Внаслідок російського обстрілу смт Печеніги на Харківщині загинув мирний мешканець, - ДСНС. ФОТО

Внаслідок обстрілу російськими військами смт Печеніги (Чугуївський район Харківської області) одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Харківській області.

"Об 11:30 16 травня внаслідок ворожих обстрілів сталося чотири пожежі у смт Печеніги. Горіли 2 господарчі споруди та літня кухня на території різних домоволодінь, а також чагарники на площі 400 кв. м.

За попередніми даними від осколкових порань загинув чоловік 1960 р.н. та ще один чоловік 1995 р.н. отримав поранення.

Усі пожежі вдалось повністю приборкати о 13:20", - йдеться у повідомленні.