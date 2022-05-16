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Внаслідок російського обстрілу смт Печеніги на Харківщині загинув мирний мешканець, - ДСНС. ФОТО

Внаслідок обстрілу російськими військами смт Печеніги (Чугуївський район Харківської області) одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Харківській області.

Внаслідок російського обстрілу смт Печеніги на Харківщині загинув мирний мешканець, - ДСНС 01

"Об 11:30 16 травня внаслідок ворожих обстрілів сталося чотири пожежі у смт Печеніги. Горіли 2 господарчі споруди та літня кухня на території різних домоволодінь, а також чагарники на площі 400 кв. м.

За попередніми даними від осколкових порань загинув чоловік 1960 р.н. та ще один чоловік 1995 р.н. отримав поранення.

Внаслідок російського обстрілу смт Печеніги на Харківщині загинув мирний мешканець, - ДСНС 02

Усі пожежі вдалось повністю приборкати о 13:20", - йдеться у повідомленні.

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обстріл (29527) Харківщина (6054) жертви (1839) ДСНС (5192)


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16.05.2022 17:58 Відповісти
 
 