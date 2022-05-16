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Немає раціональних аргументів проти надання Україні статусу кандидата в ЄС, – глава МЗС Кулеба

єс,європарламент

Немає раціональних аргументів проти входження України в проєкт інтеграції України до ЄС через надання їй статусу кандидата.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Проблема, яку все ще треба вирішити, це надання Україні статусу кандидата в ЄС. Ми також це обговорили. Я запевнив членів ЄС, що ми перебуваємо в унікальному політичному моменті, коли громадська думка і в Україні, і в країнах-членах ЄС рекордно висока на користь подальшої європейської інтеграції України. Ми не говоримо про негайне членство, але ми вважаємо, що немає раціональних аргументів проти входження України до проекту інтеграції України в ЄС, надавши їй статус кандидата в ЄС", - сказав Куліба ЗМІ після участі у засіданні Ради з іноземних у Брюсселі.

Він підкреслив, що не знає жодної країни, яка відкрито виступала б проти надання Україні статусу кандидата.

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"Я знаю країни, які виступають рішуче за ухвалення цього рішення. І я знаю ті, які все ще стежать за розвитком подій і ухвалять рішення ближче до дати. Важливо те, що три місяці тому ми навіть не говорили про це. А сьогодні ми вирішуємо, чи станеться це у червні чи пізніше. Це абсолютно інша динаміка, і ми проведемо час між зараз і кінцем червня, самітом Ради, працюючи з країнами-членами, переконуючи їх", - пояснив Кулеба.

Автор: 

членство в ЄС (1318) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+14
беня. очень рациональный аргумент. вовк, портнов, зеленский. Сколько их, этих аргументов. И не сосчитать...
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16.05.2022 19:56 Відповісти
+13
есть прчины - БРЕХЛИВАЯ ВОРОВСКАЯ власть каломойского-зеленского
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16.05.2022 19:56 Відповісти
+8
То есть Коррупция воровство планетарного масштабу кумовство, Ермаки Геращенки Даниловы это "рационально"? В США нет срока давности по коррупции, электрический стул в Техасе, но в Украине это "не рационально" Нет ребятки, за вами прийдет не прапорщик с милиции, а ФБР. Потому что красть во время войны это особая должна быть статья.
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16.05.2022 20:06 Відповісти
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беня. очень рациональный аргумент. вовк, портнов, зеленский. Сколько их, этих аргументов. И не сосчитать...
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16.05.2022 19:56 Відповісти
есть прчины - БРЕХЛИВАЯ ВОРОВСКАЯ власть каломойского-зеленского
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16.05.2022 19:56 Відповісти
Свинарчуки выкупили все клистроны и средства наведения танков у кацапов - теперь из 10 кацапских танков заводится один! А твой зелёный жабёнок все это время веселит кацапов деильными сериалами про глупых хохлов
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18.05.2022 11:44 Відповісти
Але на нещастя, є Німеччина, Угорщина, Австрія, Франція...
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16.05.2022 19:56 Відповісти
'є,не виконане домашнє довоєнне завдання,нагадають обов*язково після війни
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16.05.2022 19:57 Відповісти
То есть Коррупция воровство планетарного масштабу кумовство, Ермаки Геращенки Даниловы это "рационально"? В США нет срока давности по коррупции, электрический стул в Техасе, но в Украине это "не рационально" Нет ребятки, за вами прийдет не прапорщик с милиции, а ФБР. Потому что красть во время войны это особая должна быть статья.
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16.05.2022 20:06 Відповісти
кулєба, назви хоть одного раціонального в ОП.
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16.05.2022 20:14 Відповісти
шуфрич все порішає, так що без паніки
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16.05.2022 20:29 Відповісти
Сгнившие насквозь от коррупции все государственные структуры вместе с чиновничьей армией - это конечно для Кулебы не "рациональный аргумент". Он же сам часть этих структур.
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16.05.2022 20:33 Відповісти
Ой,Кулеба,не сміши мої капці! Там аргументів проти вагон і маленький візок
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16.05.2022 20:44 Відповісти
Короче, Кулеба. Стоит моя знакомая 8 дней на переходе ****- Малый Березовец . 8 дней !!!!

это дорога гарах, комары, жара, продуктов нигде не продают , туалетов нет
ВОПРОС - ВЫ , чтотрасширить не можете КП на несколько ячеек.

Пограничники и таможенники никуда не спешат .
у меня вопрос - за 30 лет в Украине не построено ни одного автозавода , в отличии от Словакии.

кончацте издеваться над украинцами - дайте под жопу всем службам !!!!
Вы хотите как в ЕС- так откройте украинцам КП ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ НЕДОРОГИХ АВТО!!! А то вся Европа смеётся с такой организации чи саботажа закона про льготную растаможкум
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16.05.2022 20:57 Відповісти
Так а чего вы там стоите 8 дней - пойдите да снесите этот КПП к уям - тогда сразу зачешутся!
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18.05.2022 11:46 Відповісти
 
 