Зеленський та директорка МВФ Георгієва обговорили потреби у фінансовій підтримці економіки України

Президент Володимир Зеленський провів переговори із директоркою-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

Продовжив діалог з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою. Обговорили потреби у фінансовій підтримці економіки України. МВФ – наш важливий партнер. Розраховуємо на подальшу плідну спільну роботу у підтримці фінансової стійкості України", - йдеться в повідомленні.

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