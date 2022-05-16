Арештовані активи російського олігарха Фрідмана в "Альфа-банку" на понад 12,4 млрд грн, - Венедіктова

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила про арешт автивів російського олігарха Михайла Фрідмана в "Альфа-банку" на сумму понад 12,4 млрд грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку генпрокурора у фейсбуці.

"Це цінні папери кіпрських компаній афілійованих із бізнесменом, які були на рахунках в банку. Раніше також за клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора були арештовані 469 млн грн коштів з рахунків у "Альфа-банку", які вже готувались до виведення в Росію. При цьому з легалізацією особливо не "заморочувались". Наприклад, оформили удаваний правочин, за яким за космічну суму придбали фірму з копійчаним статутним капіталом", - написала Венедіктова.

За словами очвльниці Генпрокуратури, рух коштів у російському напрямку почався за пару тижнів до війни і активізувався з початком повномасштабного вторгнення. Фрідман і підконтрольні йому бізнесмени використали банк та кіпрські компанії, щоб вивести кошти з-під можливих санкцій та інших примусових заходів.

"Однак були впіймані за руку під час легалізації активів на 1,1 млрд прокуратурою, БЕБ та ДСР Нацполу у взаємодії із Держфінмоніторингом, Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку та Державною податковою службою України", - йдеться у дописі.

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