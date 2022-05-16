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Росіяни повідомляють, що домовилися про евакуацію поранених українських військових з "Азовсталі"

азовсталь,азов,поранені

Поранених українських військових нібито мають вивезти в ОРДО. Для цього запроваджено режим тиші та відкрито гуманітарний коридор.

Про це заявило Міністерство оборони РФ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російський "Интерфакс".

"16 травня внаслідок переговорів із заблокованими на території металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі представниками українських військовослужбовців досягнуто домовленості про вивезення поранених", - йдеться у повідомленні.

В Міноборони РФ зазначили, що в районі "Азовсталі" вже запроваджено режим тиші та відкрито гуманітарний коридор, яким поранені українські військовослужбовці доставляються до медичного закладу в окупованому Новоазовську (ОРДО).

Також читайте: Повідомлення про вихід захисників "Азовсталі" з білим прапором - це фейк, - радник мера Маріуполя Андрющенко

Автор: 

Маріуполь (3254) поранення (2824) росія (66431) евакуація (2357) Азовсталь (447)


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Топ коментарі
+40
"Поранених українських військових нібито мають вивезти в ОРДО"

Значить точно брешуть кацапи.
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16.05.2022 16:55 Відповісти
+37
Раненных эвакуируют в плен?
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16.05.2022 17:00 Відповісти
+36
Червоний хрест дискредитував себе участю у депортації українців у мордор. Повністю
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16.05.2022 17:08 Відповісти
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Раненных эвакуируют в плен?
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16.05.2022 17:00 Відповісти
А чого ви очікувала від Зелі ? Істанбул ?
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16.05.2022 17:43 Відповісти
Тишо ідіот?
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16.05.2022 23:16 Відповісти
російські пропагандисти здійснили інформаційну операцію з виправдання евакуації поранених захисників «Азовсталі» перед внутрішньою аудиторією.

вони так парфумлять хлу його розпухле мурло


❗️З самого ранку більшість ЗМІ рф опублікували повідомлення про те, що «перша група українських військових вийшла з «Азовсталі» з білим прапором», і це, за словами пропагандистів, стало «початком капітуляції оборонців».

❗️Надалі роспропаганда повідомила, що під білим прапором вийшли переговорники, які домовляються про капітуляцію більшої частини українських військових.

✅ Насправді ж цей «інформаційний шум» був лише виправданням можливого вивезення поранених українських військових, заблокованих на території меткомбінату «Азовсталь».

⚠️ Таке інформаційне "прикриття" необхідне кремлю з двох причин:

📌 руйнування образу непереможних захисників Маріуполя, які «все ж здалися»
📌 пояснення та заспокоєння росіян, які могли обуритися від такої поступки в.путіна «неонацистам»

https://t.me/CenterCounteringDisinformation/1576
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16.05.2022 17:49 Відповісти
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16.05.2022 20:59 Відповісти
Обережно, роспропаганда поширює фейки

Вказується, що раненим бійцям Азова була надана можливість евакуюватися, правда до "ДНР"

Наголошуємо, офіційного підтвердження даної інформації зі сторони уряду України немає і не було. https://t.me/operativnoZSU/24511 https://t.me/operativnoZSU/24511

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16.05.2022 17:21 Відповісти
росія розконсервувала табори, які зберігалися з часів радянського союзу

За даними розслідування британських журналістів, рф депортувала в табори з самого тільки Маріуполя 65 тисяч наших громадян

Історія повторюється, зараз, у 21 столітті.

Депортація.
Табори.
Сибір.

Ще рік тому в це ніхто не міг повірити...
https://t.me/operativnoZSU/24520
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16.05.2022 17:40 Відповісти
СРОЧНО ОТВЕТ АРЕСТОВИЧА
https://twitter.com/i/status/1526209568543494144
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16.05.2022 17:42 Відповісти
Последнее правдивое интервью Люси.
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16.05.2022 17:51 Відповісти
Наче не фейк... Подвійне відчуття: і хочеться, щоб азовці жили, бо вони це вже жива легенда, з іншого боку це полон, де їх будуть катувати, щоб на камеру сказали, що ми нацисти і це ми руйнували Маріуполь.... Сподіватися марно, що рашисти будуть вести себе з полоненими по-людськи...
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16.05.2022 17:42 Відповісти
"Поранених українських військових нібито мають вивезти в ОРДО"

Значить точно брешуть кацапи.
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16.05.2022 16:55 Відповісти
‼️Внимание. Мариуполь. Для распространения‼️

россия в Мариуполе готовит самую большую подделку «свидетельств свидетелей» о том, что Мариуполь был уничтожен украинскими военными. Свидетельства будут подготовлены жителями Мариуполя, которые остались в городе, в письменной форме.

Для проведения такой операции российские оккупанты объявили начало регистрации на компенсацию за уничтоженное жилье и/или потерю члена семьи. За жилье - 500 тыс. рублей (ориентировочно 6 тыс. долларов США), за погибшего члена семьи - 3 млн. рублей. (ориентировочно 33 тыс. долларов США)
Регистрация заявлений на компенсацию проводят в помещении школы №9. Однако при представлении собственноручно составленного письменного заявления мариупольцы должны обязательно отметить, что имущество «было уничтожено украинскими военными», а близкие «убиты украинской армией». В случае отсутствия/отказа такой отметки оккупанты сообщают, что никакая компенсация произведена не будет. Учитывая психологическое давление и состояние информационной блокады, мариупольцы в надежде подают заявления с соответствующими примечаниями.
В итоге россия получает десятки тысяч собственноручно составленных письменных «свидетельств» о «зверствах украинской армии».

Которые должны использоваться для влияния на международное мнение, в т.ч. с широкой оглаской через пропагандистские медиа-каналы, продолжающие свою деятельность на территории стран ЕС.

В реальности проведение подобной компенсации не возможно. Только на выполнение этих обещаний мариупольцам россия должна потратить не менее 2,5 млрд долларов США. Что в текущем состоянии экономики россии невозможно.
https://t.me/tanya_adams/2863
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16.05.2022 17:10 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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16.05.2022 22:57 Відповісти
Це якись 3.14здець...
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16.05.2022 16:56 Відповісти
Добре що б це не було дорогою до ешафоту для наших поранених військових. Мали б бути представники червоного хреста які би фільмували кожного. Бо можуть сказати що помер від ран. А насправді закатували динирівці.
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16.05.2022 16:56 Відповісти
Червоний хрест дискредитував себе участю у депортації українців у мордор. Повністю
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16.05.2022 17:08 Відповісти
Червоний хрест,міссія обсє,оон-список організацій які біль шкодять ніж допомогають.Повністю куплені кацапами.
Їхнє життєве кредо-20 долларів вони і в Африці 20 долларів.
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16.05.2022 18:00 Відповісти
та вже краще застрелитися, ні з ким вони не домовилися, цей прийом типу погодився а типу ні: кожен розуміє що погодитися на це, це погодится на пекельну страту, але вони пропонували евакуацію, та вперті українці не захотіли погодитися. З ними ж кожні "мирні перемовини" так, пропонують щось що в здоровому глузді ніхто не прийме, щоб потім ображено казати ми пропонували.
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16.05.2022 16:57 Відповісти
в окупований??? це ж те саме шо у полон !!!
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16.05.2022 16:58 Відповісти
краще вже пустити ворога усередину та підірватись разом з ними.
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16.05.2022 16:59 Відповісти
это ты так сделаешь
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16.05.2022 18:02 Відповісти
psc kakoi ta......ja nadejus shto oni sami tuda nepoidut...eto smertj.
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16.05.2022 16:59 Відповісти
Як ? Сам Зеля домовився !
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16.05.2022 19:04 Відповісти
парашкинский фейк....
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16.05.2022 17:00 Відповісти
Вчора Інформнапалм писав, що русня там масовку для якоїсь ***** збирає. От вам і відповідь. Світові будуть показувати, як вони про поранених турбуються, і що ніяка "екстракція" не потрібна. А своїм зомбакам будуть втирати, що "Азов" у полон здався.
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16.05.2022 17:01 Відповісти
Легко з дивана щось коментувати. Єдине шо можна робити -це помста за Маріуполь.
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16.05.2022 17:03 Відповісти
перш за все не голосувати за зрадників, не давати їм влади. А помста - це обов'язково; і не тільки ворогам.
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16.05.2022 17:13 Відповісти
Самі з собою домовились?? Ніхто на цей треш не піде.
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16.05.2022 17:05 Відповісти
а ти підеш в полон до орків разом з пораненими?
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16.05.2022 17:17 Відповісти
Ну взагалі то пробігала інфа, що 16-17 травня кацапи планують проводити масовану інформаційну атаку. До того ж це заява МО РФ. З нашої сторони офіційного підтвердження немає поки що. А кацапам вірити - себе жорстоко наї... вводити в оману.
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16.05.2022 17:57 Відповісти
Их там поубивают - если это правда конечно...мутят кацапы свою игру. Зеленый коридор в исполнении свинособак это смерть - доказано не раз.
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16.05.2022 17:10 Відповісти
Сам Зеля домовився !
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16.05.2022 17:47 Відповісти
Лютая смерть...😰
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16.05.2022 21:05 Відповісти
читаем новость
РОСІЯНИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ

значить фейк

хай це скаже ВЕРЕЩУК
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16.05.2022 17:14 Відповісти
А верещук видає фейкі частіше ніж в ОРДЛО.
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16.05.2022 17:42 Відповісти
Ілловайськ забули ? Я їм не вірю
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16.05.2022 17:15 Відповісти
Не вірю , що ця новина є правдивою 😠
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16.05.2022 17:15 Відповісти
Не верьте оркам! Погубим людей!
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16.05.2022 17:17 Відповісти
терорристь главний их по дунр написав шо не фейк... надо менять на ихних по любому...
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16.05.2022 17:24 Відповісти
брешуть для зомбі в мордорі, а самі

запланували якусь підступну атаку,
хочуть зробити картинку що маріуполь захопили весь
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16.05.2022 17:31 Відповісти
Азовсталь. Военный "Орест" из мариупольского "Азова"
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16.05.2022 17:33 Відповісти
Світло і Воїн...
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16.05.2022 17:53 Відповісти
🙏🙏🙏
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16.05.2022 21:07 Відповісти
Ну Ходорковский написал , что тяжёлых согласились эвакуировать и уже наши чистят проходы для выноса раненых , не забывайте что там очень много тяжёлых которые практически умирают без лечения .
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16.05.2022 17:34 Відповісти
Через эти проходы бурятская армия и зайдет. И всех вылечит, пулями
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16.05.2022 17:45 Відповісти
Эта новость и на этом сайте
https://www.unian.net/war/chto-seychas-proishodit-v-mariupole-glavnye-novosti-za-16-05-2022-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11826921.html
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16.05.2022 17:35 Відповісти
ну і що в тій новості,після слів окупант пише-далі можна не читати-16:13 Оккупанты пишут, что начали эвакуацию раненых из Азовстали.
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16.05.2022 17:55 Відповісти
к этому все и шло и наконец то дошло, что можно спасти хотя бы раненых.
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16.05.2022 17:49 Відповісти
Де?! В полоні у орків? Це яким наївним треба бути?!
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16.05.2022 18:41 Відповісти
Ця історія все більше і більше на 300 спартанців стає схожею
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16.05.2022 17:53 Відповісти
Він би здав із задоволенням усіх націоналістів.
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16.05.2022 18:58 Відповісти
Кажется это начало конца. К большому сожалению. Положение бойцов патовое...
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16.05.2022 18:19 Відповісти
Йоу... то ти хлопе - москалик...
Ніяких "тяжкопоранених" АЗОВців ви не отримаєте, навіть не сподівайся, йолопе путінський!
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16.05.2022 18:45 Відповісти
Це так Україна віддячила своїм ГЕРОЯМ. не надавши жодної допомоги. що привело до нестерпних неможливих для життя умов перебування у катакомбах Азовсталі !
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16.05.2022 18:31 Відповісти
А чого ви очікували од Зелі ?
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16.05.2022 18:56 Відповісти
https://t.me/Sharpreview/13916 Росія розконсервувала табори, які ще зберігалися з радянського союзу . (скрін)
За даними розслідування британських журналістів - рФ депортувала в табори лише з Маріуполя 65 тисяч наших громадян.
Історія повторюється, тільки зараз 21 сторіччя. Депортація. Табори. Сибір. - ще рік назад в це ніхто не міг подумати.
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16.05.2022 18:32 Відповісти
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16.05.2022 18:41 Відповісти
.
An excerpt from the Kremlin decree revealed by i last month that ordered the regions of the Russian Federation to prepare to receive people from the war zone. (Photo: gov.ru)
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16.05.2022 18:42 Відповісти
На що тут всі сподівалися ? На чудо. що Ілон Маск залучить інопланетян на літаючих тарілках для спасіння захисників Маріуполя ? Бо . навіть. до нього зверталися військові. коли їх не чули і не хотіли чути зеленський та військове керівництво. Тепер росія використає свої позиції для поширення. ось таких фейків. головний з яких - про знищення Маріуполя. начебто. українськими військовими !
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16.05.2022 18:49 Відповісти
А чому наша влада мовчить??? Де офійійне підтвердження або спростування??? Чи у "Азова" зник супутниковий інтернет? Можна ж оперативно виступити і повідомити суспільство. Чому ми дізнаємося про все з сєпарських сайтів???
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16.05.2022 19:10 Відповісти
Зелі було якось незручно самому оповіщати про майбутній полон добровольцям, тому він попросив ДНР.
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16.05.2022 20:03 Відповісти
касаб =жывадьор
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16.05.2022 20:27 Відповісти
товариство, не ведіться на цю *****
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16.05.2022 20:44 Відповісти
Сдачу в плен рашисты называют эвакуацией? Или это ЗЕ с Верещучкой о таком маразме договорились?
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16.05.2022 21:04 Відповісти
"В настоящее время в районе «Азовстали» введён режим тишины и открыт гуманитарный коридор, сообщило Минобороны России.

C заблокированными на территории «Азовстали» представителями украинских военнослужащих, достигнута договоренность о вывозе раненых. Их доставляют в медицинское учреждение в Новоазовске ДНР.

Речи о выходе участников полка "Азова" с Азовстали не идёт. С территории завода выходят только военнослужащие ВСУ, Пограничной службы и т.д."
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16.05.2022 21:12 Відповісти
Шо б Азовцы не решили, всё правильно. Они Герои! Слава "Азову"!
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16.05.2022 21:52 Відповісти
Кацапам вірити це як димом дихати замість повітря.
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16.05.2022 22:10 Відповісти
Нужно дождаться новостей. Кацапы уже празднуют взятие Мариуполя. Говорят вышли практически все, а не только раненые.
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16.05.2022 23:32 Відповісти
 
 