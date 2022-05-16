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В ЄС готові почати працювати над сьомим пакетом санкцій проти РФ, - Кулеба
Країни Євросоюзу готові розпочати роботу над сьомим пакетом санкцій проти РФ.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Я ціную всі країни-члени ЄС, які сьогодні висловили свою готовність почати працювати над сьомим пакетом санкцій у момент, коли шостий пакет буде ухвалено. Це надихає. Був зрозумілий сигнал підтримки України", - сказав глава МЗС.
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