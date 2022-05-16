Генсек ООН Гутерріш запропонував послабити санкції проти РФ в частині експорту добрив у обмін на експорт зерна з України
Пом'якшити санкції щодо калійних добрив з Росії та Білорусі запропонував генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. В обмін він хоче, щоб Москва розблокувала можливість експорту зерна з України через порти Чорного моря.
Як інфформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у статті Wall Street Journal.
Як повідомили джерела видання, Гутерріш веде переговори з Росією, Туреччиною та іншими країнами, щоб відновити експорт зернових з України на світові ринки. Таким чином генсек ООН хоче запобігти глобальному дефіциту продовольства.
За даними співрозмовників газети, Гутерріш звернувся до Москви з проханням дозволити постачання українського зерна. В обмін генсек ООН запропонував пом'якшити санкції щодо експорту калійних добрив з Росії та Білорусі.
Представництва України та Росії при ООН відмовилися від коментарів. Посольство Туреччини в США також не стало відповідати на запитання видання.
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Особенно это касается тех стран, которые вместо продовольствия заняты покупкой вооружения.
Береш, падло дурне, створюєш гуманітарний конвой під егідою ООН в супроводі авіаносної ударної групи ВМС США і вивозиш з Одеси зерно. **** не ясно? 😠
Але Україна все рівно переможе. Україна - понад усе!
Больше добавить нечего.
Неужели вам кажется лучшим вариантом сидеть с заблокированными портами и разваливающейся экономикой, лишь бы кацапы не толкнули на рынок не самый важный свой экспортный товар?
Ми зерно можемо експортувати через Європу. А санкції з росії знімати не треба!