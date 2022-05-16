Кулеба закликав ЄС взяти на себе провідну роль у відновленні одного із постраждалих регіонів України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на зустрічі з європейським комісаром з економіки Паоло Джентілоні закликав ЄС взяти на себе провідну роль у відновленні одного з регіонів України, постраждалих від війни.
Про це він повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Зустрівся з комісаром Паоло Джентілоні. На виконання ініціативи Володимира Зеленського я запропонував ЄС взяти на себе провідну роль у відновленні одного з регіонів України, що постраждали від війни. ЄС також підтримає відновлення економіки України, подальшу інтеграцію товарів і послуг в Єдиний ринок ЄС", - зазначив Кулеба.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У него с кукушатней вообще не порядок.
Эти деньги плательщиков налогов,как вы думаете,как многие
станут к Украине относится?
Потом ещё всплывёт обязательно,что
деньги разворовуют
Это могут быть деньги фирм ,хотящих себя отмыть от сотрудничества с агрессором (по типу ТALES-продававшей подсанкционной РФ тепловизоры и др. военную технику ,этот перечень очень может быть большим,есть там и швейцарские фирмы ).
Вариантов восстановления очень много -да и не все деньги идут от налогоплательщиков (думаю успех многих стран больше зависит от финансовых муток,чем от реальных денег налогоплательщиков)
Он к фирмам как раз не обращался,к частникам тоже,а к стране.
А в стране деньги только налогоплательщиков
Посмотрю я как безработный или на минималке или маленькой пенсией
огромный привет Украине передаст
Что-то попахивает нехорошо. Не нравится мне это.
И кстати, что это за один из регионов? Киев?
А в ЕС ведь все лохи,деньги на деревьях растут. Беженцы тоже абсолютно бесплатно для ЕС обходятся