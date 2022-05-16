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Новини Війна
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Встановлено вже 45 осіб росіян, які вчиняли воєнні злочини в Україні, - Венедіктова

венедіктова

Правоохоронці встановили 45 росіян, які, за інформацією слідства, вчиняли звірства на території нашої держави.

Про це в ефірі українських телеканалів заявила генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується наших розслідувань і воєнних злочинів... Наразі встановлено вже 45 таких осіб, щодо воєнних злочинів, це стаття 438 ККУ, і три особи вже в суді. Це - одна людина, яка обвинувачується нами у вбивстві цивільного, і ще дві особи передані до суду (причому вони фізично знаходяться в Україні). Це ті люди, які обстрілювали цивільну інфраструктуру на Харківщині", - поінформувала Венедіктова.

За її словами, в цьому питанні "ми рухаємося набагато швидше, ніж у міжнародному правосудді".

"Наразі у нас 45 офізичених людей РФ, які вчиняли звірства на території України, але більше ніж 11 600 фактів, по яких розслідуються злочини. Наше завдання – знаходити кожного. При цьому ми не просто маємо знайти людей, які можливо були в тому чи іншому місці, і притягнути до відповідальності. Ми маємо знайти всіх – свідків, усі докази, які будуть прийнятні щодо того, що вони (фігуранти. – Ред.) винні", - сказала генпрокурор.

Вона також зазначила, що важливим є питання, як довго триватиме весь цей процес.

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"Ми, звичайно, розпочинаємо всі розслідування, але знову ж таки, у тих умовах, що у нас немає доступу (до місць вчинення деяких злочинів, – ред.). Тому чи будемо ми закривати ці розслідування? Ні, ми будемо їх розслідувати. Але знову ж таки – про об’єктивну реальність. Десь ми будемо рухатися швидше, як-от наразі по Київській області, Чернігівській, Сумській області уже виходимо на підозри. Десь нам потрібен буде час. Але все одно українське правосуддя ставить собі за мету – знайти і притягнути кожного покидька до відповідальності, скільки б це часу нам не коштувало", - уточнила Венедіктова.

Автор: 

армія рф (18036) Венедіктова Ірина (829) воєнні злочини (1894) Офіс Генпрокурора (3304)


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Топ коментарі
+4
це дуже багато за час війни.жесть.
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16.05.2022 16:24 Відповісти
+4
Не заговорюй нас, коли виправдальний вирок по " вбивцям" Шеремета, вибачення і притягнення до відповідальності фальсифікаторів( підлеглих прокурорів) до Кримінальної відповідальності???!!
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16.05.2022 16:38 Відповісти
+4
150000 зайшло, а винних 45. Добре працює венедіктова.
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16.05.2022 17:54 Відповісти
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краще б розкраданням гумдопомоги займалися-
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16.05.2022 16:18 Відповісти
Не до дурниць їм. Там 150+ кримінальних справ Порошенка розслідується.
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16.05.2022 16:44 Відповісти
це дуже багато за час війни.жесть.
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16.05.2022 16:24 Відповісти
а путін серед них є? чи він ще не злочинець?
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16.05.2022 16:34 Відповісти
с нашими "реформированными " судами на процессы над этими преступниками нечего и надеяться, то им некогда, то они болеют, то кто-то не явился..., это бесконечная история....
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16.05.2022 16:34 Відповісти
Не заговорюй нас, коли виправдальний вирок по " вбивцям" Шеремета, вибачення і притягнення до відповідальності фальсифікаторів( підлеглих прокурорів) до Кримінальної відповідальності???!!
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16.05.2022 16:38 Відповісти
горить-палає...(горіть у пеклі москалі)
///
На юге мац-квы загорелся бизнес-центр DM Tower.
Столб дыма виден в разных района российской столицы.

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16.05.2022 16:54 Відповісти
Це московитські піонери вирішили анімувати "Взвейтесь кострами, синие ночи.."
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16.05.2022 17:59 Відповісти
150000 зайшло, а винних 45. Добре працює венедіктова.
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16.05.2022 17:54 Відповісти
Щось дуже повільно працюєте, пані прокурор. Більшу кількість можна встановити лише за одним відео з пошти Білорусі. Виникає питання - чи не багато грошей Україна на вас витрачає?
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16.05.2022 17:57 Відповісти
А я гадав, що вже сам факт перебування озброєного рашиста на українській землі - це злочин
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16.05.2022 18:19 Відповісти
 
 