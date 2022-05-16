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Україна проти ухвалення шостого пакета санкцій без ембарго на російську нафту, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що не вірить у те, що шостий пакет санкцій ЄС проти Росії може бути ухвалено без ембарго на нафту.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ні. Я не вірю, що шостий пакет може бути ухвалено без ембарго на нафту. Україна проти ухвалення цього шостого пакета без ембарго на нафту. Я вірю, що ембарго буде запроваджено, єдине питання – коли і якою буде ціна, яку заплатить ЄС, щоб це сталося.
Топ коментарі
+4 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар16.05.2022 20:06 Відповісти Посилання
+2 Evgen Karpenko
показати весь коментар16.05.2022 20:15 Відповісти Посилання
+1 661125
показати весь коментар16.05.2022 19:52 Відповісти Посилання
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https://www.youtube.com/watch?v=NWO6x-LVoec
Поступитися треба єдиним - дебільною неспроможною владою!
Есть альтернативы для поставок, пусть Европа думает.
https://news.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/evrosoyuz-smyagchil-pozitsiyu-po-rossijskomu-gazu-italyanskaya-kompaniya-eni-otkroet-schet-v-rublyah.htm