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В ЄС готові почати працювати над сьомим пакетом санкцій проти РФ, - Кулеба

рф,єс,євросоюз,санкції

Країни Євросоюзу готові розпочати роботу над сьомим пакетом санкцій проти РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Я ціную всі країни-члени ЄС, які сьогодні висловили свою готовність почати працювати над сьомим пакетом санкцій у момент, коли шостий пакет буде ухвалено. Це надихає. Був зрозумілий сигнал підтримки України", - сказав глава МЗС.

Також читайте: "Нехай Путін сам знайде спосіб "зберегти обличчя", - Кулеба

Автор: 

санкції (12273) Євросоюз (13785) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+6
А можна сразу над 15-м? Минуя долгие прилюдии
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16.05.2022 19:27 Відповісти
+4
без ембарго на енергоносії, можна і над 70-м пакетом працювати, тільки це все досраки.
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16.05.2022 19:38 Відповісти
+1
а що там з шостим пакетом? Де нафтогазове ембарго?
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16.05.2022 19:39 Відповісти
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А можна сразу над 15-м? Минуя долгие прилюдии
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16.05.2022 19:27 Відповісти
а в шостому нафтове ембарго є?
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16.05.2022 19:31 Відповісти
без ембарго на енергоносії, можна і над 70-м пакетом працювати, тільки це все досраки.
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16.05.2022 19:38 Відповісти
так і я ж про то
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16.05.2022 19:46 Відповісти
а що там з шостим пакетом? Де нафтогазове ембарго?
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16.05.2022 19:39 Відповісти
Ось газове : https://news.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/evrosoyuz-smyagchil-pozitsiyu-po-rossijskomu-gazu-italyanskaya-kompaniya-eni-otkroet-schet-v-rublyah.htm
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16.05.2022 20:24 Відповісти
Може шостий хай спочатку введуть?
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16.05.2022 19:51 Відповісти
У сьомому пакеті обов'язково має бути виключення Угорщини із членів ЄС. Довічно.
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16.05.2022 20:04 Відповісти
У 8 Туреччини з НАТО.
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16.05.2022 21:04 Відповісти
Шестой заблокирован пакет, а уже седьмой готовят
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16.05.2022 21:08 Відповісти
Без эмбарго на энергоносители с пакета атб больше толку, чем с 6 и 7 пакета вместе
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16.05.2022 21:34 Відповісти
Європейські санкції в народі називаються "ТЯГНУТИ КОТА ЗА ХВІСТ"
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17.05.2022 05:19 Відповісти
 
 