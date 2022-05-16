Бізнес просить Зеленського звільнити Гетманцева з посади голову Комітету з податкової політики: його дії завдають нищівної шкоди економіці

Представники великого, малого і середнього українського бізнесу звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням усунути з посади голову парламентського комітету Данила Гетманцева, який нещодавно був призначений Секретарем Національної ради Відновлення.

Про це йдеться у листі, який підписали керівники вітчизняних підприємств, серед яких - "Нова пошта", "Смарт Холдинг", "Укртранс", та цілий ряд бізнес-спілок, інформує Цензор.НЕТ.

"Говоримо Вам прямо: Данило Гетманцев є уособленням регресивного, популістського соціалістичного підходу, послідовним противником економічної свободи, прихильником жорсткішого державного регулювання та придушення підприємницької ініціативи, що робить нашу діяльність неможливою", - заявили підприємці.

Вони нагадали: нещодавні заяви Гетманцева щодо підвищення податків вже призвели до того, що багато підприємців відмовилися від інвестиційних проєктів в Україні і переносять їх в європейські країни.

"Пан Гетманцева є активним прихильником марксистських, соціалістичних ідей та радянського способу життя, противником ринкової економіки та пов’язаних із нею прав і свобод. Дії пана Гетманцева на посаді голови Комітету наносять нищівну шкоду як економіці України, так і її репутації", - підкреслили підприємці.

Саме тому вони закликали Зеленського звільнити Гетманцева з посади. Інакше, переконаний бізнес, Україна не зможе почати процес відродження економіки, яка зараз повинна бути сильна як ніколи.

"В країні панує економічна неволя. Об’єктивно, Україна посідає 130-е місце у рейтингу економічної свободи — що є ілюстрацією непривабливості країни для ведення бізнесу. (...) Вас намагаються переконати в необхідності підіймати податки, чи збільшувати частку держави в економіці. Але це або свідома брехня, або фатальна помилка! Системне (а не тимчасове) зниження податків, дерегуляція, швидка приватизація (окрім стратегічних підприємств), зменшення державного апарату – саме це прискорить економічне зростання. А держава отримуватиме більше податків і бюджет буде достатнім для збільшення соціальних стандартів", - резюмували підприємці.