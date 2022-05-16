Росіяни повідомляють, що домовилися про евакуацію поранених українських військових з "Азовсталі"

Поранених українських військових нібито мають вивезти в ОРДО. Для цього запроваджено режим тиші та відкрито гуманітарний коридор.

Про це заявило Міністерство оборони РФ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російський "Интерфакс".

"16 травня внаслідок переговорів із заблокованими на території металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі представниками українських військовослужбовців досягнуто домовленості про вивезення поранених", - йдеться у повідомленні.

В Міноборони РФ зазначили, що в районі "Азовсталі" вже запроваджено режим тиші та відкрито гуманітарний коридор, яким поранені українські військовослужбовці доставляються до медичного закладу в окупованому Новоазовську (ОРДО).

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