Серед українських біженців понад 51% становили жителі сходу та півдня України, - опитування Центру Разумкова

Серед громадян України, які на початку російської агресії виїхали з України у зв’язку з воєнними діями, і зараз повертаються в країну, переважають жінки (87%, так само як жінки становили більшу частину тих, хто виїжджав з країни на початку війни).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Зазначається, що ті громадяни України, які мають неповнолітніх дітей, поки що рідше повертаються в Україну (або ж деякі з них, залишають дітей на інших родичів, а повертаються в країну самі).

Серед тих, хто виїжджав, більше половини становили жителі Сходу та Півдня країни (51,5%) і центральних областей (45%, у тому числі 31% - жителі Києва та Київської області), і лише 4% - жителі західних областей. Серед тих, хто повертається, переважну більшість (69%) становлять жителі центральних областей - переважно це жителі Києва (35%) та Київської області (17%). 12% тих, що повертаються - жителі Східного регіону, 9% - Південного регіону, 10,5% - Західного регіону.

"73% опитаних відповіли, що після повернення в Україну планують поселитися в тій же області, де проживали до війни, 26% - що планують поселитися в іншій області (переважно це жителі Східного регіону).

Ті, хто планує поселитися в іншій області, а не тій, в якій проживали до війни, частіше називають області Західного регіону (15% усіх опитаних), або Київ чи Київську область (7%)", - зазначають в Центрі Разумкова.

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Також серед тих, хто повертається більшість (53%) відповіли, що вдома говорять переважно російською мовою, 43% - українською, 1% - іншою мовою. Але так само більшість (72%) опитаних вважають рідною українську мову, 16% - російську, 1% - іншу мову.

79% респондентів відповіли, що мали роботу до війни. Серед тих, хто до війни мав роботу, 49% впевнені, що після повернення будуть працювати там само, де й працювали раніше, ще 28% сподіваються на це, 7% сподіваються знайти іншу роботу, а 16% ще не знають, де будуть працювати і чи їм вдасться знайти роботу.

Водночас дії державного керівництва України під час російської агресії 80% респондентів оцінюють позитивно, лише 2% - негативно (18% не змогли оцінити).

47% опитаних вважають достатньою допомогу міжнародного співтовариства Україні, 36% - вважають, що допомога і підтримка України з боку інших країн повинна бути більшою. Тоді як у другій половині березня серед тих, хто виїжджав з України, вважали її достатньою 35%, вважали недостатньою - 43%.

Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова у Закарпатській області. З 11 квітня по 6 травня 2022 року були опитані 105 респондентів.

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