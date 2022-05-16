Рідні заблокованих на "Азовсталі" воїнів закликають Ердогана зробити все можливе для порятунку українських Героїв: Вони перебувають у пеклі
Дружини та матері українських військових, які обороняють Маріуполь від російських окупантів, закликають президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана зробити все можливе для того, щоб допомогти їхнім чоловікам та синам, які перебувають на території металургійного комбінату "Азовсталь" в обложеному Маріуполі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Кільце навколо "Азовсталі" стислося. Далі тягнути не можна. Ми покладаємо наше останнє сподівання і віримо в те, що об'єднавши зусилля Туреччини, в особі президента Ердогана, Китаю, в особі його лідера Сі Цзіньпіна, та самого Господа Бога, можна допомогти врятувати" Азовсталь" та людей, які там перебувають за межею життя та смерті. Вони перебувають у пеклі. Їм щодня завдають нових ран", - сказала дружина одного з бійців полку "Азов" під час пресконференції у Стамбулі у понеділок.
За її словами, захисники Маріуполя не мають медикаментів, яких вони гостро потребують через велику кількість поранень.
"Шановний пане Ердогане! Допоможіть, благаємо вас. Об'єднайте зусилля, зверніться до Сі Цзіньпіна і разом із Господом Богом зробіть це - врятуйте "Азовсталь". Станьте носіями миру, допоможіть. Адже цей вчинок гідний Нобелівської премії миру", - підсумувала вона.
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россия в Мариуполе готовит самую большую подделку «свидетельств свидетелей» о том, что Мариуполь был уничтожен украинскими военными. Свидетельства будут подготовлены жителями Мариуполя, которые остались в городе, в письменной форме.
Для проведения такой операции российские оккупанты объявили начало регистрации на компенсацию за уничтоженное жилье и/или потерю члена семьи. За жилье - 500 тыс. рублей (ориентировочно 6 тыс. долларов США), за погибшего члена семьи - 3 млн. рублей. (ориентировочно 33 тыс. долларов США)
Регистрация заявлений на компенсацию проводят в помещении школы №9. Однако при представлении собственноручно составленного письменного заявления мариупольцы должны обязательно отметить, что имущество «было уничтожено украинскими военными», а близкие «убиты украинской армией». В случае отсутствия/отказа такой отметки оккупанты сообщают, что никакая компенсация произведена не будет. Учитывая психологическое давление и состояние информационной блокады, мариупольцы в надежде подают заявления с соответствующими примечаниями.
В итоге россия получает десятки тысяч собственноручно составленных письменных «свидетельств» о «зверствах украинской армии».
Которые должны использоваться для влияния на международное мнение, в т.ч. с широкой оглаской через пропагандистские медиа-каналы, продолжающие свою деятельность на территории стран ЕС.
В реальности проведение подобной компенсации не возможно. Только на выполнение этих обещаний мариупольцам россия должна потратить не менее 2,5 млрд долларов США. Что в текущем состоянии экономики россии невозможно.
https://t.me/tanya_adams/2863
Весь мир ПРОСИТ выродка Владимира Путина, чьи войска насилуют и убивают детей в Украине, чтобы он смилостивился и дал коридор для защитников Мариуполя. Ничто так не характеризует слабоволие современных лидеров, как эти унизительные мольбы, обращенные к чудовищу, сброд которого мог бы быть физически уничтожен в течение недели, если бы упомянутая выше воля к этому - была.
Такое мнение https://www.facebook.com/aleksandrkushnar высказал в Фейсбуке известный российский журналист и публицист Александр Кушнарь.
У НАТО есть все возможности для того, чтобы не ПРОСИТЬ Путина, а сделать так, чтобы просил ОН - о пощаде.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2022/05/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4.html Путин провел репетицию своего последнего слова на Мариупольском процессе - Пионтковский
Задумайтесь, до чего мы дожили: жены бойцов батальона «Азов» говорят о том, что их мужья готовятся к последнему бою, а окружающий мир бессильно вздыхает со словами «Путин не соглашается на предложения!» Эта беззубость тем более поражает на фоне того, с какой скоростью то же НАТО, которое недавно отказывало Украине в членстве, принимает сейчас в свои ряды Финляндию с Швецией и даже дает им гарантии промежуточной безопасности, совершенно не боясь «разозлить» Владимира Путина.
Так ответьте мне: если его нельзя разозлить ни Финляндией и Швецией в НАТО, если его нельзя разозлить ленд-лизом для Украины и если его нельзя разозлить сообщениями американских СМИ о помощи разведки США в уничтожении русских генералов, то почему его можно разозлить тем, что Пентагон объявит сектор вокруг Мариуполя и эвакуационный путь из него защищенными зонами, где в случае, если упадет хоть один русский снаряд, то всё это сборище путинских убийц будет ликвидировано точечными ударами с моря и воздуха?
В тему - https://www.economics-prorok.com/2022/04/%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD.html Именно на Зеленском лежит ответственность за Мариуполь - Бутусов
Ответ здесь только один: Запад по-прежнему не хочет выходить из зоны комфорта.
Так уж и быть, даст Украине столько оружия, чтобы она сломала Россию, но рисковать самим?
Зачем, если можно пойти по пути наименьшего сопротивления и опереться на горстку людей, готовых пить техническую воду, спать по два часа в день и штурмовать десятикратно превосходящего врага «Джавелинами», который в ответ сбрасывает противобункерные и прочие запрещенные снаряды?
Такова логика Запада, и это логика пресыщенных мещан.
К счастью, общий сдвиг все же наметился, но до цели, которая состоит в возвращении к приоритету гуманизма над «валовым внутренним продуктом», нашему «цивилизованному мирку» еще неимоверно далеко.
Минус 20 Рублей за высер.
Никто не будет просить за военных у террориста.
поперлись?