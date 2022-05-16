На Сумщині у бою з російською ДРГ загинув прикордонник Олександр Поповченко. ФОТО
Сьогодні, 16 травня, на Сумщині, у бою з російською диверсійно-розвідувальною групою загинув прикордонник Олександр Поповченко.
Про це інформує Глухівська міська рада, повідомляє Цензор.НЕТ.
Головний сержант Олександр Поповченко був інспектором прикордонної служби другої категорії. Він мав 10-річний досвід служби у ДПСУ, минулого року звільнився після закінчення чергового контракту. Після повномасштабного вторгнення РФ по мобілізації був призваний до відділу прикордонної служби "Глухів".
Поповченко разом з побратимами вступив у бій з ДРГ ворога рано вранці 16 травня і отримав смертельне поранення.
У 44-річного Олександра залишились дружина і двоє дітей.
Прощання із загиблим відбудеться завтра, 17 травня, об 11:00 біля Трьох-Анастасіївського собору у Глухові.
Будь ласка, зачекайте...
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