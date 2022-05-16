Глави МЗС Швеції та Фінляндії їдуть до Туреччини: Обговорюватимуть заявки на членство в НАТО

Глави МЗС Швеції Анн Лінде та Фінляндії Пекка Гаавісто вирушать до Туреччини для обговорення заявок своїх країн на членство в НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

Зазначається, що дипломати проведуть переговори з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу в Анкарі.

Напередодні Анн Лінде анонсувала візит до Туреччини шведської делегації з метою консультацій щодо приєднання королівства до Північноатлантичного Альянсу.

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