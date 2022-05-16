Росіяни повідомляють, що домовилися про евакуацію поранених українських військових з "Азовсталі"
Поранених українських військових нібито мають вивезти в ОРДО. Для цього запроваджено режим тиші та відкрито гуманітарний коридор.
Про це заявило Міністерство оборони РФ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російський "Интерфакс".
"16 травня внаслідок переговорів із заблокованими на території металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі представниками українських військовослужбовців досягнуто домовленості про вивезення поранених", - йдеться у повідомленні.
В Міноборони РФ зазначили, що в районі "Азовсталі" вже запроваджено режим тиші та відкрито гуманітарний коридор, яким поранені українські військовослужбовці доставляються до медичного закладу в окупованому Новоазовську (ОРДО).
Топ коментарі
+40 Al-Goritm Ain-Moment
показати весь коментар16.05.2022 16:55 Відповісти Посилання
+37 Наталия П
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+36 Sergii Naushenko
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вони так парфумлять хлу його розпухле мурло
❗️З самого ранку більшість ЗМІ рф опублікували повідомлення про те, що «перша група українських військових вийшла з «Азовсталі» з білим прапором», і це, за словами пропагандистів, стало «початком капітуляції оборонців».
❗️Надалі роспропаганда повідомила, що під білим прапором вийшли переговорники, які домовляються про капітуляцію більшої частини українських військових.
✅ Насправді ж цей «інформаційний шум» був лише виправданням можливого вивезення поранених українських військових, заблокованих на території меткомбінату «Азовсталь».
⚠️ Таке інформаційне "прикриття" необхідне кремлю з двох причин:
📌 руйнування образу непереможних захисників Маріуполя, які «все ж здалися»
📌 пояснення та заспокоєння росіян, які могли обуритися від такої поступки в.путіна «неонацистам»
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/1576
Вказується, що раненим бійцям Азова була надана можливість евакуюватися, правда до "ДНР"
Наголошуємо, офіційного підтвердження даної інформації зі сторони уряду України немає і не було. https://t.me/operativnoZSU/24511 https://t.me/operativnoZSU/24511
За даними розслідування британських журналістів, рф депортувала в табори з самого тільки Маріуполя 65 тисяч наших громадян
Історія повторюється, зараз, у 21 столітті.
Депортація.
Табори.
Сибір.
Ще рік тому в це ніхто не міг повірити...
https://t.me/operativnoZSU/24520
https://twitter.com/i/status/1526209568543494144
Значить точно брешуть кацапи.
россия в Мариуполе готовит самую большую подделку «свидетельств свидетелей» о том, что Мариуполь был уничтожен украинскими военными. Свидетельства будут подготовлены жителями Мариуполя, которые остались в городе, в письменной форме.
Для проведения такой операции российские оккупанты объявили начало регистрации на компенсацию за уничтоженное жилье и/или потерю члена семьи. За жилье - 500 тыс. рублей (ориентировочно 6 тыс. долларов США), за погибшего члена семьи - 3 млн. рублей. (ориентировочно 33 тыс. долларов США)
Регистрация заявлений на компенсацию проводят в помещении школы №9. Однако при представлении собственноручно составленного письменного заявления мариупольцы должны обязательно отметить, что имущество «было уничтожено украинскими военными», а близкие «убиты украинской армией». В случае отсутствия/отказа такой отметки оккупанты сообщают, что никакая компенсация произведена не будет. Учитывая психологическое давление и состояние информационной блокады, мариупольцы в надежде подают заявления с соответствующими примечаниями.
В итоге россия получает десятки тысяч собственноручно составленных письменных «свидетельств» о «зверствах украинской армии».
Которые должны использоваться для влияния на международное мнение, в т.ч. с широкой оглаской через пропагандистские медиа-каналы, продолжающие свою деятельность на территории стран ЕС.
В реальности проведение подобной компенсации не возможно. Только на выполнение этих обещаний мариупольцам россия должна потратить не менее 2,5 млрд долларов США. Что в текущем состоянии экономики россии невозможно.
https://t.me/tanya_adams/2863
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Їхнє життєве кредо-20 долларів вони і в Африці 20 долларів.
наї...вводити в оману.
РОСІЯНИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ
значить фейк
хай це скаже ВЕРЕЩУК
запланували якусь підступну атаку,
хочуть зробити картинку що маріуполь захопили весь
https://www.unian.net/war/chto-seychas-proishodit-v-mariupole-glavnye-novosti-za-16-05-2022-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11826921.html
Ніяких "тяжкопоранених" АЗОВців ви не отримаєте, навіть не сподівайся, йолопе путінський!
За даними розслідування британських журналістів - рФ депортувала в табори лише з Маріуполя 65 тисяч наших громадян.
Історія повторюється, тільки зараз 21 сторіччя. Депортація. Табори. Сибір. - ще рік назад в це ніхто не міг подумати.
An excerpt from the Kremlin decree revealed by i last month that ordered the regions of the Russian Federation to prepare to receive people from the war zone. (Photo: gov.ru)
C заблокированными на территории «Азовстали» представителями украинских военнослужащих, достигнута договоренность о вывозе раненых. Их доставляют в медицинское учреждение в Новоазовске ДНР.
Речи о выходе участников полка "Азова" с Азовстали не идёт. С территории завода выходят только военнослужащие ВСУ, Пограничной службы и т.д."