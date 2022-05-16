"Хочу ще почути твоє рідне слово...", - оборонець Маріуполя Козацький співає під звуки обстрілу пісню переможця Євробачення-2022 Kalush Orchestra "Стефанія". ВIДЕО

Оборонець Маріуполя Дмитро Козацький на "Азовсталі" співає під звуки обстрілу пісню переможця Євробачення-2022 Kalush Orchestra "Стефанія".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Козацький заспівав фрагмент пісні і опублікував його на своїй сторінці в соцмережі.

"Привітав KALUSH ORCHESTRA з перемогою на Євробаченні з самого серця Маріуполя", - зазначає він у дописі.

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