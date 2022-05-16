Глави МЗС Швеції та Фінляндії їдуть до Туреччини: Обговорюватимуть заявки на членство в НАТО
Глави МЗС Швеції Анн Лінде та Фінляндії Пекка Гаавісто вирушать до Туреччини для обговорення заявок своїх країн на членство в НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.
Зазначається, що дипломати проведуть переговори з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу в Анкарі.
Напередодні Анн Лінде анонсувала візит до Туреччини шведської делегації з метою консультацій щодо приєднання королівства до Північноатлантичного Альянсу.
Топ коментарі
+5 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар16.05.2022 20:36 Відповісти Посилання
+5 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар16.05.2022 20:37 Відповісти Посилання
+4 Paul Foxen
показати весь коментар16.05.2022 20:20 Відповісти Посилання
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"Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО, это невозможно, пусть не обижаются - Реджеп ***** Эрдоган.
«Прежде всего, мы не скажем «да» за вступление в НАТО, организацию по безопасности, тем, кто вводит санкции против Турции. Потому что тогда НАТО перестает быть организацией по безопасности. Мы не можем сказать «да». Нас не могут снова ужалить там, где нас ужалили раньше
Они [делегации Финляндии и Швеции] приедут в Турцию в понедельник. Они приедут нас уговаривать, извините, им не на что рассчитывать.
Швеция - это рассадник для террористов. У Швеции и Финляндии нет четкой позиции против терроризма».
Или все не помнят -чего западный мир наложил санкции на Турцию?
❗️Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО, это невозможно, пусть не обижаются - Реджеп ***** Эрдоган.
«Прежде всего, мы не скажем «да» за вступление в НАТО, организацию по безопасности, тем, кто вводит санкции против Турции. Потому что тогда НАТО перестает быть организацией по безопасности. Мы не можем сказать «да». Нас не могут снова ужалить там, где нас ужалили раньше
Они [делегации Финляндии и Швеции] приедут в Турцию в понедельник. Они приедут нас уговаривать, извините, им не на что рассчитывать.
Швеция - это рассадник для террористов. У Швеции и Финляндии нет четкой позиции против терроризма».
Скорее всего придумают новый формат для Финляндии и Швеции, де юре они не будут в НАТО, а де факто будет все то же самое, как будто они в НАТО, но официально не будут считаться частью НАТО
Но нынешний хозяин Нато к сожалению не такой ,как был в те времена ,и врядли имеет такое влияние на Турцию ,как во времена Кеннеди
А путинская росея доказала всем своей войной против Украины, что это пустышка, мыльный пузырь, который, лопнув, может разве, разве что забрызгать.
А ещё вспомнилось, как Тре крунур рубалось на льду с московитами - уважаю!