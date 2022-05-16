Внаслідок російського обстрілу смт Печеніги на Харківщині загинув мирний мешканець, - ДСНС. ФОТО
Внаслідок обстрілу російськими військами смт Печеніги (Чугуївський район Харківської області) одна людина загинула, ще одна отримала поранення.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Харківській області.
"Об 11:30 16 травня внаслідок ворожих обстрілів сталося чотири пожежі у смт Печеніги. Горіли 2 господарчі споруди та літня кухня на території різних домоволодінь, а також чагарники на площі 400 кв. м.
За попередніми даними від осколкових порань загинув чоловік 1960 р.н. та ще один чоловік 1995 р.н. отримав поранення.
Усі пожежі вдалось повністю приборкати о 13:20", - йдеться у повідомленні.
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показати весь коментар16.05.2022 17:58 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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