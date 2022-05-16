Немає раціональних аргументів проти надання Україні статусу кандидата в ЄС, – глава МЗС Кулеба

Немає раціональних аргументів проти входження України в проєкт інтеграції України до ЄС через надання їй статусу кандидата.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Проблема, яку все ще треба вирішити, це надання Україні статусу кандидата в ЄС. Ми також це обговорили. Я запевнив членів ЄС, що ми перебуваємо в унікальному політичному моменті, коли громадська думка і в Україні, і в країнах-членах ЄС рекордно висока на користь подальшої європейської інтеграції України. Ми не говоримо про негайне членство, але ми вважаємо, що немає раціональних аргументів проти входження України до проекту інтеграції України в ЄС, надавши їй статус кандидата в ЄС", - сказав Куліба ЗМІ після участі у засіданні Ради з іноземних у Брюсселі.

Він підкреслив, що не знає жодної країни, яка відкрито виступала б проти надання Україні статусу кандидата.

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"Я знаю країни, які виступають рішуче за ухвалення цього рішення. І я знаю ті, які все ще стежать за розвитком подій і ухвалять рішення ближче до дати. Важливо те, що три місяці тому ми навіть не говорили про це. А сьогодні ми вирішуємо, чи станеться це у червні чи пізніше. Це абсолютно інша динаміка, і ми проведемо час між зараз і кінцем червня, самітом Ради, працюючи з країнами-членами, переконуючи їх", - пояснив Кулеба.