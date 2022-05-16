Рідні заблокованих на "Азовсталі" воїнів закликають Ердогана зробити все можливе для порятунку українських Героїв: Вони перебувають у пеклі

Дружини та матері українських військових, які обороняють Маріуполь від російських окупантів, закликають президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана зробити все можливе для того, щоб допомогти їхнім чоловікам та синам, які перебувають на території металургійного комбінату "Азовсталь" в обложеному Маріуполі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Кільце навколо "Азовсталі" стислося. Далі тягнути не можна. Ми покладаємо наше останнє сподівання і віримо в те, що об'єднавши зусилля Туреччини, в особі президента Ердогана, Китаю, в особі його лідера Сі Цзіньпіна, та самого Господа Бога, можна допомогти врятувати" Азовсталь" та людей, які там перебувають за межею життя та смерті. Вони перебувають у пеклі. Їм щодня завдають нових ран", - сказала дружина одного з бійців полку "Азов" під час пресконференції у Стамбулі у понеділок.

За її словами, захисники Маріуполя не мають медикаментів, яких вони гостро потребують через велику кількість поранень.

"Шановний пане Ердогане! Допоможіть, благаємо вас. Об'єднайте зусилля, зверніться до Сі Цзіньпіна і разом із Господом Богом зробіть це - врятуйте "Азовсталь". Станьте носіями миру, допоможіть. Адже цей вчинок гідний Нобелівської премії миру", - підсумувала вона.

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