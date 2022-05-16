Шуфрич покинув Україну через КПП на Буковині: Нардеп пояснив це необхідністю провести медобстеження дитині (оновлено)

Нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич покинув територію України через КПП "Порубне" на Буковині.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Молодий буковинець", про це заявив очільник Чернівецької ОВА Сергій Осачук.

Жодних подробиць Сергій Осачук не повідомив, лише зазначив, що у нього є інформація, що Шуфрич перетнув кордон через КПП "Порубне".



Керівник ОВА також звернув увагу на те, що низка місцевих депутатів ОПЗЖ переховуються від мобілізації.

В коментарі УНІАН нардеп повідомив: "Я виїхав за кордон, відвідати родину у зв'язку з необхідністю провести медобстеження одного з трьох дітей, які у мене малолітні... І 23 числа (травня. - Ред.) я вже буду в Україні".

Шуфрич також уточнив, що виїхав з України 13 травня. Водночас він не розповів, в якій саме країні знаходиться.

"Я знаходжуся в двох країнах Євросоюзу... Між двома країнами. Я відвідую дві країни Євросоюзу", - зазначив парламентар.

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