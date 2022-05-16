Кулеба закликав ЄС взяти на себе провідну роль у відновленні одного із постраждалих регіонів України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на зустрічі з європейським комісаром з економіки Паоло Джентілоні закликав ЄС взяти на себе провідну роль у відновленні одного з регіонів України, постраждалих від війни.

Про це він повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустрівся з комісаром Паоло Джентілоні. На виконання ініціативи Володимира Зеленського я запропонував ЄС взяти на себе провідну роль у відновленні одного з регіонів України, що постраждали від війни. ЄС також підтримає відновлення економіки України, подальшу інтеграцію товарів і послуг в Єдиний ринок ЄС", - зазначив Кулеба.

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