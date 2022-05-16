Ми не можемо сказати "так", - Ердоган про вступ до НАТО Швеції та Фінляндії

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган наразі не готовий підтримати заявки Фінляндії та Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Anadolu.

Ердоган не дасть згоди прийняти в НАТО Фінляндію і Швецію, оскільки вони запровадили санкції проти Туреччини. Окрім того, турецький лідер вкотре звинуватив обидві країни в підтримці "курдських терористів".

"Анкара не може погодити вступ у НАТО країн, які запроваджують санкції проти Туреччини. Жодна з цих країн не має чіткою та недвозначної позиції щодо терористичних організацій", – заявив Ердоган.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, бо вони - "притулок для терористичних організацій", - Ердоган