Немає раціональних аргументів проти надання Україні статусу кандидата в ЄС, – глава МЗС Кулеба
Немає раціональних аргументів проти входження України в проєкт інтеграції України до ЄС через надання їй статусу кандидата.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Проблема, яку все ще треба вирішити, це надання Україні статусу кандидата в ЄС. Ми також це обговорили. Я запевнив членів ЄС, що ми перебуваємо в унікальному політичному моменті, коли громадська думка і в Україні, і в країнах-членах ЄС рекордно висока на користь подальшої європейської інтеграції України. Ми не говоримо про негайне членство, але ми вважаємо, що немає раціональних аргументів проти входження України до проекту інтеграції України в ЄС, надавши їй статус кандидата в ЄС", - сказав Куліба ЗМІ після участі у засіданні Ради з іноземних у Брюсселі.
Він підкреслив, що не знає жодної країни, яка відкрито виступала б проти надання Україні статусу кандидата.
"Я знаю країни, які виступають рішуче за ухвалення цього рішення. І я знаю ті, які все ще стежать за розвитком подій і ухвалять рішення ближче до дати. Важливо те, що три місяці тому ми навіть не говорили про це. А сьогодні ми вирішуємо, чи станеться це у червні чи пізніше. Це абсолютно інша динаміка, і ми проведемо час між зараз і кінцем червня, самітом Ради, працюючи з країнами-членами, переконуючи їх", - пояснив Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
это дорога гарах, комары, жара, продуктов нигде не продают , туалетов нет
ВОПРОС - ВЫ , чтотрасширить не можете КП на несколько ячеек.
Пограничники и таможенники никуда не спешат .
у меня вопрос - за 30 лет в Украине не построено ни одного автозавода , в отличии от Словакии.
кончацте издеваться над украинцами - дайте под жопу всем службам !!!!
Вы хотите как в ЕС- так откройте украинцам КП ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ НЕДОРОГИХ АВТО!!! А то вся Европа смеётся с такой организации чи саботажа закона про льготную растаможкум