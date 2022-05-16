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Новини Війна
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Робимо все, щоб Путін зустрів запеклий опір на міжнародному рівні, - Мінфін США

єллен

Сполучені Штати рішуче налаштовані на те, щоб притягнути Росію до відповідальності за війну проти України.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, інформує Цензор.НЕТ.

"Постійні атаки Путіна на Україну вимагають, щоб ми подумали про те, що ми можемо зробити, щоб протистояти жорстокості. Майже три місяці цієї невиправданої війни польський народ був взірцем, щоб активізуватися, щоб допомогти у скрутний час", - зазначила вона, перебуваючи у Варшаві.

"Ми в Міністерстві фінансів також робимо все можливе, щоб жорстока війна Путіна зустріла запеклий опір на міжнародному рівні. Сполучені Штати та понад 30 наших партнерів застосували безпрецедентні заходи фінансового тиску на Російську Федерацію та її керівництво. Ми тверді у своїй рішучості притягнути Росію до відповідальності та зміцнити український народ", - додала Єллен.

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Автор: 

США (23613)


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16.05.2022 19:41 Відповісти
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16.05.2022 19:44 Відповісти
В Москве новый пожар.

Горит крыша бизнес-центра DM Tower на юге города.
https://t.me/charter97_org/73119
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16.05.2022 19:58 Відповісти
Заблокуйте надходження до москви нафтодоларів тоді ефект настане набагато швидше!
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16.05.2022 19:45 Відповісти
Має бути демонтаж москальщини.
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16.05.2022 19:50 Відповісти
дякуємо, Америка!
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16.05.2022 20:03 Відповісти
Було б набагато краще,якби ви зрробили так,щоб путєн (*****),здох.
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16.05.2022 21:33 Відповісти
 
 