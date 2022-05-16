Окупанти вдруге за сьогодні обстріляли Чернігівщину з території РФ, - ОК "Північ"
Окупанти вдруге обстріляли прикордонні населені пункти на Чернігівщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".
Як зазначається, близько 12:00 з території Російської Федерації спостерігачами зафіксований ще один обстріл в бік населеного пункту Миколаївка. Всього з 9:20 до 12:10 зафіксували близько трьох десятків вибухів.
"Приблизно о 12:20 з боку РФ зафіксували 7 вибухів ("приходів") в районі населеного пункту Грем’яч. Попередньо - працював міномет. Втрат серед особового склада немає", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+12 Олег Шафрай
показати весь коментар16.05.2022 14:07 Відповісти Посилання
+8 Вячеслав #508718
показати весь коментар16.05.2022 14:43 Відповісти Посилання
+6 damian kireev #516357
показати весь коментар16.05.2022 14:37 Відповісти Посилання
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Тогда дежурный минометчик, получив через три секунды координаты "выхода", отправит прямо туда по координатам один ответный 80-тимллиметровый привет прямо через 20 секунд.
Если этого всего не получается, то пока придётся терпеть трансграничные обстрелы всем мелким говном из ближней приграничной зоны кацапии. Терпеть, и к сожалению, хоронить...
Всё имеет свою цену. Даже "прикол" в избирательной кабинке. И сейчас мы все платим цену за этот прикол. Даже те, кто не прикалывался.
Так от, найбільша мрія - вранці побачити фотки та відео якого-небудь палаючого оркоміста (звичайно, найбажанішою є мааааац-ква), щоб розвалені снарядами будинки, щоб в сльозах, соплях і крові метушились орки, щоб повсюду орківські кров, кишки і так далі. Щиро сподіваюся, що героїчна армія України обов'язково зробить всім нам такий подарунок! Бо має ж бути в цьому світі хоч на грам справедливості?