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В ЄС не змогли фіналізувати шостий пакет санкцій проти РФ, - Боррель
ЄС не вдалося дійти консенсусу та фіналізувати шостий пакет санкцій проти РФ.
Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми продовжимо запроваджувати санкції проти Росії, щоб зробити ціну вторгнення непідйомною для Кремля. Ми продовжуємо дискусії. На жаль, сьогодні було неможливо досягти угоди, щоби фіналізувати шостий пакет санкцій. Питання повернеться до Комітету постійних представників, і посли продовжать дискусії. Ми залишаємося з тими ж складнощами - одностайністю щодо ембарго на нафту", - пояснив він.
Топ коментарі
+36 Ustym Karmaliuk
показати весь коментар16.05.2022 21:20 Відповісти Посилання
+20 Valter Valter
показати весь коментар16.05.2022 21:22 Відповісти Посилання
+16 Сергій Хоменко #496223
показати весь коментар16.05.2022 21:21 Відповісти Посилання
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Это относится и к Алексеевичу(немного) и особо к ЗЕ-ленапарту(в основном)
А разминирование -это просто финал,хотя орки и на такое не 100 процентов надеялись,судя по машинам с аппаратами постановки помех радиофугасам в каждой колонне.
Ранее в Таджикистане состоялся резкий всплеск цен на продовольственные товары, национальная валюта сильно обесценилась, а кризис в россии и отсутствие работы и зарплат вынуждает сейчас многих возвращаться домой без работы, денег и переводов, что также увеличивает социальную напряженность.
"Это такой же геноцид памирского народа со стороны властей Таджикистана, который против этого диктаторского режима, примерно как в Украине, просто на вас напала чужая страна, а нас убивает наша же власть за то, что мы не прогнулись под неё".
https://t.me/kievreal1/21708
https://news.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/evrosoyuz-smyagchil-pozitsiyu-po-rossijskomu-gazu-italyanskaya-kompaniya-eni-otkroet-schet-v-rublyah.htm
россия обстреливает "все шо бачит",
вот и попала в трубу, а это вдруг оказалась "Дружба" и ремонт провести не представляется возможным ... исключительно для Орбана.
Прекращение транзита нефти и газа из РФ через Украину решило бы проблему европейского запрета на импорт энергоресурсов из России, сказал 16 мая глава МИД Литвы Габрюэлюс Ландсбергис.
А Угорщині ще воно аукнеться.