В ЄС не змогли фіналізувати шостий пакет санкцій проти РФ, - Боррель

ЄС не вдалося дійти консенсусу та фіналізувати шостий пакет санкцій проти РФ.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми продовжимо запроваджувати санкції проти Росії, щоб зробити ціну вторгнення непідйомною для Кремля. Ми продовжуємо дискусії. На жаль, сьогодні було неможливо досягти угоди, щоби фіналізувати шостий пакет санкцій. Питання повернеться до Комітету постійних представників, і посли продовжать дискусії. Ми залишаємося з тими ж складнощами - одностайністю щодо ембарго на нафту", - пояснив він.

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