Зеленський та директорка МВФ Георгієва обговорили потреби у фінансовій підтримці економіки України
Президент Володимир Зеленський провів переговори із директоркою-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
Продовжив діалог з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою. Обговорили потреби у фінансовій підтримці економіки України. МВФ – наш важливий партнер. Розраховуємо на подальшу плідну спільну роботу у підтримці фінансової стійкості України", - йдеться в повідомленні.
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Тобто мвф уже не нах ?
Далі буде сіквел.
Ви уявляїте цю розмову