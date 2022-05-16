Ми не можемо сказати "так", - Ердоган про вступ до НАТО Швеції та Фінляндії
Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган наразі не готовий підтримати заявки Фінляндії та Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Anadolu.
Ердоган не дасть згоди прийняти в НАТО Фінляндію і Швецію, оскільки вони запровадили санкції проти Туреччини. Окрім того, турецький лідер вкотре звинуватив обидві країни в підтримці "курдських терористів".
"Анкара не може погодити вступ у НАТО країн, які запроваджують санкції проти Туреччини. Жодна з цих країн не має чіткою та недвозначної позиції щодо терористичних організацій", – заявив Ердоган.
Топ коментарі
+72 Ustym Karmaliuk
показати весь коментар16.05.2022 20:41 Відповісти Посилання
+33 Чукча не читатель.
показати весь коментар16.05.2022 20:43 Відповісти Посилання
+30 Враг рода человеческого 666
показати весь коментар16.05.2022 20:43 Відповісти Посилання
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Это уже есть.
НАТО натой, но бриты не забыли ни многовековое противостояние с Францией, ни борьбу за моря с Испанией, ни, тем более, весь 20-й век в войне с Германией.
И поэтому помимо бюрократически выродившегося блока НАТО существует реальный военный союз "Пять Глаз", Five Eyes, FVEY.
США, Англия, Канада, Австралия, Новая Зеландия.
А ще він хоче f16 але з перламутровими гудзиками. Щось да отримає.
З НАТО проблема туди вступити. А коли ти вже там, то всілякі ***** ссати будуть доковирюватись. А ти сидиш такий на сраці рівно і до нових "абітурієнтів" політичні вимоги висуваєш.
А что касается Турции, то она была принята в НАТО, когда там действовали светские принципы кемализма, а сама Турция посылала свои военные контингенты на Корейскую войну. Сейчас же в стране происходит откат к исламизму и проповедуется ностальгия по великолепию Османской империи.
В том политическом состоянии, в котором Турция пребыват сейчас, она бы не была бы принята в НАТО принципиально.
Просто НАТО сс*т россии
И то что поехали дипломаты с курдами решать. Интересно посмотреть на евр. ценности! ведь швеция/финляндия их такими не считала. А сейчас что - сольют? вытурят со страны? депортируют эрдогану за свое членство?? грязь и скотство.
НАТО должны принять сразу 3 страны, их, и - нас. И без всякой торговли.
при чем здесь производство оружия вообще?? что было у нас - разбомбили. Дальше что??
Але не робить висновків ....
Диктатори, такі як пуйло, погано закінчують ....
Каддафі, Саддам Хусейн ...
Зараз Ассад і путлер на підході ....
А там і по великого халіфа прийдуть ....
Навіть в Турції далеко не всім Ердоган до вподоби .....
Но блокировать вступление в НАТО двух стран, которые полностью соответствуют всем требованиям альянса, особенно в такое время- это не дело. Если у Эрдогана есть проблемы с северянами- они должны решаться только между ними. Но явно не за счёт европейской и мировой безопасности