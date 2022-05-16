Фонд Бутусова разом з фондом TAPS за сприяння голови штабу оборони Дніпра Корбана закупив для захисників України 52 квадрокоптери

Фонд Юрія Бутусова разом з фондом TAPS за сприяння керівника штабу Ради оборони Дніпра Генадія Корбана та за організації компанії Девіро закупив для захисників України 52 квадрокоптери.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Дрони будуть передані бойовим підрозділам зі складу 24-ї, 30-ї, 58-ї, 79-ї, 92-ї, 93-ї бригад, першої бригади спеціального призначення імені Богуна, четвертої бригади швидкого реагування Нацгвардії, батальону ТРО Дніпра Азов, 128-ї бригади ТРО, батальону "Скала" ОК Схід, добровольчого батальону "Карпатська січ".

"Квадрокоптери - це один з ключових засобів ведення розвідки, потреби в них на фронті постійно збільшуються, їх потрібно постачати на фронт тисячами. Усі поставки квадрокоптерів здійснюються виключно за рахунок волонтерів та на народні кошти", - пише Бутусов.

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Він зазначив, що зараз фонд працює над закупівлею набагато більшої кількості квадрокоптерів та інших видів дронів.