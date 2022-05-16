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Новини Війна
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"Хочу ще почути твоє рідне слово...", - оборонець Маріуполя Козацький співає під звуки обстрілу пісню переможця Євробачення-2022 Kalush Orchestra "Стефанія". ВIДЕО

Оборонець Маріуполя Дмитро Козацький на "Азовсталі" співає під звуки обстрілу пісню переможця Євробачення-2022 Kalush Orchestra "Стефанія".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Козацький заспівав фрагмент пісні і опублікував його на своїй сторінці в соцмережі.

"Привітав KALUSH ORCHESTRA з перемогою на Євробаченні з самого серця Маріуполя", - зазначає він у дописі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Kalush Orchestra перемогли у фіналі Євробачення-2022. ВIДЕО

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Євробачення (607) Маріуполь (3253) Азовсталь (447)


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Допоможи Боже вибратися з того пекла реальним Героям.
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16.05.2022 15:26 Відповісти
Які ще сили молити врятувати Маріуполь та його Героїв ?!!
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16.05.2022 15:27 Відповісти
І світ і Бог і Небеса почуйте наші голоса, допоможіть звільнити наших Воїнів.....
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16.05.2022 15:29 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, допоможіть
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16.05.2022 16:15 Відповісти
Живіть хлопці.
Ви маєте витримати.
Нехай Бог вас береже.
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16.05.2022 18:12 Відповісти
Алгоритм дій Зе президента :

1) Знімає всі мінні загородження на кримському перешейку
2) Замість війського Стану вводить Надзвичайний Стан
3) Заганяє в Маріуполь додаткова війська
4) Допомагає російському війську зайти з Криму до Півдня України без проблем
5) Волає на весь світ що росіяне можуть підірвати Запорізьку АЕС
6) Волає на весь світ що росіяне знищуюють Маріуполь
7) Волає до всього світу щоб врятували захисників Маріуполя
8) Після того як російським військам не вдалось хоч щось захопити в Україні, Зе пропонує вигнати
їх з Півдня України
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16.05.2022 22:15 Відповісти
 
 