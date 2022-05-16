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Новини Санкції проти Росії
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Генсек ООН Гутерріш запропонував послабити санкції проти РФ в частині експорту добрив у обмін на експорт зерна з України

гутерріш

Пом'якшити санкції щодо калійних добрив з Росії та Білорусі запропонував генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. В обмін він хоче, щоб Москва розблокувала можливість експорту зерна з України через порти Чорного моря.

Як інфформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у статті Wall Street Journal.

Як повідомили джерела видання, Гутерріш веде переговори з Росією, Туреччиною та іншими країнами, щоб відновити експорт зернових з України на світові ринки. Таким чином генсек ООН хоче запобігти глобальному дефіциту продовольства.

За даними співрозмовників газети, Гутерріш звернувся до Москви з проханням дозволити постачання українського зерна. В обмін генсек ООН запропонував пом'якшити санкції щодо експорту калійних добрив з Росії та Білорусі.

Представництва України та Росії при ООН відмовилися від коментарів. Посольство Туреччини в США також не стало відповідати на запитання видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна втрачає 170 млн доларів щодня через заблоковані Росією порти, - Шмигаль

Автор: 

зерно (3140) добрива (246) Гутерріш Антоніу (398)


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Топ коментарі
+78
Пішов на йух, старий пердун!
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16.05.2022 21:03 Відповісти
+60
Йди ***** гандон!!!
Разом з трупом оон!
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16.05.2022 21:04 Відповісти
+56
Конченая тварь. Лучше б в него та ракета попала в Киеве, чем в мирную журналистку...
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16.05.2022 21:05 Відповісти
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Його навіть твариною важко назхвати тому що тварини поводять себе краще
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16.05.2022 22:06 Відповісти
первый вывоз зерна должен идти с мариуполя! Только так, вывозить зерно будем в еврому с Азовстали (надеюсь понимающие поняли о чем я) В зерне можно спрятаться всем и выплыть в европу
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16.05.2022 22:08 Відповісти
ПНХ, боже яке кончене.
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16.05.2022 22:08 Відповісти
***** понимает только силу. оон импотентная организация, которая существует только для чиновников которые в ней пригрелись.
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16.05.2022 22:09 Відповісти
Х,,,,я!!!! жодної зернини не отримає світ від України, поки кацапський окупант топтатиме нашу землю!!! ООН розігнати нахер!!!!!!!
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16.05.2022 22:10 Відповісти
Дурний піп і дурна його молитва
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16.05.2022 22:43 Відповісти
Ты совсем идиот? То есть, мы не будем заниматься торговлей и уничтожать свою экономику?
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16.05.2022 23:13 Відповісти
Чёт подбешивет уже тот Гутериш..... А может дядя с твоим статусом нужно не просить а требовать, а если требования не будут выполнены привлечь флот НАТО к сопровождению зерновозов, это ведь не война будет, а вполне себе гуманитарная спецоперация. Импотентная организация с импотентными лидерами.....
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16.05.2022 22:17 Відповісти
ну так, гуманітарний конвой.
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16.05.2022 22:33 Відповісти
Иди и выросли себе зерна, мудак.
Особенно это касается тех стран, которые вместо продовольствия заняты покупкой вооружения.
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16.05.2022 22:19 Відповісти
А давайте міняти зерно на стирилізацію густонаселених бідних африканців азіатів і арабів! І буде у них 1 вихід- працювати на землі! Чи заставляти їх вирощувати собі їжу це расизм? А гутериш?
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16.05.2022 22:31 Відповісти
Колись Єгипетське царство і Карфаген постачали зерно всьому Середземноморю, в Межиріччі і Месопотаміі зерна теж було валом, голоди в азіі та Африці почались після народно визвольних революцій. А нахєра вйобувати з сапою чи на тракторі - пішов в ******** в партизани, дали калаша, пайку і пох. Оон пожаліє
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16.05.2022 22:49 Відповісти
****** наступного разу запропонує створити український федеральний округ расєйської ********** на обмін...
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16.05.2022 22:35 Відповісти
От бляха кончений! 🤬 А що завтра? Крим? Бучанські кати? Маріуполські нелюди? За кого ще будеш просити, пане Гуттереш?
Береш, падло дурне, створюєш гуманітарний конвой під егідою ООН в супроводі авіаносної ударної групи ВМС США і вивозиш з Одеси зерно. **** не ясно? 😠
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16.05.2022 22:37 Відповісти
Гутереш, іди *****!
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16.05.2022 22:39 Відповісти
#уя
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16.05.2022 22:57 Відповісти
Рашка почала вскривати свої концерви. Ердоган, Орбан, Гутерріш та якийсь там американський сенатор-республіканець Пол, який своєю поправкою відстрочив лендліз.

Але Україна все рівно переможе. Україна - понад усе!
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16.05.2022 23:01 Відповісти
Про які зменшені санкції, голодні не пробували просто працювати, цей шантаж уже давно потрібно завершити. Україна віддає своїх кращих синів і дочок за майбутнє, коли другі просто кучкуються для наркотиків,сексу і гульок. Це я про Африку і зі слів самих її жителів
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16.05.2022 23:03 Відповісти
Фу-у-у!
Больше добавить нечего.
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16.05.2022 23:12 Відповісти
Какой же у нас тупой народ.
Неужели вам кажется лучшим вариантом сидеть с заблокированными портами и разваливающейся экономикой, лишь бы кацапы не толкнули на рынок не самый важный свой экспортный товар?
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16.05.2022 23:16 Відповісти
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17.05.2022 01:32 Відповісти
Ні! Не треба нам це!
Ми зерно можемо експортувати через Європу. А санкції з росії знімати не треба!
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16.05.2022 23:53 Відповісти
Санкцій проти росії і так недостатньо.
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16.05.2022 23:54 Відповісти
Суть такая:с кацапов надо снять санкции,что бы они перестали стрелять,и чтобы оон смогло с Украины вывезти зерно.А на Украинцев плевать,пускай сами воюют,и голодают,и решают свои проблемы,а нас это не волнует,главное зерно.(гутериш мразь).
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17.05.2022 00:13 Відповісти
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17.05.2022 01:22 Відповісти
ООН ще не пропонувало просто здатися Україні? Щоб голоду не було... Да нам похер! Мы тут гинемо тысячами і нам похер здохне хтось від голоду чи ні.
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17.05.2022 03:21 Відповісти
А чому ж послабити? Нагородити! І зброю ******* їм за це поставити! Пора українській диполматії ставити руба питання - або ООН виключає зі свого складу московію (як зробила Ліга Націй в 1939 за війну проти Фінляндії) аби ми виходими звідти, як з безглуздої організації
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17.05.2022 05:48 Відповісти
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