Встановлено вже 45 осіб росіян, які вчиняли воєнні злочини в Україні, - Венедіктова

Правоохоронці встановили 45 росіян, які, за інформацією слідства, вчиняли звірства на території нашої держави.

Про це в ефірі українських телеканалів заявила генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується наших розслідувань і воєнних злочинів... Наразі встановлено вже 45 таких осіб, щодо воєнних злочинів, це стаття 438 ККУ, і три особи вже в суді. Це - одна людина, яка обвинувачується нами у вбивстві цивільного, і ще дві особи передані до суду (причому вони фізично знаходяться в Україні). Це ті люди, які обстрілювали цивільну інфраструктуру на Харківщині", - поінформувала Венедіктова.

За її словами, в цьому питанні "ми рухаємося набагато швидше, ніж у міжнародному правосудді".

"Наразі у нас 45 офізичених людей РФ, які вчиняли звірства на території України, але більше ніж 11 600 фактів, по яких розслідуються злочини. Наше завдання – знаходити кожного. При цьому ми не просто маємо знайти людей, які можливо були в тому чи іншому місці, і притягнути до відповідальності. Ми маємо знайти всіх – свідків, усі докази, які будуть прийнятні щодо того, що вони (фігуранти. – Ред.) винні", - сказала генпрокурор.

Вона також зазначила, що важливим є питання, як довго триватиме весь цей процес.

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"Ми, звичайно, розпочинаємо всі розслідування, але знову ж таки, у тих умовах, що у нас немає доступу (до місць вчинення деяких злочинів, – ред.). Тому чи будемо ми закривати ці розслідування? Ні, ми будемо їх розслідувати. Але знову ж таки – про об’єктивну реальність. Десь ми будемо рухатися швидше, як-от наразі по Київській області, Чернігівській, Сумській області уже виходимо на підозри. Десь нам потрібен буде час. Але все одно українське правосуддя ставить собі за мету – знайти і притягнути кожного покидька до відповідальності, скільки б це часу нам не коштувало", - уточнила Венедіктова.