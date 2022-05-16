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Україна проти ухвалення шостого пакета санкцій без ембарго на російську нафту, - Кулеба

газ,нафта

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що не вірить у те, що шостий пакет санкцій ЄС проти Росії може бути ухвалено без ембарго на нафту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ні. Я не вірю, що шостий пакет може бути ухвалено без ембарго на нафту. Україна проти ухвалення цього шостого пакета без ембарго на нафту. Я вірю, що ембарго буде запроваджено, єдине питання – коли і якою буде ціна, яку заплатить ЄС, щоб це сталося.

Також читайте: В ЄС готові почати працювати над сьомим пакетом санкцій проти РФ, - Кулеба

Автор: 

санкції (12273) ембарго (305) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+4
Комунальний та бизнесовий транспорт мають паливо. А ви могли б і пішки трошки походить. Все ж війна. Треба чимось поступитись.
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16.05.2022 20:06 Відповісти
+2
Нагадайте хтось Кулебі, що нафту, яку мад'яри отримують, іде по українському нафтопроводу., так що задай це питання Єрмако-Зеленському!
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16.05.2022 20:15 Відповісти
+1
Ми вже ввели ембарго на нафтопродукти, вся країна стоїть в черзі на заправках, і кінця-краю цьому не видно. Європа не така дурна, щоб зараз, без попередньої підготовки ввести ембарго, наш приклад для них показовий. Так що не потрібно зайвих ілюзій щодо цього.
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16.05.2022 19:52 Відповісти
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"Нам є, що втрачати. Якщо сьогодні йти на поступки, завтра не буде ні держави, ні нації. Залишається одне - наполегливо громити ворога, не віддаючи ні метра нашої землі", - начальник штабу - заступник командувача військ ОК "Схід", бригадний генерал Олександр Тарнавський.
https://www.youtube.com/watch?v=NWO6x-LVoec
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16.05.2022 19:48 Відповісти
Ми вже ввели ембарго на нафтопродукти, вся країна стоїть в черзі на заправках, і кінця-краю цьому не видно. Європа не така дурна, щоб зараз, без попередньої підготовки ввести ембарго, наш приклад для них показовий. Так що не потрібно зайвих ілюзій щодо цього.
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16.05.2022 19:52 Відповісти
Комунальний та бизнесовий транспорт мають паливо. А ви могли б і пішки трошки походить. Все ж війна. Треба чимось поступитись.
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16.05.2022 20:06 Відповісти
верно. тогда пусть ходят все госструктуры тоже пешком. Кроме ЗСУ, Полиции, СБУ, скорой и общтранспорта. Ну и минимально комунальным. Но что то я не замечаю такого
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16.05.2022 21:29 Відповісти
На жаль, я живу далеко від роботи, 10 кілометрів в одну сторону. Багато автобусів не їздять. Не маю особливої радості від того, що на 5 десятку років прийшлось згадати, що таке велосипед, і ще після цього ще і відпрацювати повний робочий день, і ще і дома потрібно хоч по мінімуму щось зробити, бо живу в селі, а працюю в місті. Це в столиці добре-вискочив на велосипед, і по гарному асфальту поїхав, а тут по польовим дорогам 10 км, а коли дощ, то по бруківці 15 км. Приємного мало.
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16.05.2022 22:11 Відповісти
Давай ми тобою поступимось? Я маю кошти і маю термінові справи, від яких залежать долі і доходи людей! І замість пального, якого немає дефіциту в світі - ти мені пропонуєш ходити пішки? А може ще в зємлянку переїхати та топити кізяками раз "все ж війна"?

Поступитися треба єдиним - дебільною неспроможною владою!
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16.05.2022 22:33 Відповісти
Цей період довгий. Зараз хають мадяр. Потім найдуть ще когось. Сюр
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16.05.2022 19:55 Відповісти
Кулеба так что отменять санкции/? хватит скиглити - лучше себя в уряде коррупцию прекратите
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16.05.2022 19:58 Відповісти
А как же они харчеваться будут?
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16.05.2022 20:09 Відповісти
Без эмбарго на нефть и газ все остальные санкции будут иметь минимальное значение.
Есть альтернативы для поставок, пусть Европа думает.
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16.05.2022 20:01 Відповісти
Нагадайте хтось Кулебі, що нафту, яку мад'яри отримують, іде по українському нафтопроводу., так що задай це питання Єрмако-Зеленському!
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16.05.2022 20:15 Відповісти
А чому ніхто не пише,що Європа погодилась купувати газ за фублі?
https://news.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/evrosoyuz-smyagchil-pozitsiyu-po-rossijskomu-gazu-italyanskaya-kompaniya-eni-otkroet-schet-v-rublyah.htm
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16.05.2022 20:19 Відповісти
Та Господи) тоді його не буде цього пакету
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16.05.2022 21:16 Відповісти
Германия и Франция торпедируют нефтяное эмбарго и поставки вооружения в Украину. Венгрия - шавка Уйла. ЕС вообще плохо попахивает своей продажность, озабоченностью и трусостью. Им благополучие важнее жизней людей. Если бы не англосаксы, миру был бы трендец.
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16.05.2022 22:01 Відповісти
 
 