Угорщина не погоджується на ембарго на російську нафту з суто економічних причин, - Боррель
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що заперечення Угорщини щодо запровадження ембарго на російську нафту пов'язані з економічними чинниками, а не політичними.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Угорщина не висловила заперечень у політичному плані, її проблеми – економічні", – сказав Боррель на пресконференції.
Боррель пояснив, що Угорщину турбують два питання: по-перше, у разі відмови від російської нафти країні потрібна нова інфраструктура та обладнання для отримання та обробки нафти від інших постачальників. Крім того, існує більш довгограюча проблема: Будапешту у разі ембарго доведеться купувати дорожчу нафту, і такі ціни стануть ударом по угорській економіці.
Він також визнав, що санкції негативно впливають як на Росію, так і на країни ЄС. "Санкції мають ціну. І ми дізналися це не сьогодні. Санкції завдають шкоди тим, проти кого вони введені, але й мають супутній ефект на тих, хто запроваджує санкції", - додав Боррель.
"Але всім у Єврораді зрозуміло, що ми повинні позбутися залежності від нафти, газу та вугілля з Росії", - наголосив глава європейської дипломатії.
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Скільки там москва отримує грошей за день від ЕС-500 млн.дол?
че они продолжают выделываться
можно подумать у других проблем не будет
другие страны, тем более германия более зависима от нефти и газа
но как венгры, не шантажирует (покрайне мере сейчас)
х!йло вже наобіцяв своєму задоцілувальнику орбану купу бабла
Прекращение транзита нефти и газа из РФ через Украину решило бы проблему европейского запрета на импорт энергоресурсов из России, сказал 16 мая глава МИД Литвы Габрюэлюс Ландсбергис
Транспортировка нефти в Венгрию идет по южной нитке МНП Дружба через Украину пропускной мощностью 7,9 млн т/год.
Ви уже "затрахали" усіх своїми "понтами"
Будь моя воля, ви б "спердолили" за рузькім корабльом з ЄС І НАТО
є шикарний варіант. Нехай ЄС побудує ім нову трубу, але всі дотації скасує. Назавжди.