.
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16.05.2022 16:55 Відповісти
Кто-то убедил зелю, что территория мордора-священна и неприкосновенна. А то путин нападет
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16.05.2022 17:15 Відповісти
 
 