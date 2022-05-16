Бізнес просить Зеленського звільнити Гетманцева з посади голову Комітету з податкової політики: його дії завдають нищівної шкоди економіці
Представники великого, малого і середнього українського бізнесу звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням усунути з посади голову парламентського комітету Данила Гетманцева, який нещодавно був призначений Секретарем Національної ради Відновлення.
Про це йдеться у листі, який підписали керівники вітчизняних підприємств, серед яких - "Нова пошта", "Смарт Холдинг", "Укртранс", та цілий ряд бізнес-спілок, інформує Цензор.НЕТ.
"Говоримо Вам прямо: Данило Гетманцев є уособленням регресивного, популістського соціалістичного підходу, послідовним противником економічної свободи, прихильником жорсткішого державного регулювання та придушення підприємницької ініціативи, що робить нашу діяльність неможливою", - заявили підприємці.
Вони нагадали: нещодавні заяви Гетманцева щодо підвищення податків вже призвели до того, що багато підприємців відмовилися від інвестиційних проєктів в Україні і переносять їх в європейські країни.
"Пан Гетманцева є активним прихильником марксистських, соціалістичних ідей та радянського способу життя, противником ринкової економіки та пов’язаних із нею прав і свобод. Дії пана Гетманцева на посаді голови Комітету наносять нищівну шкоду як економіці України, так і її репутації", - підкреслили підприємці.
Саме тому вони закликали Зеленського звільнити Гетманцева з посади. Інакше, переконаний бізнес, Україна не зможе почати процес відродження економіки, яка зараз повинна бути сильна як ніколи.
"В країні панує економічна неволя. Об’єктивно, Україна посідає 130-е місце у рейтингу економічної свободи — що є ілюстрацією непривабливості країни для ведення бізнесу. (...) Вас намагаються переконати в необхідності підіймати податки, чи збільшувати частку держави в економіці. Але це або свідома брехня, або фатальна помилка! Системне (а не тимчасове) зниження податків, дерегуляція, швидка приватизація (окрім стратегічних підприємств), зменшення державного апарату – саме це прискорить економічне зростання. А держава отримуватиме більше податків і бюджет буде достатнім для збільшення соціальних стандартів", - резюмували підприємці.
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Санкции в отношении "М.С.Л." впервые были введены в 2015-м году, потом продлены в 2016-м и 2017-м годах. Тогда компанию подозревали в финансировании терроризма и работе на оккупированных территориях. Согласно данным OpenDataBot, ООО "М.С.Л." имеет налоговый долг почти в 13 млн грн.
я не знаю, що ми реально можемо зробити!
бензину нема і не буде.
економіка в жопі. кругом зрада.
прогнози - капєц.
треба реально тиснути на зекоманду, просто, не знаю, імпічмент виголошувати! на банкову йти!
все одно ніхто не робить нічого, всі безробітні.
Председатель комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев выступил против выделения дополнительных средств для украинских военных
"Одиозный "слуга народа" Гетманцев - тот самый, который душит украинский бизнес налоговой петлей, а защиту украинского языка называет "фашизмом", - пытался сорвать включение в повестку дня законопроекта, который предусматривает выделение в бюджете дополнительных 50 миллиардов гривен для повышения выплат военным, пополнения материальных резервов и закупку вооружений. Гетманцеву хватило наглости выступить с призывом не поддерживать рассмотрение этого законопроекта, потому что он, мол, "несбалансированный" и "популистский", - отметил нардеп.
Он напомнил, что на строительство и ремонт дорог в этом году предусмотрено 140 млрд грн, а на закупку, ремонт, модернизацию вооружений и техники вооруженных сил - лишь 28 млрд.
"Закатывать астрономические суммы в асфальт в условиях, когда наши воинские части недоукомплектованы людьми и исправной техникой, не говоря уже о современном вооружении, Гетманцев явно считает очень "сбалансированным". Я искренне благодарю 254 депутата, в том числе 147 членов фракции "Слуга народа", которые не поддались на истерику своего коллеги, который потерял связь с реальностью, и проголосовали за включение нашего законопроекта в повестку дня", - добавил Вятрович.
МАНЦЕВ кому служишь ???
https://censor.net/ru/video_news/3208803/proekt_bujanskogo_o_nediskriminatsii_a_ne_o_yazyke_on_ne_stoit_mitingov_vrajdy_razdela_lyudeyi_na_sorta
Нам надо поучиться у китайцев- как их лидер Дэн начинал поднимать нищий Китай в 1976-1982 годах. Надо сначала дать домохозяйству стать на ноги.
ПОТРІБНО НАСАМ ПЕРЕД ВІДРЕГОЛЮВАТИ ВИКОНАННЯ ПРАВ ЛЮДЕЙ, ГРОМАДЯН, БО ПІДПРИЄМЦІ ЦЕ НОРМ, Я САМ ТАКИЙ, А ЗВІЛЬНЕННЯ МІСЦЕВИХ ТА ПРИЙОМ БІЖЕНЦІВ ЦЕ НОРМАЛЬНО, ЩО РОБИТИ МІСЦЕВИМ ЇМ НІХТО НІЯКИХ ВИПЛАТ НЕ РОБИТЬ.
ДУМАЙ-ТЕ податки, громадяни, Потрібно тотально переробити усі норми та правила, щоб для усіх була норма а не маніпуляції.