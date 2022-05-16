Україна проти ухвалення шостого пакета санкцій без ембарго на російську нафту, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що не вірить у те, що шостий пакет санкцій ЄС проти Росії може бути ухвалено без ембарго на нафту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ні. Я не вірю, що шостий пакет може бути ухвалено без ембарго на нафту. Україна проти ухвалення цього шостого пакета без ембарго на нафту. Я вірю, що ембарго буде запроваджено, єдине питання – коли і якою буде ціна, яку заплатить ЄС, щоб це сталося.

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