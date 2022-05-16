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Глави МЗС Швеції та Фінляндії їдуть до Туреччини: Обговорюватимуть заявки на членство в НАТО

нато

Глави МЗС Швеції Анн Лінде та Фінляндії Пекка Гаавісто вирушать до Туреччини для обговорення заявок своїх країн на членство в НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

Зазначається, що дипломати проведуть переговори з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу в Анкарі.

Напередодні Анн Лінде анонсувала візит до Туреччини шведської делегації з метою консультацій щодо приєднання королівства до Північноатлантичного Альянсу.

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Автор: 

НАТО (6638) Туреччина (3636) Фінляндія (1339) членство в НАТО (1757) Швеція (976)


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Топ коментарі
+5
Колись саму Туреччину приймали в НАТО швидко та не дивлячись ні на її зовсім нікчемну економіку та азійський стиль управління(це щодо України та проблем). Бо потрібні були союзники проти срср. Зараз вже турки намагаються крутити дулі Європі. Можливо будуть запитувати членство в ЄС, яке вони довго чекають, але закони якого виконувати не збираються.
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16.05.2022 20:36 Відповісти
+5
Ничего придумывать не будут. Эти две страны станут членами НАТО мгновенно.
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16.05.2022 20:37 Відповісти
+4
У Фінляндії почали продавати "НАТО-пиво"
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16.05.2022 20:20 Відповісти
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У Фінляндії почали продавати "НАТО-пиво"
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16.05.2022 20:20 Відповісти
Кстати пробовал и после его употребления москали отправлялись кормить камбалу
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16.05.2022 23:33 Відповісти
килими та десяток курдів везуть Таїповичу у подарунок?
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16.05.2022 20:22 Відповісти
Несмішний жарт.
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16.05.2022 20:31 Відповісти
///

"Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО, это невозможно, пусть не обижаются - Реджеп ***** Эрдоган.

«Прежде всего, мы не скажем «да» за вступление в НАТО, организацию по безопасности, тем, кто вводит санкции против Турции. Потому что тогда НАТО перестает быть организацией по безопасности. Мы не можем сказать «да». Нас не могут снова ужалить там, где нас ужалили раньше

Они [делегации Финляндии и Швеции] приедут в Турцию в понедельник. Они приедут нас уговаривать, извините, им не на что рассчитывать.

Швеция - это рассадник для террористов. У Швеции и Финляндии нет четкой позиции против терроризма».
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16.05.2022 20:32 Відповісти
Им уже не нужно НАТО. Они очень быстренько подписали оборонный союз с Британией и кажется США. Почему когда Украина перед началом войны умоляли подписать подобный документ, то эти же страны почему то никак не прореагировали. Нас просто использовали как наживку для бешенного диктатора путлера. Это факт
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16.05.2022 20:38 Відповісти
"Пачиму мы не в НАТА?" ©
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16.05.2022 20:55 Відповісти
этот так называемый Султан-Эрдоган-сам не меньший террорист ,чем те курды -может ему стоит вспомнить выкраденных на территориях соседних государств оппозиционеров?
Или все не помнят -чего западный мир наложил санкции на Турцию?
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16.05.2022 20:41 Відповісти
Что за "оппозиционеры"? ПенисыДушилины мусульманского разлива? У них кажется демократические представительства в странах ЕС открыты.
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16.05.2022 22:27 Відповісти
Только что Эрдоган заявил что не позволит Швеции и Финляндии вступить в НАТО...
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16.05.2022 20:32 Відповісти
Ну й пеніс з ердоганом.На дуже хитру дупу для турків знайдеться британський і штатівський буй. Без НАТО скандінави підпишуть двохсторонні угоди з США, Британією і членами Брит. Співдружності, країнами Балтії, Польщею, Україною і тд. А далі побачимо...
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16.05.2022 21:50 Відповісти
Эрдоган уже ответил. Похоже будет изоляция Турции.

❗️Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО, это невозможно, пусть не обижаются - Реджеп ***** Эрдоган.

«Прежде всего, мы не скажем «да» за вступление в НАТО, организацию по безопасности, тем, кто вводит санкции против Турции. Потому что тогда НАТО перестает быть организацией по безопасности. Мы не можем сказать «да». Нас не могут снова ужалить там, где нас ужалили раньше

Они [делегации Финляндии и Швеции] приедут в Турцию в понедельник. Они приедут нас уговаривать, извините, им не на что рассчитывать.

Швеция - это рассадник для террористов. У Швеции и Финляндии нет четкой позиции против терроризма».
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16.05.2022 20:33 Відповісти
Тут просто прикол в том, что Турция для НАТО важна не меньше, чем фины и шведы. Чёрное море и ближний восток.
Скорее всего придумают новый формат для Финляндии и Швеции, де юре они не будут в НАТО, а де факто будет все то же самое, как будто они в НАТО, но официально не будут считаться частью НАТО
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16.05.2022 20:36 Відповісти
Ничего придумывать не будут. Эти две страны станут членами НАТО мгновенно.
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16.05.2022 20:37 Відповісти
якщо це не кацапський фейк, то значить на днях коли я казав, що Туреччину не треба було брати в НАТО. вони зрадники, так сталося що я був правий. Так шатнажувати союзників не гоже. Треба їх з НАТО кікати, бо коли буде 3я світова повномасштабна вони всеодно НАТО кинуть заради Великого Турану
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16.05.2022 20:37 Відповісти
Турцию взяли в нато еще в седые времена противоборства Сверхдержав -по моему и карибский кризис связан с теми событиями.
Но нынешний хозяин Нато к сожалению не такой ,как был в те времена ,и врядли имеет такое влияние на Турцию ,как во времена Кеннеди
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16.05.2022 20:44 Відповісти
Ятеж на днях писав тому повторююсь:Ну ви й влізли в історію... То претензії треба виставляти Дуайту Ейзенхауеру та тогочасним європейським лідерам за те що прийняли турків в НАТО в 1952 році.
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16.05.2022 21:54 Відповісти
Колись саму Туреччину приймали в НАТО швидко та не дивлячись ні на її зовсім нікчемну економіку та азійський стиль управління(це щодо України та проблем). Бо потрібні були союзники проти срср. Зараз вже турки намагаються крутити дулі Європі. Можливо будуть запитувати членство в ЄС, яке вони довго чекають, але закони якого виконувати не збираються.
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16.05.2022 20:36 Відповісти
Kogda Turciju vzjali v NATO, tam bila vpolne sebe demokraticeskaja vlastj. Potom koe gde pobalovaljisj huntoi, no vlastj ostalasj sekuljarnaja. Tjeper Erdogan lomajet shablon v storonu autoritarizma.
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16.05.2022 20:42 Відповісти
И северный кипр взяли вполне себе демократически
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16.05.2022 21:05 Відповісти
Navernoe v chemodane vzjali s soboi vzvod vikingov dlja vipravljenija mozga Erdoganu.
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16.05.2022 20:44 Відповісти
Встановити додаткову розкладку можна на ******** девайсах в 2 кліка. Ви з кнопочного телефона пишете?
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16.05.2022 21:13 Відповісти
Торгуется, жопа с ручкой. Цену набивает. Но ниче. На каждую хитрую турецкую задницу, найдется пара юристов из Лондона и Штатов, с фамилиями заканчивающимися на "ич"... И по концовке выяснится что и Турция то и в НАТО не была никогда, а натовскую форму и образцы договоров можно в любом военторге купить...
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16.05.2022 20:48 Відповісти
Финны не вступали в НАТО даже во время Карибского кризиса. Потому что ссср был серьезной военной угрозой. И мог об этом напомнить.

А путинская росея доказала всем своей войной против Украины, что это пустышка, мыльный пузырь, который, лопнув, может разве, разве что забрызгать.
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16.05.2022 21:21 Відповісти
сдадут финны со шведами курдов, или нет в обмен на свои ж*пы? интересно посмотреть....
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16.05.2022 21:38 Відповісти
Мужественный шаг, не прячутся за чужими спинами, а сами решают свои проблемы.
А ещё вспомнилось, как Тре крунур рубалось на льду с московитами - уважаю!
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16.05.2022 21:50 Відповісти
Хея -хея. І знамениту трійку згадалось у Тре Крунур: Нільсен-Стернер-Юханссон. з парою захисників Карлссон-Сведберг і Холмквіст в воротах.
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16.05.2022 22:14 Відповісти
 
 