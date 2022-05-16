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Зеленський та директорка МВФ Георгієва обговорили потреби у фінансовій підтримці економіки України

зеленский,георгиева

Президент Володимир Зеленський провів переговори із директоркою-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

Продовжив діалог з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою. Обговорили потреби у фінансовій підтримці економіки України. МВФ – наш важливий партнер. Розраховуємо на подальшу плідну спільну роботу у підтримці фінансової стійкості України", - йдеться в повідомленні.

Читайте: МВФ допоможе Україні покрити фінансовий дефіцит $15 млрд у найближчі 3 місяці, – Георгієва

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) МВФ (3078) Крісталіна Георгієва (99)


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МВФ - наш важливий партнер.
Тобто мвф уже не нах ?
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16.05.2022 18:33 Відповісти
Ні, та ти що, то все парахаботи видумали! До речі, як там бєня, цікаво? Від нетерплячки, певно, аж в штанці пісяє... тут таке бабло валить, без нього тут не обійдеться...
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16.05.2022 18:37 Відповісти
Сезони слуги народу закінчились.
Далі буде сіквел.
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16.05.2022 18:58 Відповісти
А хто казав МВФ ідіть в жопу?
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16.05.2022 19:38 Відповісти
Анекдот. Про це може клоун говорити із Крісталіна Іванова Георгієва - болгарська економістка і політикиня. З 2 січня 2017 року - виконавча керівниця двох інституцій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA Світового банку - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83 Міжнародного банку реконструкції та розвитку і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83 Міжнародної асоціації розвитку .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B0#cite_note-1 [1] З 1 жовтня 2019 - директорка-розпорядниця https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4 Міжнародного валютного фонду
Ви уявляїте цю розмову
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16.05.2022 20:38 Відповісти
 
 