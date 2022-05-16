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Новини Санкції проти Росії
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В ЄС не змогли фіналізувати шостий пакет санкцій проти РФ, - Боррель

ес,граница

ЄС не вдалося дійти консенсусу та фіналізувати шостий пакет санкцій проти РФ.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми продовжимо запроваджувати санкції проти Росії, щоб зробити ціну вторгнення непідйомною для Кремля. Ми продовжуємо дискусії. На жаль, сьогодні було неможливо досягти угоди, щоби фіналізувати шостий пакет санкцій. Питання повернеться до Комітету постійних представників, і посли продовжать дискусії. Ми залишаємося з тими ж складнощами - одностайністю щодо ембарго на нафту", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна проти ухвалення шостого пакета санкцій без ембарго на російську нафту, - Кулеба

Автор: 

росія (66417) санкції (12249) Євросоюз (13767) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+36
Через срану Угорщину. Будьте ви прокряті, мадяри!
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16.05.2022 21:20 Відповісти
+20
Может венгрию уже с ЕС и НАТО выгоните в шею. Как вообще можно кремлевских агентов держать в офисе НАТО?
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16.05.2022 21:22 Відповісти
+16
Что путин и добиваеться, это орган не дружний, один орбан решает как им жить
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16.05.2022 21:21 Відповісти
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Через срану Угорщину. Будьте ви прокряті, мадяри!
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16.05.2022 21:20 Відповісти
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16.05.2022 21:21 Відповісти
тем кто сдал мариуполь не снятся десятки тысяч убитых-замученых?а зэ власть как вам спится кровавые покойники не приходят?
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16.05.2022 21:26 Відповісти
там даже не само разминирование важно-а то что на протяжении 8 лет РФ строила в Крыму военные базы и переганяла туда сотни и сотни танков и тысячи другой механизированной военной техники (все это имущество летать и плавать не может-т.е. ехать оно может только в Украину через перешеек и чонгар ) и это 8 лет НИКТО НЕ ВИДЕЛ и не строил укрепрайон на перешейке .
Это относится и к Алексеевичу(немного) и особо к ЗЕ-ленапарту(в основном)
А разминирование -это просто финал,хотя орки и на такое не 100 процентов надеялись,судя по машинам с аппаратами постановки помех радиофугасам в каждой колонне.
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16.05.2022 21:52 Відповісти
Что путин и добиваеться, это орган не дружний, один орбан решает как им жить
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16.05.2022 21:21 Відповісти
Может венгрию уже с ЕС и НАТО выгоните в шею. Как вообще можно кремлевских агентов держать в офисе НАТО?
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16.05.2022 21:22 Відповісти
Это так не работает.
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17.05.2022 01:20 Відповісти
Дохрєна у москви союзників в ЄС. Просто якісь ган..ни.
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16.05.2022 21:22 Відповісти
Достатньо утримувати одного в ЄС і одногов НАТО.І тоді -паралізовані всі інститути влади,крім російської.Це він(путін) купив заранше,і тому зараз може воювати з тим ким захоче.
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16.05.2022 21:39 Відповісти
Бункерний просто вголос ухахатується і своїми коротенькими ніжками від насолоди теліпає
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16.05.2022 21:23 Відповісти
Пока президент Таджикистана поехал на саммит ОДКБ к путину, в самом Таджикистане начались беспорядки, стычки с военными, есть неподтвержденная информация о первых жертвах

Ранее в Таджикистане состоялся резкий всплеск цен на продовольственные товары, национальная валюта сильно обесценилась, а кризис в россии и отсутствие работы и зарплат вынуждает сейчас многих возвращаться домой без работы, денег и переводов, что также увеличивает социальную напряженность.

"Это такой же геноцид памирского народа со стороны властей Таджикистана, который против этого диктаторского режима, примерно как в Украине, просто на вас напала чужая страна, а нас убивает наша же власть за то, что мы не прогнулись под неё".
https://t.me/kievreal1/21708
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16.05.2022 21:44 Відповісти
Там зара таліби зайдуть и буде порядок))
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16.05.2022 21:46 Відповісти
особенно "повезет" таджикским женщинам -а то совсем "распоясались"
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16.05.2022 21:54 Відповісти
Нікчеми.
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16.05.2022 21:24 Відповісти
Бабло пахоже апять пабєждаєт в барьбе со злом...
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16.05.2022 21:24 Відповісти
***, у них до сих пір "полуфинал" смердюча Європа
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16.05.2022 21:25 Відповісти
хто б мав сумнів
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16.05.2022 21:25 Відповісти
Евросоюз смягчил позицию по российскому газу. Итальянская компания Eni откроет счет в рублях
https://news.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/evrosoyuz-smyagchil-pozitsiyu-po-rossijskomu-gazu-italyanskaya-kompaniya-eni-otkroet-schet-v-rublyah.htm
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16.05.2022 21:26 Відповісти
Генсек ООН Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из РФ и Беларуси в обмен на пропуск судов с зерном из Украины
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16.05.2022 21:41 Відповісти
Купа жалюгідних 3.14дарасів, хоч зброю давайте, та ж німетчина тільки б**** обіцяє, скажіть прямо - не дамо, і не морочіть голови. Купа країн знала про напад, угорці, цімці, французи знали точно і про це стовідсотково з ****** розмовляли, тому в перші дні кацапи й намагалися захоплювати "культурно" й не робити злочинів на камеру. Мовчазна згода й договорняки. Світ 3.14дарасів.
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16.05.2022 21:26 Відповісти
ай черт, ну ыщё чуть-чуть подождать, блд какой-то, на передовую этих мудоплясов
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16.05.2022 21:32 Відповісти
Vengry byli protiv,drugyx nebylo
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16.05.2022 21:33 Відповісти
пришло время решительных действий, война ...,
россия обстреливает "все шо бачит",
вот и попала в трубу, а это вдруг оказалась "Дружба" и ремонт провести не представляется возможным ... исключительно для Орбана.
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16.05.2022 21:36 Відповісти
Господа венгры хотят поторговаться, им в дчтся жирные откаты
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16.05.2022 21:37 Відповісти
ЄС - публічний дім старих європейських шлюх, котрих трахає рашистський насильник і окупант України ,куйло, своїм членом Орбаном.
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16.05.2022 21:38 Відповісти
Вєнгр куплений для блокування санкцій,турок-для блокування вступу в НАТО.Хто куплений для злива Херсона?
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16.05.2022 21:44 Відповісти
ЄС воно таке, ****** усім мозк, а фіналізувати не мож
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16.05.2022 21:45 Відповісти
Глава МИД Литвы требует от Украины прекратить транзит российского газа и нефти.
Прекращение транзита нефти и газа из РФ через Украину решило бы проблему европейского запрета на импорт энергоресурсов из России, сказал 16 мая глава МИД Литвы Габрюэлюс Ландсбергис.
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16.05.2022 21:47 Відповісти
газа точно не прекратит,нефть идет через белоруссию
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16.05.2022 21:55 Відповісти
Если предложат прекратить транзит все страны ЕС кроме венгрии, то можно и прекратить. А если недовольных будет много, то нельзя.
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16.05.2022 22:34 Відповісти
Гандоны жирножопые! Не удавилось бы Украиной *****, сейчас бы на Сахалин ваши граждане ехали! Твари.
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16.05.2022 21:48 Відповісти
Мадь"яр це той сами турок. А шо ви хотіли...
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16.05.2022 21:48 Відповісти
Бачу, що Ес, нато,оон мертві організації
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16.05.2022 22:02 Відповісти
Та пішли вони всі *****. У нас є круті союзники, такі як: США, Велика Британія, Польша, страни Балтики, з ними ми переможемо та зробимо свої союзи, котрі будуть крутіше за все це недієздатне гівно.

А Угорщині ще воно аукнеться.
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16.05.2022 23:06 Відповісти
Честно говоря, я с самого начала разговоров о шестом пакете не верил в успех, и мне казалось что рановато. Но хорошо что старались, подняли давление ***** и его шайке.
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17.05.2022 01:22 Відповісти
 
 