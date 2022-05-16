Путін погрожує "реакцією у відповідь" на розширення військової інфраструктури НАТО на територіях, що увійдуть до Альянсу

Розширення військової інфраструктури НАТО на територіях держав, які увійдуть до цієї структури, викличе реакцію у відповідь від Росії.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується розширення (НАТО), зокрема за рахунок нових членів альянсу - Фінляндії, Швеції. У Росії, хотів би вас поінформувати, немає проблем із цими державами. І тому в цьому сенсі безпосередньої загрози розширення за рахунок цих країн для Росії не створює", - заявив Путін у понеділок на зустрічі глав держав-членів ОДКБ.

"Але розширення військової інфраструктури на цю територію, безумовно, викличе нашу реакцію у відповідь. І якою вона буде - ми дивитимемося, з огляду на ті загрози, які нам створюватимуть", - сказав Путін.

Президент Росії зазначив, що розширення НАТО - це проблема, "яка, на мою думку, створюється абсолютно штучно, оскільки робиться це на користь США" і НАТО використовують як інструмент зовнішньої політики по суті однієї країни.

"Це все посилює і так непросту міжнародну обстановку в галузі безпеки", - заявив Путін.

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"Взагалі проблема створюється на голому місці, але у відповідний спосіб на це і реагуватимемо", - сказав Путін.

"Окрім цієї розширеної політики, Північноатлантичний альянс іще й виходить за межі свого географічного призначення, за межі Євроатлантики, намагається все активніше й активніше включатися в міжнародні питання і контролювати міжнародну ситуацію з точки зору безпеки і впливати на них, і не у найкращий спосіб, в інших регіонах світу", - наголосив президент РФ