Окупанти вдруге за сьогодні обстріляли Чернігівщину з території РФ, - ОК "Північ"

Окупанти вдруге обстріляли прикордонні населені пункти на Чернігівщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

Як зазначається, близько 12:00 з території Російської Федерації спостерігачами зафіксований ще один обстріл в бік населеного пункту Миколаївка. Всього з 9:20 до 12:10 зафіксували близько трьох десятків вибухів.

"Приблизно о 12:20 з боку РФ зафіксували 7 вибухів ("приходів") в районі населеного пункту Грем’яч. Попередньо - працював міномет. Втрат серед особового склада немає", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З території РФ обстріляно прикордонні населені пункти на Чернігівщині та Сумщині, - ОК "Північ"