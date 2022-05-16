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Новини Війна
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На Сумщині у бою з російською ДРГ загинув прикордонник Олександр Поповченко. ФОТО

Сьогодні, 16 травня, на Сумщині, у бою з російською диверсійно-розвідувальною групою загинув прикордонник Олександр Поповченко.

Про це інформує Глухівська міська рада, повідомляє Цензор.НЕТ.

На Сумщині у бою з російською ДРГ загинув прикордонник Олександр Поповченко 01

Головний сержант Олександр Поповченко був інспектором прикордонної служби другої категорії. Він мав 10-річний досвід служби у ДПСУ, минулого року звільнився після закінчення чергового контракту. Після повномасштабного вторгнення РФ по мобілізації був призваний до відділу прикордонної служби "Глухів".

Поповченко разом з побратимами вступив у бій з ДРГ ворога рано вранці 16 травня і отримав смертельне поранення.

У 44-річного Олександра залишились дружина і двоє дітей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворожі ДРГ намагались зранку прорватись через державний кордон на території Сумщини, - Живицький

Прощання із загиблим відбудеться завтра, 17 травня, об 11:00 біля Трьох-Анастасіївського собору у Глухові.

Автор: 

прикордонники (1115) Сумська область (3957) втрати (4479)


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Топ коментарі
+46
Сумна новина для нас 😪😪😪
світла Пам'ять Герою Украіни !!
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16.05.2022 17:10 Відповісти
+33
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16.05.2022 17:21 Відповісти
+14
в звичайному режимі контролю зараз прикордонна смуга занадто небезпечна, ИМХО . Без попереднього хоча б мінування звичайним стрілецьким підрозділам там вештатись не на часі
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16.05.2022 17:24 Відповісти
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Сумна новина для нас 😪😪😪
світла Пам'ять Герою Украіни !!
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16.05.2022 17:10 Відповісти
Вже відмоболізований? Без тебе русню не зупинити, - таких фахівців, як ти, чекають на передньому краї.
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16.05.2022 17:40 Відповісти
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16.05.2022 17:21 Відповісти
в звичайному режимі контролю зараз прикордонна смуга занадто небезпечна, ИМХО . Без попереднього хоча б мінування звичайним стрілецьким підрозділам там вештатись не на часі
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16.05.2022 17:24 Відповісти
діяти на упередження
відповідати пострілами на територію мордора, а не сидіти і чекати наступну дрг
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16.05.2022 17:26 Відповісти
просто стрелять аби куда - это тупо, нужен беспилотник или еще что, чтобы попадать именно в минометы или что там еще стреляет..., подозреваю, что опять насаждается практика - ни в коем разе не отвечать...
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16.05.2022 17:32 Відповісти
"еще что" - это множество АN\TPQ-49 и дежурные гаубичные батареи вдоль всей тридцатикилометровой приграничной полосы вдоль восстановленной границы Украины. А это еще плюс года два лендлиза.
Изготавливать контрбатарейные радары на "Искре" - это не дороги временные строить из юзикового щебня, политого пюреровским гудроном.
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16.05.2022 18:00 Відповісти
провокації с ДРГ потрібні Пересиденту щоб заманювати ОДКБ в свій "операційний" блуд... Замінована смуга + снайперські групи + аеророзвідка з моніторингом ділянок кордону відіб"ють бажання в любої ДРГ спокушати долю і лишиться тільки россянцям продовжувати стріляти білоруських ветеринарів на риболовлі
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16.05.2022 17:39 Відповісти
надо хаотично обстреливать их прикордонну 100 км зону
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16.05.2022 17:29 Відповісти
Ідіот!
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16.05.2022 17:45 Відповісти
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16.05.2022 18:03 Відповісти
Хаотичні обстріли нічого не дають. Ну от зовсім нічого! Вражати потрібно виключно військові цілі та необхідні для війни комунікації. А ще у засоби ураження коштують нам дуже дорого і витрачати їх безцільно є ознакою глупості.
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16.05.2022 17:53 Відповісти
нехай панікують, бавовна
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16.05.2022 18:02 Відповісти
Да почему же не дадут? Мотивацию дадут оркам. И ***** даже не придется своих сограждан взрывать для этого. Только нам это зачем?
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16.05.2022 18:12 Відповісти
впевнений була засідка , тому не треба розводити зраду
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16.05.2022 17:34 Відповісти
Не вгадав. Орки валили з усього підряд, з мінометів, з кулеметів і під прикриттям заходили дрг. Прикордонники вступили в бій
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16.05.2022 21:26 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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16.05.2022 18:06 Відповісти
Вечная Память
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16.05.2022 18:12 Відповісти
Руськіє оркі кошмарять Сумщину кожен день!
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16.05.2022 19:06 Відповісти
Світла пам'ять та щирі співчуття близьким та родині!
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16.05.2022 19:23 Відповісти
 
 