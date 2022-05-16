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Бізнес просить Зеленського звільнити Гетманцева з посади голову Комітету з податкової політики: його дії завдають нищівної шкоди економіці

гетманцев

Представники великого, малого і середнього українського бізнесу звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням усунути з посади голову парламентського комітету Данила Гетманцева, який нещодавно був призначений Секретарем Національної ради Відновлення.

Про це йдеться у листі, який підписали керівники вітчизняних підприємств, серед яких - "Нова пошта", "Смарт Холдинг", "Укртранс", та цілий ряд бізнес-спілок, інформує Цензор.НЕТ.

"Говоримо Вам прямо: Данило Гетманцев є уособленням регресивного, популістського соціалістичного підходу, послідовним противником економічної свободи, прихильником жорсткішого державного регулювання та придушення підприємницької ініціативи, що робить нашу діяльність неможливою", - заявили підприємці.

Вони нагадали: нещодавні заяви Гетманцева щодо підвищення податків вже призвели до того, що багато підприємців відмовилися від інвестиційних проєктів в Україні і переносять їх в європейські країни.

"Пан Гетманцева є активним прихильником марксистських, соціалістичних ідей та радянського способу життя, противником ринкової економіки та пов’язаних із нею прав і свобод. Дії пана Гетманцева на посаді голови Комітету наносять нищівну шкоду як економіці України, так і її репутації", - підкреслили підприємці.

Саме тому вони закликали Зеленського звільнити Гетманцева з посади. Інакше, переконаний бізнес, Україна не зможе почати процес відродження економіки, яка зараз повинна бути сильна як ніколи.

"В країні панує економічна неволя. Об’єктивно, Україна посідає 130-е місце у рейтингу економічної свободи — що є ілюстрацією непривабливості країни для ведення бізнесу. (...) Вас намагаються переконати в необхідності підіймати податки, чи збільшувати частку держави в економіці. Але це або свідома брехня, або фатальна помилка! Системне (а не тимчасове) зниження податків, дерегуляція, швидка приватизація (окрім стратегічних підприємств), зменшення державного апарату – саме це прискорить економічне зростання. А держава отримуватиме більше податків і бюджет буде достатнім для збільшення соціальних стандартів", - резюмували підприємці.

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) Гетманцев Данило (917)


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Топ коментарі
+104
Його не звільняти потрібно, а САДЖАТИ!
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16.05.2022 18:51 Відповісти
+99
Это нужно было сделать еще вчера
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16.05.2022 18:51 Відповісти
+59
А я за то, чтобы расстрелять эту конченную гниду, торговца оружием и жадную подлую вороватую сволочь, которая имеет цель задушить Украину, потому как ********** подстилка. Он нанес столько уже ущерба стране, что дешевле эту мразь закопать живьем.
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16.05.2022 19:10 Відповісти
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прошу вибачення у спільноти: "путін" треба писати з маленької літери.
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16.05.2022 20:20 Відповісти
Нужна норма Закона, соглно которой все чиновники областного, городского уровня, КабМина, Верховной Рады, Судов в обязательном порядке должны проходить полиграф на предмет сотрудничества с КГБ и ФСБ. Пока не выловим всех агентов, мы не сожем ничего в нашей стпане построить. Будет саботаж и предательство.
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16.05.2022 20:09 Відповісти
Гетьманцев точно фсбешний ган...он. Не дава категорично грощі на армію, кричав з піною - як же ми дороги будемо будувати. Шоб він здох!!!
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16.05.2022 21:01 Відповісти
полиграф засунуть в одно место и не вспоминать это "шарлатанство для виборців". не является он доказательством в суде, вообще ни чем не является
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16.05.2022 21:35 Відповісти
свое мнение засунь себе, там де и полиграф у тебя, у тебя все влезет))) мудак кацапский!
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16.05.2022 22:29 Відповісти
Президент должен прислушиваться к мнению народа (предприниматели тоже часть народа), прежде всего в кадровых решениях. Как показала война, наш народ вполне достоин того, чтобы к его мнению прислушивались все в этом государстве. Гетманцев - это экономический преступник, потому что за время своей "деятельности", он нанес такой ущерб государству и народу, что никакому вору и взяточнику и не снилось. Почему на должности не назначаются те, которые себя хорошо показали в войне, не только в военных действиях, но и в экономике?
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16.05.2022 20:09 Відповісти
Звільняти і садждати треба всю зільону піздобратію !!!
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16.05.2022 20:15 Відповісти
ну а как же, беня же говорил что надо довести страну до дефолта, вот и стараются его псы
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16.05.2022 20:22 Відповісти
Ця промоскальська істота, є ворог України, а всі вороги України найліпші друзі зе , так що звільнення не буде, буде ще жорсткіше ставлення до українського бізнесу, поки ця погань його повністю не знищить.
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16.05.2022 20:23 Відповісти
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16.05.2022 20:28 Відповісти
На начало 2019 года Даниил Гетманцев https://chesnosud.org/candidate/getmantsev-danilo-oleksandrovich/?fbclid=IwAR2ZwvFk0ZSV4lXMjc54Gnll8hTLH5axXdHZLoP5Ie6P6lMFrDQi5KbFYPw имеет корпоративные права и является одним из соучредителей ООО "М.С.Л." - оператора национальных лотерей. Стоит отметить, что ранее на деятельность этого ООО были наложены санкции Президентом Украины по решению СНБО. Но уже в указе Президента от 14 мая 2018 года ООО "М.С.Л." https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 не значится в санкционном списке.

Санкции в отношении "М.С.Л." впервые были введены в 2015-м году, потом продлены в 2016-м и 2017-м годах. Тогда компанию подозревали в финансировании терроризма и работе на оккупированных территориях. Согласно данным OpenDataBot, ООО "М.С.Л." имеет налоговый долг почти в 13 млн грн.
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16.05.2022 20:41 Відповісти
таке ганьбище!!!!!!
я не знаю, що ми реально можемо зробити!
бензину нема і не буде.
економіка в жопі. кругом зрада.
прогнози - капєц.
треба реально тиснути на зекоманду, просто, не знаю, імпічмент виголошувати! на банкову йти!
все одно ніхто не робить нічого, всі безробітні.
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16.05.2022 20:44 Відповісти
Підписуюсь під кожним вашим словом++++
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16.05.2022 21:13 Відповісти
і от ви зобачте, що все, ВСЕ, ВСІ в зекоманді ідіоти (крім Кулеби). крім ЗСУ. це нам бог поміг, раз на 400 років згадав про нас. хоча скільки у нас було талановитих, мужніх, безстрашних стратегів, воїнів, але все нівелювалось тупим насєлєнієм. може, хоч зараз до дурачків дойде....
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16.05.2022 20:51 Відповісти
Тобто, бізнес пропонує Зєлєнському відтяти собі, наприклад,... ногу? Адже популістський, соціалістичний... підхід Гетманцева -- це і є основа політики зелених.
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16.05.2022 20:52 Відповісти
И Третьякову тоже убрать надо
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16.05.2022 20:53 Відповісти
Цікаво чи хтось вірить що це може бути?
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16.05.2022 21:22 Відповісти
Головне щоб Зе не поставів на його місце Колю Котлєту.
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16.05.2022 21:22 Відповісти
Ок. А що бізнес чи ми, через одного безробітні, будемо робити, коли Вато Зелене не прислухається, залише гетьманцева, підніме податки??? Може вже пора до Києва підтягуватися? Бо 3 місяці фактичної війни, а економіку і НЕ думають переводити на воєнні рельси, організовувати відповідні робочі місця...шановні, чого чекаємо? Зими, завтрашньої перемоги,післязавтрашніх репарацій? Зелені вилупки лише з протягнутою рукою по світу з відосіками бігати можуть!
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16.05.2022 21:23 Відповісти
"УСТРОИЛ ИСТЕРИКУ": ГЕТМАНЦЕВ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ВЫДЕЛЕНИЯ ДЕНЕГ ДЛЯ УКРАИНСКИХ ВОЕННЫХ. !!!!!!22.02.2022 !!!!!!!
Председатель комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев выступил против выделения дополнительных средств для украинских военных
"Одиозный "слуга народа" Гетманцев - тот самый, который душит украинский бизнес налоговой петлей, а защиту украинского языка называет "фашизмом", - пытался сорвать включение в повестку дня законопроекта, который предусматривает выделение в бюджете дополнительных 50 миллиардов гривен для повышения выплат военным, пополнения материальных резервов и закупку вооружений. Гетманцеву хватило наглости выступить с призывом не поддерживать рассмотрение этого законопроекта, потому что он, мол, "несбалансированный" и "популистский", - отметил нардеп.

Он напомнил, что на строительство и ремонт дорог в этом году предусмотрено 140 млрд грн, а на закупку, ремонт, модернизацию вооружений и техники вооруженных сил - лишь 28 млрд.

"Закатывать астрономические суммы в асфальт в условиях, когда наши воинские части недоукомплектованы людьми и исправной техникой, не говоря уже о современном вооружении, Гетманцев явно считает очень "сбалансированным". Я искренне благодарю 254 депутата, в том числе 147 членов фракции "Слуга народа", которые не поддались на истерику своего коллеги, который потерял связь с реальностью, и проголосовали за включение нашего законопроекта в повестку дня", - добавил Вятрович.

МАНЦЕВ кому служишь ???
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16.05.2022 21:25 Відповісти
Цю підрілу треба просто пристрелити
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16.05.2022 21:51 Відповісти
чим скоріше!
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16.05.2022 23:12 Відповісти
Гетьманцев є ворогом УкраЇни, Він цілеспрямовано знищує економіку держави. Нещодавно Арестович оприлюднив дати ймовірного нападу путіна на УкраЇну.22- 25 грудня 2021, 15 -19 січня 2022 року, кінець лютого. Саме на ці дні Гетьманцев призначав розгляд законів про касові апарати. Люди виходили з протестами, тому що закон знищував малий та середній бізнес. Але Гетьманцев вперто його проштовхував. Щоб люди вийшли на вулицю! Люди виходили проти безглуздого закону. А на росії бачили картинку невдоволення, що давало їм впевненності в своїх планах. Гетьманцев - хитрий і підступний ворог. Він уже створює бензинову та митну кризу. Але під гаслом опіки за державу. Він буде нам шкодити і надалі, бо є талановитим учнем сівковича
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16.05.2022 23:24 Відповісти
Гетьманцев відкрито називае українців які захищають рідну мову - фашистами. Чи треба ще коментарі?

https://censor.net/ru/video_news/3208803/proekt_bujanskogo_o_nediskriminatsii_a_ne_o_yazyke_on_ne_stoit_mitingov_vrajdy_razdela_lyudeyi_na_sorta
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16.05.2022 23:30 Відповісти
Не саджати,а пов*сити!!!
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17.05.2022 00:28 Відповісти
И зелене чмо разом з ним.
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17.05.2022 06:51 Відповісти
Он должен уйти! И как можно скорее! Он разрушает основу экономики страны- благополучие домохозяйств.

Нам надо поучиться у китайцев- как их лидер Дэн начинал поднимать нищий Китай в 1976-1982 годах. Надо сначала дать домохозяйству стать на ноги.
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17.05.2022 07:25 Відповісти
Гетьманцев - вихованець та улюбленець Миколи Азарова. Його послідовник. Гетьманцева - геть!
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17.05.2022 09:30 Відповісти
Вважаю що звільнити треба, зменьшити податки також треба, волю підприємствам також треба, Але поперше потрібно зробити тотатьне опитування усіх підприємців а не їх частку, подруге Нова пошта до неї також багато питань. Та і самі, підприємці такі як ева, епіцентр, сільпо самі постійно порушують права людей займаються торгівлею товарів непризначених для продажу (гуманітарка тощо)
ПОТРІБНО НАСАМ ПЕРЕД ВІДРЕГОЛЮВАТИ ВИКОНАННЯ ПРАВ ЛЮДЕЙ, ГРОМАДЯН, БО ПІДПРИЄМЦІ ЦЕ НОРМ, Я САМ ТАКИЙ, А ЗВІЛЬНЕННЯ МІСЦЕВИХ ТА ПРИЙОМ БІЖЕНЦІВ ЦЕ НОРМАЛЬНО, ЩО РОБИТИ МІСЦЕВИМ ЇМ НІХТО НІЯКИХ ВИПЛАТ НЕ РОБИТЬ.
ДУМАЙ-ТЕ податки, громадяни, Потрібно тотально переробити усі норми та правила, щоб для усіх була норма а не маніпуляції.
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17.05.2022 13:24 Відповісти
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