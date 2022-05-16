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Новини Війна
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Знищено ворожу крилату ракету, що летіла в напрямку Одеси, - Повітряне командування "Південь"

ракета

Із російського винищувача випущено крилату ракету типу "Х" на Одесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряне командування "Південь".

"16 травня, опівдні, воїнами повітряного командування "Південь" виявлена та знищена крилата ракета типу "Х", яка була випущена винищувачем російських окупантів у напрямку міста Одеси", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Літаки стратегічної авіації РФ завдали удару по Одещині. Уражено об'єкт туристичної інфраструктури, постраждало двоє дорослих, важко поранено дитину, - ОК "Південь". ФОТО

Автор: 

армія рф (18036) Одеса (5538) ракети (4093) літак (2981)


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Топ коментарі
+4
Жаль що без літака
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16.05.2022 15:04 Відповісти
+3
Видать =гена= не в курсе, что ракеты Х приспособлены для пуска, в том числе, с истребителей!
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16.05.2022 15:35 Відповісти
+2
Ракета походу летела в роддом а на ракеты было написано, zа детей
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16.05.2022 14:54 Відповісти
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Ракета походу летела в роддом а на ракеты было написано, zа детей
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16.05.2022 14:54 Відповісти
Не удивился бы подобной направленности ударов, т.к. руССкие нацисты уже не раз замечены в извращённых вариантах садизма!!!
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16.05.2022 15:38 Відповісти
Жаль що без літака
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16.05.2022 15:04 Відповісти
Літак орків знаходився на територіі кацапстану !!
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16.05.2022 15:06 Відповісти
сракета !
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16.05.2022 15:05 Відповісти
Странное заявление для Воздушного Командования про крылатую ракету запущенную истребителем
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16.05.2022 15:06 Відповісти
чем истребитель хуже или лучше подводной лодки или бомбардировщика, что его ракету не нужно сбивать ?
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16.05.2022 15:22 Відповісти
Видать =гена= не в курсе, что ракеты Х приспособлены для пуска, в том числе, с истребителей!
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16.05.2022 15:35 Відповісти
Для них що винищувач що штурмовик - один хрен
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16.05.2022 15:31 Відповісти
Если бы ты =Тэд= испытывал желание интересоваться хоть чем то, например тем с какого носителя могут запускаться ракеты Х, то не писал бы столь глупых постов!
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16.05.2022 15:36 Відповісти
Авиационный комплекс ракет Х-35 поступил на вооружение самолётов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-24 Су-24 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-30 Су-30 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-29 МиГ-29 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-35%D0%A1 Су-35С , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-142 Ту-142. Вопросы есть?!
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16.05.2022 15:33 Відповісти
Все СУ в основном штурмовики есть разведчики. ТУ бомбардировщик Миг 29 истребитель возможно есть модификация
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16.05.2022 15:44 Відповісти
Таки да , они оказывается модификаций наклепали практически под любой носитель ,
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16.05.2022 15:47 Відповісти
Для особо "одарённых" чьи посты здесь увидел: Авиационный комплекс Х-35 (как и остальные Х-ы) поступил в своё время на вооружение самолётов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-24 Су-24 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-30 Су-30 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-29 МиГ-29 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-35%D0%A1 Су-35С , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-142 Ту-142. так что проблем с его пуском с истребителя, как и штурмовика, бомбардировщика, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-142 НЕТ!
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16.05.2022 15:45 Відповісти
 
 