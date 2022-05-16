Путін погрожує "реакцією у відповідь" на розширення військової інфраструктури НАТО на територіях, що увійдуть до Альянсу
Розширення військової інфраструктури НАТО на територіях держав, які увійдуть до цієї структури, викличе реакцію у відповідь від Росії.
Про це заявив президент РФ Володимир Путін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Що стосується розширення (НАТО), зокрема за рахунок нових членів альянсу - Фінляндії, Швеції. У Росії, хотів би вас поінформувати, немає проблем із цими державами. І тому в цьому сенсі безпосередньої загрози розширення за рахунок цих країн для Росії не створює", - заявив Путін у понеділок на зустрічі глав держав-членів ОДКБ.
"Але розширення військової інфраструктури на цю територію, безумовно, викличе нашу реакцію у відповідь. І якою вона буде - ми дивитимемося, з огляду на ті загрози, які нам створюватимуть", - сказав Путін.
Президент Росії зазначив, що розширення НАТО - це проблема, "яка, на мою думку, створюється абсолютно штучно, оскільки робиться це на користь США" і НАТО використовують як інструмент зовнішньої політики по суті однієї країни.
"Це все посилює і так непросту міжнародну обстановку в галузі безпеки", - заявив Путін.
"Взагалі проблема створюється на голому місці, але у відповідний спосіб на це і реагуватимемо", - сказав Путін.
"Окрім цієї розширеної політики, Північноатлантичний альянс іще й виходить за межі свого географічного призначення, за межі Євроатлантики, намагається все активніше й активніше включатися в міжнародні питання і контролювати міжнародну ситуацію з точки зору безпеки і впливати на них, і не у найкращий спосіб, в інших регіонах світу", - наголосив президент РФ
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пыня, назад, это не спецоперация, а провокация !
Вова ***** не поймет НАТО расширяется потому что соседи Е@@НУТЫЕ...... ЭТО ВСЕ О ********* ВОВА-- О ТЕБЕ... ТВОЕЙ ВЛАСТИ... ТВОИХ УБИЙЦАХ НАСИЛЬНИКАХ ВОРАХ ПЕДОФИЛАХ УЕ@КАХ КОТОРЫЕ ТИПА БУЛА КЛЮЧЕВОЕ БУЛА 2 АРМИЯ МЫРУ..твоих попах служащих Демону твоих заскоках в голове...перестань пугать соседей и весь мир на планете-- а то мы такие е@@анутые а как е@@нем... естественно с вами даже пардон по нужде большой...и то будут в разных Вселенных...
«Запрошуємо вас приєднатися до 200 000 росіян, які вже знаходяться у Фінляндії закопаними в землю на кілька метрів після вашої останньої спроби у 1939 році». https://t.me/operativnoZSU/24517 https://t.me/operativnoZSU/24517
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Вова, уже скоро, да да, очень скоро, ты посмотришь в глаза старухе с косой. И там, Вова, у Создателя, порешать не получиться.
Ну заірже лавров голосніше, ну манька ще до більшої синюшності нап'ється і Що з того ?
Налякаєте НАТУ голим попом ?
Пограничный скупой кругозор.
Принимают Суоми - красавицу....
короче в Североатлантический альянс её забирают из под бока кровожадного бешенного агрессора. ***** пусть от злобы и бессилия клацает зубами.Ну кабаеву может вь@бать,да и то-она помоложе-может и ответить.
Та він же хрюкав, що в нього нема проблем з українцями; що в нього проблеми з націоналістами...
Нє, ну, те, що нині дві третини українців є націоналістами - його не обходило...
Ехали танкисты дружно
В гости к дедушке Панасу,
Ехали, крутя педали,
И играли на гармошке.
В это время появилось
Два китайских самолёта,
На дровах они летели,
И поэтому дымились!
Всё, нашей Родине кабздец!
Нарушителей воздушных
Встретил в небе дед Панас!
Весело крутя пропеллер,
Он догнал врагов противных.
Всё, нашей Родине кабздец!
Генерал в трусах зелёных
Собирал гашиш на грядках,
Но, увидев битву в небе,
Дал свисток, команду "К бою!"
Сразу пять подводных лодок,
Ластами гребя активно,
Ломанулися в атаку.
Все!
Москали, как эпично вы обосрались!!!
якесь місце. Не лякай більше нікого і не пускай соплі і воплі, тебе ніхто не боїться, тебе скоро і татари мокрими трусами будуть гнати з Татарстану.