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Ми не можемо сказати "так", - Ердоган про вступ до НАТО Швеції та Фінляндії

ердоган

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган наразі не готовий підтримати заявки Фінляндії та Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  Anadolu.

Ердоган не дасть згоди прийняти в НАТО Фінляндію і Швецію, оскільки вони запровадили санкції проти Туреччини. Окрім того, турецький лідер вкотре звинуватив обидві країни в підтримці "курдських терористів".

"Анкара не може погодити вступ у НАТО країн, які запроваджують санкції проти Туреччини. Жодна з цих країн не має чіткою та недвозначної позиції щодо терористичних організацій", – заявив Ердоган.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, бо вони - "притулок для терористичних організацій", - Ердоган

Автор: 

НАТО (6638) Фінляндія (1339) Швеція (976) Ердоган Реджеп Таїп (961)


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Топ коментарі
+72
саме тому в НАТО одним з основним критеріїв вступу є демократичність країни. Турція і Угорщина давно не відповідають критеріям НАТО і намагаються врятувати путіна.
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16.05.2022 20:41 Відповісти
+33
ЧМО двуликое. Тут он в НАТО, тут С400 у ***** покупает. Тут он Финляндию со Швецией блокирует, тут у США F16 клянчит.
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16.05.2022 20:43 Відповісти
+30
пирдоган - чмо
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16.05.2022 20:43 Відповісти
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Нужны прямые военные союзы с дружественными странами, а не колхоз
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Это уже есть.
НАТО натой, но бриты не забыли ни многовековое противостояние с Францией, ни борьбу за моря с Испанией, ни, тем более, весь 20-й век в войне с Германией.
И поэтому помимо бюрократически выродившегося блока НАТО существует реальный военный союз "Пять Глаз", Five Eyes, FVEY.
США, Англия, Канада, Австралия, Новая Зеландия.
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16.05.2022 21:34 Відповісти
Вот, правда, наконец, хоть один человек объяснил реальность.
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16.05.2022 23:22 Відповісти
С турками думаю все закончится хеппи-ендом. А вот с ******** мадярами посложнее. Эти гандоны не отвечают ни критериям НАТО ни ценностям ЕС
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16.05.2022 21:14 Відповісти
ушлёпок , читай нормально мой пост. Или ты не согласен ,что мадяры срут всем и вся в ЕС и НАТО?
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16.05.2022 22:17 Відповісти
Ой извините пожалуйста. с жаргонным словам недружен. еще раз простите удаляю свой коммент.
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16.05.2022 22:24 Відповісти
Ердоган хоче показати свою значимість, можливо, більше своїм громадянам, ніж закордонним.
А ще він хоче f16 але з перламутровими гудзиками. Щось да отримає.
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16.05.2022 21:15 Відповісти
якщо Швеція з Фінами, які у всіх в друзях, з таким скрипом пролазять в НАТО, то уявляю який "вой на болотах" буде стояти коли туди колись буде пристроюватись Україна...
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16.05.2022 21:25 Відповісти
Не вважаю, що існування України поза НАТО це для нас якась трагедія. Краще для нас окремий союз з, наприклад, з Польщею, Великобританією та країнами Балтії, ніж бути в організації, якій можуть нав*язувати свої "хотєлки" якісь макрони, орбани, чи ердогани.
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16.05.2022 21:40 Відповісти
Звичайно не трагедія. 600+ років Україну пижили в хвост і гриву всі кому не заманеться, ще 400 років можна потерпіти, а там хтось мегаядрьоною бомбою киздане і капець.
З НАТО проблема туди вступити. А коли ти вже там, то всілякі ***** ссати будуть доковирюватись. А ти сидиш такий на сраці рівно і до нових "абітурієнтів" політичні вимоги висуваєш.
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17.05.2022 10:14 Відповісти
В Турции и Венгрии - диктаторские режимы. ЕС еще тот конгломерат с какашками.
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16.05.2022 21:32 Відповісти
Военно-политическая организация, в которой при принятии решений любая гнида может применить вето, - не смешно ли это?
А что касается Турции, то она была принята в НАТО, когда там действовали светские принципы кемализма, а сама Турция посылала свои военные контингенты на Корейскую войну. Сейчас же в стране происходит откат к исламизму и проповедуется ностальгия по великолепию Османской империи.
В том политическом состоянии, в котором Турция пребыват сейчас, она бы не была бы принята в НАТО принципиально.
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16.05.2022 21:34 Відповісти
Уважаемый, уже писал, откатитесь назад и посмотрите причины принятия Турции в НАТО. Одна из причин ситуация в мире и авиабаза inserlick. Все! Это было удобное расположение SAC и немного TAC.
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16.05.2022 23:29 Відповісти
Пусть делает всё для своей страны, но как ни член НАТО. Успокойся кацапчёнок.
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17.05.2022 03:21 Відповісти
можете кидать тапками, но я даже рад. С каких х* швеция и финляндия в течении 3х месяцев пролазит в НАТО на нашем горбу??? 3 мес. назад они даже не думали про НАТО. А мы волаем много лет, и слышим 1 волынку, что двери НАТО открыты...Их берут, нас- нет. И не надо про коррупцию тут чесать...там такие страны в том НАТО, что мама не горюй. И все ОК.
Просто НАТО сс*т россии

И то что поехали дипломаты с курдами решать. Интересно посмотреть на евр. ценности! ведь швеция/финляндия их такими не считала. А сейчас что - сольют? вытурят со страны? депортируют эрдогану за свое членство?? грязь и скотство.
НАТО должны принять сразу 3 страны, их, и - нас. И без всякой торговли.
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16.05.2022 21:34 Відповісти
ЗЄЛЯ ... Цим все сказано.
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16.05.2022 21:57 Відповісти
Вот серьезно? Вообще то у них армия соответствует параметрам НАТО, более того Швеция производитель оружия номер один в ЕС. У нас что то есть подобное??? Ну и Финны тоже не далеко ушли. Украина???????
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16.05.2022 23:33 Відповісти
вот серьезно? а наше ЗСУ чему соотвтетсвует??! да они Боги по сравнению с швецией и финляндией!!!
при чем здесь производство оружия вообще?? что было у нас - разбомбили. Дальше что??
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17.05.2022 17:06 Відповісти
Німеччина з радістю приме курдів їх тут десятки тисяч.
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17.05.2022 00:17 Відповісти
Меле шо попало.
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16.05.2022 21:36 Відповісти
Та куди він діниться. Галя просто балувана, отримає цукерки, та й погодиться.
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16.05.2022 21:38 Відповісти
Мировая безопасность сломалась. Несите другую. Кроме шуток, пора серьезно подумать о том, что бы очистить и переформатировать НАТО, ЕС и ООН от всех прокацапских шавок и дурацких законов, когда одна страна может ветировать большинство.
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16.05.2022 21:51 Відповісти
Ердоган ******,бо не буде Наташ...Що ж...Будеш свою Фатіму тойтаво...
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16.05.2022 21:53 Відповісти
Торг пошёл...
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16.05.2022 21:57 Відповісти
Жодна з цих країн не має чіткою та недвозначної позиції щодо терористичних організацій", - заявив Ердоган. яка позиція турка щодо рашиста , країни світового спонсора тероризму теж відома.Разом з окупантом України продавати український хліб , котрий рашисти вкрали і вивозили через Босфор з дозволу турка,
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16.05.2022 22:07 Відповісти
Поки при владі Ердоган, або поки Туреччина буде контролювати Босфор....будуть всі їздити ручку цілувати туркам....фу огидно. Те падло 1й шантажист планети.
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16.05.2022 22:15 Відповісти
Турция будет контролировать Босфор всегда. из-за закрытия Босфора российские корабли остались вне черного моря.
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16.05.2022 22:27 Відповісти
Алень, мокша вывезла через ваш пролив Наше зерно!
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16.05.2022 22:53 Відповісти
Прокацапські курди для Туречинни це як скалка у дупі.
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16.05.2022 22:25 Відповісти
Что ты несёшь, болезный? Какие они прокацапские? Такие прокацапские, что их поддерживали США?
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16.05.2022 23:07 Відповісти
Тссс! Они обое их поддерживали.
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16.05.2022 23:10 Відповісти
Едоган підчепив якусь інфекцію від пуйла ....
Але не робить висновків ....
Диктатори, такі як пуйло, погано закінчують ....
Каддафі, Саддам Хусейн ...
Зараз Ассад і путлер на підході ....
А там і по великого халіфа прийдуть ....
Навіть в Турції далеко не всім Ердоган до вподоби .....
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16.05.2022 23:08 Відповісти
Фрау Меркель и Шредер светочи демократии. Борцы с коррупцией😄
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16.05.2022 23:11 Відповісти
ЄС 50 років турків за ніс водив довкола "відкритих дверей" вступу в ЄС . Тепер турки "віддячують" тою ж монетою .
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16.05.2022 23:14 Відповісти
Хитро отделанный османец!,ни как не предок великого Султана!,позор вам Турки!!!
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16.05.2022 23:25 Відповісти
Объективно, Турция важнее для НАТО, чем фины и шведы вместе взятые. Это контроль и Черного моря и Ближнего Востока.
Но блокировать вступление в НАТО двух стран, которые полностью соответствуют всем требованиям альянса, особенно в такое время- это не дело. Если у Эрдогана есть проблемы с северянами- они должны решаться только между ними. Но явно не за счёт европейской и мировой безопасности
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16.05.2022 23:28 Відповісти
Да все просто, скоро лето, а туркам нужны туристы, из Украины точно не приедут, вот они оленей и удовлетворяют, туркам же не тяжело и на скандинавов им плевать. Если бы не Байрактары, то и Украине стоило бы забить на Турцию как на союзника - санкции то на кацапов они никакие не наложили, да и со всем НАТО срутся, даже с США. На самом деле Турции не место ни в НАТО ни в ЕС.
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17.05.2022 00:06 Відповісти
З часів Риму нічого не придумали. Повна демократія, а армією усією командує консул. Але на рік.
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17.05.2022 00:59 Відповісти
ВОТ ОНА ШЛЮХА ЭРДОГАН !?)
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17.05.2022 04:11 Відповісти
ТВОИ ДЕТИ УМРУТ ОН НАЗЕМНОГО ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ !!! БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ !!!
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17.05.2022 04:12 Відповісти
ИСКЛЮЧАЙТЕ ТУРЦИЮ И ВЕНГРИЮ ИЗ НАТО !!! ОНИ ВРУТ !!! УКРАИНА ГОТОВА ИХ УБИТЬ !!!
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17.05.2022 04:13 Відповісти
ЭРДОГАН ШВАЛЬ -0 Я ТВОЮ ВСЮ СЕМЬЮ ВО ВСЕ ДЫРЫ *** !!! И СЪЕМ ТВОЕГО ПРАВНУКА !)
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17.05.2022 04:15 Відповісти
ИСКЛЮЧИТЕ ВЕНГРИЮ И ТУРЦИЮ ЯДЕРНЫМИ УДАРАМИ !)
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17.05.2022 06:26 Відповісти
Викинути уйобків з НАТО (підстав більш ніж достатньо), заборонити постачання військових технологій, і років через п'ять ці вилупки будуть думати як зберегти власні території, а не про свої імперські амбіції.
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17.05.2022 10:00 Відповісти
Євросоюзу і НАТО пора міняти принципи прийняття рішень. Не можуть міжнародні утворення залежати від позиції однієї країни. Це нонсенс.
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17.05.2022 10:35 Відповісти
Курдов по всему Миру около 40 млн человек...это по факту целая Украина...Эрдоганыч отдай курдам пол рабZeйки путлера где нибудь в Сибири...
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19.05.2022 13:02 Відповісти
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