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Новини Війна
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Кулеба закликав ЄС взяти на себе провідну роль у відновленні одного із постраждалих регіонів України

руїни

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на зустрічі з європейським комісаром з економіки Паоло Джентілоні закликав ЄС взяти на себе провідну роль у відновленні одного з регіонів України, постраждалих від війни.

Про це він повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустрівся з комісаром Паоло Джентілоні. На виконання ініціативи Володимира Зеленського я запропонував ЄС взяти на себе провідну роль у відновленні одного з регіонів України, що постраждали від війни. ЄС також підтримає відновлення економіки України, подальшу інтеграцію товарів і послуг в Єдиний ринок ЄС", - зазначив Кулеба.

Також читайте: Велика Британія готова взяти шефство над відновленням Києва та Київської області після війни, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) будівництво (3042) Євросоюз (13779) Кулеба Дмитро (3604) Джентілоні Паоло (10)


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А шо ЕС его разбомбил?
У него с кукушатней вообще не порядок.
Эти деньги плательщиков налогов,как вы думаете,как многие
станут к Украине относится?
Потом ещё всплывёт обязательно,что
деньги разворовуют
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16.05.2022 17:00 Відповісти
восстановление может быть по разному,а не обязательно как думает большинство населения-это могут быть кредиты,разные преференции ,создание благотворительного фонда восстановления.
Это могут быть деньги фирм ,хотящих себя отмыть от сотрудничества с агрессором (по типу ТALES-продававшей подсанкционной РФ тепловизоры и др. военную технику ,этот перечень очень может быть большим,есть там и швейцарские фирмы ).
Вариантов восстановления очень много -да и не все деньги идут от налогоплательщиков (думаю успех многих стран больше зависит от финансовых муток,чем от реальных денег налогоплательщиков)
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16.05.2022 18:06 Відповісти
А откуда тогда деньги идут если не от налогоплательщиков,с неба сыпятся?
Он к фирмам как раз не обращался,к частникам тоже,а к стране.
А в стране деньги только налогоплательщиков
Посмотрю я как безработный или на минималке или маленькой пенсией
огромный привет Украине передаст
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16.05.2022 18:22 Відповісти
не тупи бот деньги будут кацапские которые арестованные или заблокированные
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16.05.2022 19:53 Відповісти
Репара́ции (от лат. reparatio «восстановление») - форма материальной ответственности субъекта международного права за ущерб, причиненный в результате совершенного им международного правонарушения другому субъекту международного права, в частности, возмещение государством ущерба, причинённого им государствам, подвергшимся нападению. Объём и характер репараций должны определяться в соответствии с нанесённым материальным ущербом.
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16.05.2022 17:12 Відповісти
з ініциативи віслюка бідний кулеба...
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16.05.2022 17:12 Відповісти
> На виконання ініціативи Володимира Зеленського я запропонував ЄС взяти на себе провідну роль у відновленні одного з регіонів України,

Что-то попахивает нехорошо. Не нравится мне это.

И кстати, что это за один из регионов? Киев?
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16.05.2022 17:16 Відповісти
Кулеба требует репараций от ЕС
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16.05.2022 17:41 Відповісти
Но там где он требовать должен,ему такую репарацию дадут,шо до утра не доживёт. Отведает Новичка.
А в ЕС ведь все лохи,деньги на деревьях растут. Беженцы тоже абсолютно бесплатно для ЕС обходятся
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16.05.2022 18:25 Відповісти
 
 