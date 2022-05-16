Знищено ворожу крилату ракету, що летіла в напрямку Одеси, - Повітряне командування "Південь"

Із російського винищувача випущено крилату ракету типу "Х" на Одесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряне командування "Південь".

"16 травня, опівдні, воїнами повітряного командування "Південь" виявлена та знищена крилата ракета типу "Х", яка була випущена винищувачем російських окупантів у напрямку міста Одеси", - йдеться у повідомленні.

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