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Фонд Бутусова разом з фондом TAPS за сприяння голови штабу оборони Дніпра Корбана закупив для захисників України 52 квадрокоптери

корбан,бутусов

Фонд Юрія Бутусова разом з фондом TAPS за сприяння керівника штабу Ради оборони Дніпра Генадія Корбана та за організації компанії Девіро закупив для захисників України 52 квадрокоптери.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Дрони будуть передані бойовим підрозділам зі складу 24-ї, 30-ї, 58-ї, 79-ї, 92-ї, 93-ї бригад, першої бригади спеціального призначення імені Богуна, четвертої бригади швидкого реагування Нацгвардії, батальону ТРО Дніпра Азов, 128-ї бригади ТРО, батальону "Скала" ОК Схід, добровольчого батальону "Карпатська січ".

"Квадрокоптери - це один з ключових засобів ведення розвідки, потреби в них на фронті постійно збільшуються, їх потрібно постачати на фронт тисячами. Усі поставки квадрокоптерів здійснюються виключно за рахунок волонтерів та на народні кошти", - пише Бутусов.

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Він зазначив, що зараз фонд працює над закупівлею набагато більшої кількості квадрокоптерів та інших видів дронів.

Автор: 

фонд (262) Бутусов Юрій (3622) дрони (5006)


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Топ коментарі
+19
Молодець Бутусов.
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16.05.2022 14:20 Відповісти
+17
Дякую редактору сайту Бутусову і всім читачам, які долучились до збору коштів ! Разом до перемоги !
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16.05.2022 14:24 Відповісти
+11
Респект!
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16.05.2022 14:28 Відповісти
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Молодець Бутусов.
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16.05.2022 14:20 Відповісти
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16.05.2022 14:21 Відповісти
Вот это круто!
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16.05.2022 14:21 Відповісти
Дякую редактору сайту Бутусову і всім читачам, які долучились до збору коштів ! Разом до перемоги !
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16.05.2022 14:24 Відповісти
Интересно а фонд Коломойского сколько и чего закупил?...
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16.05.2022 14:26 Відповісти
Ніфіга собі...
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16.05.2022 14:26 Відповісти
Респект!
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16.05.2022 14:28 Відповісти
Дуже гарна справа-респект...
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16.05.2022 14:32 Відповісти
Слава Богу!
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16.05.2022 14:43 Відповісти
це на секундочку більше 6 млн гривень
рівень 👍🏼
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16.05.2022 14:44 Відповісти
гарне число - 52 !
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16.05.2022 14:52 Відповісти
Грошей не шкода, але є невелике прохання до адмінів, дивіться хоть трохи чію рекламу розміщюете. Особливо зверху в рамочці. Пробував замовити взуття, передзвонюють, ну у мене Get premium встановленний, на номері 12 тегів : шахраї, зловмисники, найобка і т.п.
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16.05.2022 14:57 Відповісти
Юрію Бутусову щира подяка за його нелегку роботу і РЕСПЕКТ 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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16.05.2022 14:59 Відповісти
Дякую Бутусову і всім хто як я, підтримає наших воїнів!!!

Хочу наголосити, що Фонд Бутусова - 100% надійний спосіб підтримати армію та наблизити перемогу України!
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16.05.2022 15:58 Відповісти
Велика подяка всім хто допомогає пацанам на фронті. І Бутусову і бабці яка віддає свої гроші з пенсії хоч і маленькі але з краплини море получается
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16.05.2022 16:05 Відповісти
Молодцi, i Бутусов i Корбан. Да усi молодцi, хто нашiм воякам допомогаэ. Усi , кому не байдуже.
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16.05.2022 18:47 Відповісти
 
 