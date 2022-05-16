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Новини Санкції проти Росії
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Арештовані активи російського олігарха Фрідмана в "Альфа-банку" на понад 12,4 млрд грн, - Венедіктова

фридман

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила про арешт автивів російського олігарха Михайла Фрідмана в "Альфа-банку" на сумму понад 12,4 млрд грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку генпрокурора у фейсбуці.

"Це цінні папери кіпрських компаній афілійованих із бізнесменом, які були на рахунках в банку. Раніше також за клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора були арештовані 469 млн грн коштів з рахунків у "Альфа-банку", які вже готувались до виведення в Росію. При цьому з легалізацією особливо не "заморочувались". Наприклад, оформили удаваний правочин, за яким за космічну суму придбали фірму з копійчаним статутним капіталом", - написала Венедіктова.

За словами очвльниці Генпрокуратури, рух коштів у російському напрямку почався за пару тижнів до війни і активізувався з початком повномасштабного вторгнення. Фрідман і підконтрольні йому бізнесмени використали банк та кіпрські компанії, щоб вивести кошти з-під можливих санкцій та інших примусових заходів.

"Однак були впіймані за руку під час легалізації активів на 1,1 млрд прокуратурою, БЕБ та ДСР Нацполу у взаємодії із Держфінмоніторингом, Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку та Державною податковою службою України", - йдеться у дописі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Сен-Тропе знайшли родинну віллу російського олігарха Фрідмана, - ЗМІ. ВIДЕО

Автор: 

санкції (12273) Альфа-банк (312) Венедіктова Ірина (829) Михайло Фрідман (172)


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Топ коментарі
+8
Абрамович завдяки Зеленському швидко розпродує бізнес і никає.
Мене цікавить Беня, коли до нього черга дійде у наших правоохоронних органів. І розумію, поки президент не зміниться, Беня теж не доторканий.
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16.05.2022 18:50 Відповісти
+6
Посмотрим сколько прокуратура реальных денег в бюджет передаст
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16.05.2022 18:31 Відповісти
+5
Ніскільки, Садовий і зелені цього не допустять, заарештовані і конфісковані різні речі.
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16.05.2022 18:39 Відповісти
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Кредити можна вже не платити?)
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16.05.2022 18:30 Відповісти
А Київстар? Він один коштує не менше 2 мільярдів доларів... І такий мобільний оператор має бути тільки власністю держави і приносити їй прибуток і гарантувати безпеку. І арешт це ще не конфіскація. Скільки ще має пройти часу аби почалася справжня конфіскація у москальні всього награбованого за 30 років?
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16.05.2022 20:41 Відповісти
та більшість олігархів вони залежні від рашки це гаманці кремля. якщо добре загуглити , можна багато цікавої інфи прочитати -який у них бізнес в Україні ..є цікавий сайт здається генштабь інфо якось так . тільки більшість наших людей цікавились бухлом , дивились рагульські серіали типу свати , битва екстрасенсів
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16.05.2022 21:30 Відповісти
Посмотрим сколько прокуратура реальных денег в бюджет передаст
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16.05.2022 18:31 Відповісти
Ніскільки, Садовий і зелені цього не допустять, заарештовані і конфісковані різні речі.
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16.05.2022 18:39 Відповісти
А Абрамовічя?
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16.05.2022 18:43 Відповісти
Абрамович завдяки Зеленському швидко розпродує бізнес і никає.
Мене цікавить Беня, коли до нього черга дійде у наших правоохоронних органів. І розумію, поки президент не зміниться, Беня теж не доторканий.
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16.05.2022 18:50 Відповісти
Щось мені здається що зелена прокурорша знайшла копійки. Значну частину вже вивели в офшори за відкат зеленим.
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16.05.2022 19:31 Відповісти
закрити нахрен цю кацапську помойку...кредити не повертати
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16.05.2022 19:40 Відповісти
арешт це не конфіскація і не націоналізація , Венедиктова просто як завжди звикла пустозвонити, пердіти своїми губами
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16.05.2022 19:43 Відповісти
Арешт коштів,це просто супер.Тепер венеділтова жде,переговників,на побалакати на сумму кешу(відката).
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16.05.2022 19:48 Відповісти
А Форвард банк коли арештуєте ?
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16.05.2022 21:19 Відповісти
***** садовому
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16.05.2022 21:38 Відповісти
а мокшанський київстар?
Головна організація: Альфа-Груп,
Власник VEON - колишня VimpelCom ( ВымпелКом)
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16.05.2022 23:21 Відповісти
Не пройшло і 3-х місяців... Поки він 90% вивів
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17.05.2022 05:51 Відповісти
горе то какое человечку... как пришли, так и ушли....
на булочку с маслом хватит, и на карибах еще оттянуться в закромах осталось
Только Божий Суд найдет и покарает всех грешников, это уже скоро
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17.05.2022 07:06 Відповісти
І яким чином це перешкодить альфа-банку під керівництвом кремльовського ставленика призначеного ОП продовжувати диверсійну діяльність?
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17.05.2022 09:51 Відповісти
 
 