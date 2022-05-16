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Новини Війна
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Серед українських біженців понад 51% становили жителі сходу та півдня України, - опитування Центру Разумкова

біженці

Серед громадян України, які на початку російської агресії виїхали з України у зв’язку з воєнними діями, і зараз повертаються в країну, переважають жінки (87%, так само як жінки становили більшу частину тих, хто виїжджав з країни на початку війни).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Зазначається, що ті громадяни України, які мають неповнолітніх дітей, поки що рідше повертаються в Україну (або ж деякі з них, залишають дітей на інших родичів, а повертаються в країну самі).

Серед тих, хто виїжджав, більше половини становили жителі Сходу та Півдня країни (51,5%) і центральних областей (45%, у тому числі 31% - жителі Києва та Київської області), і лише 4% - жителі західних областей. Серед тих, хто повертається, переважну більшість (69%) становлять жителі центральних областей - переважно це жителі Києва (35%) та Київської області (17%). 12% тих, що повертаються - жителі Східного регіону, 9% - Південного регіону, 10,5% - Західного регіону.

"73% опитаних відповіли, що після повернення в Україну планують поселитися в тій же області, де проживали до війни, 26% - що планують поселитися в іншій області (переважно це жителі Східного регіону).

Ті, хто планує поселитися в іншій області, а не тій, в якій проживали до війни, частіше називають області Західного регіону (15% усіх опитаних), або Київ чи Київську область (7%)", - зазначають в Центрі Разумкова.

Також читайте: 66% європейців згодні, що Україна має вступити в ЄС. Проти лише угорці, - опитування.

Також серед тих, хто повертається більшість (53%) відповіли, що вдома говорять переважно російською мовою, 43% - українською, 1% - іншою мовою. Але так само більшість (72%) опитаних вважають рідною українську мову, 16% - російську, 1% - іншу мову.

79% респондентів відповіли, що мали роботу до війни. Серед тих, хто до війни мав роботу, 49% впевнені, що після повернення будуть працювати там само, де й працювали раніше, ще 28% сподіваються на це, 7% сподіваються знайти іншу роботу, а 16% ще не знають, де будуть працювати і чи їм вдасться знайти роботу.

Водночас дії державного керівництва України під час російської агресії 80% респондентів оцінюють позитивно, лише 2% - негативно (18% не змогли оцінити).

47% опитаних вважають достатньою допомогу міжнародного співтовариства Україні, 36% - вважають, що допомога і підтримка України з боку інших країн повинна бути більшою. Тоді як у другій половині березня серед тих, хто виїжджав з України, вважали її достатньою 35%, вважали недостатньою - 43%.

Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова у Закарпатській області. З 11 квітня по 6 травня 2022 року були опитані 105 респондентів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 80% українських біженців планують повернутися в Україну після закінчення війни, - опитування Центру Разумкова

Автор: 

біженці (1911) опитування (1986) Центр Разумкова (209)


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Топ коментарі
+6
З 11 квітня по 6 травня опитано 105 респондентів, по 4 на добу. Шалена і дуже потрібна робота.
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16.05.2022 18:09 Відповісти
+3
Все відповідно до Оманських домовленостей!
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16.05.2022 17:59 Відповісти
+3
Це серйозне питання. Бачимо, що велика кількість біженців зі Сходу планує оселитися у західних областях України.
Відповідно, для них треба буде запроваджувати мовні курси, або готувати перекладачів.
Адже цих людей не можна залишати напризволяще.
Бо в іншому разі уже на Прикарпатті можуть початися воплі про "утєснєнія русскоязичних" і "путєн, ввєді".

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16.05.2022 18:25 Відповісти
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Це серйозне питання. Бачимо, що велика кількість біженців зі Сходу планує оселитися у західних областях України.
Відповідно, для них треба буде запроваджувати мовні курси, або готувати перекладачів.
Адже цих людей не можна залишати напризволяще.
Бо в іншому разі уже на Прикарпатті можуть початися воплі про "утєснєнія русскоязичних" і "путєн, ввєді".

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16.05.2022 18:25 Відповісти
на хрен им Закарпатье? они в Европе будут оселяться те кто по-моложе
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16.05.2022 19:55 Відповісти
26% - що планують поселитися в іншій області (переважно це жителі Східного регіону).

Ті, хто планує поселитися в іншій області, а не тій, в якій проживали до війни, частіше називають області Західного регіону (15% усіх опитаних) Джерело:
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16.05.2022 20:49 Відповісти
Що за африканський флеш-моб? Змусив посміхнутись - вперше за сьогодні. ☺
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16.05.2022 20:20 Відповісти
Оригінал фото:



Женщины несут плакаты и скандируют лозунги, протестуя против убийства шахтеров южноафриканской полицией в четверг возле южноафриканской шахты в Рустенбурге, в 100 км к северо-западу от Йоханнесбурга, 17 августа 2012 года. Южноафриканская полиция была вынуждена открыть огонь, чтобы защитить себя от нападения вооруженных демонстрантов на шахте Марикана, и 34 протестующих были убиты, заявила в пятницу комиссар полиции Риа Пхиега. Она сообщила на пресс-конференции, что 78 человек были ранены и 259 арестованы в результате насилия в четверг.
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16.05.2022 21:12 Відповісти
Все відповідно до Оманських домовленостей!
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16.05.2022 17:59 Відповісти
разумков проснулся, а ты где?
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16.05.2022 18:03 Відповісти
Свежий анекдот из Европы:
- Вы на ПМЖ?
- На ППЖ.
- А что это?
- Пока путин жив
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16.05.2022 18:08 Відповісти
З 11 квітня по 6 травня опитано 105 респондентів, по 4 на добу. Шалена і дуже потрібна робота.
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16.05.2022 18:09 Відповісти
йулька опитала б в 4 рази швидше, але дорожче )))
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16.05.2022 18:17 Відповісти
Опрошено 105 человек, как-то не серьёзно)
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16.05.2022 18:10 Відповісти
От ці питання про РОСІЙСЬКУ це підгрунтя для впровадження її як другої державної, той хто спробує це зробити - самогубець.
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16.05.2022 18:12 Відповісти
"дії державного керівництва України під час російської агресії 80% респондентів оцінюють позитивно, лише 2% - негативно (18% не змогли оцінити). "

Ключове у опитувані і для чого воно проводилося.
З 51,5% хто виїжджав і повернутися може хіба до руїн та могил рідних, близьких і знайомих, котрі не встигли спатися евакуацією 80% оцінюють позитивно "дії державного керівництва"?
Ті, хто проводив "опитування" або повні дебіли, або дебіли які важають дебілами майбутній електорат.
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16.05.2022 18:27 Відповісти
це ті 20 відсотків опзж.і не тільки..і ми будемо ходити поруч з ними ,після війни.ось така реальність
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16.05.2022 20:04 Відповісти
Якийсь відсоток ментального сміття знайдеться навіть і у найдосконалішому суспільстві.
У новині йдеться про відверту фальш, хоча вона подається як опитування, при тім що участь взяло аж 105 осіб з декількох мільйонів біженців. 51.5% яких з регіонів з найбільшими руйнуваннями і жертвами серед цивільного населення.
Цікаво, хто бачить логіку у наведених даних що з цього 51 відсотку (якщо враховуємо лиш їх) який втратив своїх близьких і майно через дії влади, 80% ці дії схвалює?
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16.05.2022 20:30 Відповісти
Бред, опросили 105 чел. Должны опросить пару тысяч, минимум.
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16.05.2022 18:51 Відповісти
Я не знаю, як в інших країнах, але в Польщі оце самі ці руськомовні бєжєнці опозорили всю Україну своєю поведінкою. Поляки, дивлячись на них, думали - у вас там війна, чи свято, що ви так весело і п'яно себе ведете надурника.
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16.05.2022 19:04 Відповісти
В деяких поляків навіть існує подив, - що біженці в основному не з України, а з кацапстану.
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16.05.2022 19:23 Відповісти
там купа з лднр..повтікало .влаштувались на роботи і не тільки в Польщу..ви напевно думали що всі українці. і всі вболівають і боряться за Україну.на жаль реальність виявилась зовсім іншою
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16.05.2022 20:06 Відповісти
Виселення і винищення палестинців українців у Новохозарії - головна задача покладена на путіна кіссінджерівськими глобалістами.
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16.05.2022 19:10 Відповісти
Факт что в первые недели после 24 февраля тысячи *пострадавших от бомбежек* жителей прикарпатья и закарпатья, пользуясь близостью к границе, ломанули занимать хорошие места в приличных гостниницах Чехии, Австрии, Германии, Голландии, выделенные властями этих стран для РЕАЛЬНЫХ беженцев. Все, кто не успел после них, вынуждены были селиться в школах, хостелах, в частных домах часто даже за свои деньги. При этом *пострадавшие от войны* жители при и Закарпатья не забыли сдать свои квартиры за космические деньги Реальным беженцам с востока Украины. И как вам спится, львовяне, ужгородчане, мукачевцы и другие радушные западенцы?
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16.05.2022 19:34 Відповісти
Серед тих, хто виїжджав лише 4% - жителі західних областей
Серед тих, хто повертається 10,5% - Західного регіону.
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16.05.2022 19:59 Відповісти
Боюся, що після спілкування зі східним та південним українським ватним бидлом європейці не будуть за вступ України до ЄС
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17.05.2022 09:48 Відповісти
 
 