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Новини Санкції проти Росії
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Угорщина не погоджується на ембарго на російську нафту з суто економічних причин, - Боррель

путин,орбан

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що заперечення Угорщини щодо запровадження ембарго на російську нафту пов'язані з економічними чинниками, а не політичними.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Угорщина не висловила заперечень у політичному плані, її проблеми – економічні", – сказав Боррель на пресконференції.

Боррель пояснив, що Угорщину турбують два питання: по-перше, у разі відмови від російської нафти країні потрібна нова інфраструктура та обладнання для отримання та обробки нафти від інших постачальників. Крім того, існує більш довгограюча проблема: Будапешту у разі ембарго доведеться купувати дорожчу нафту, і такі ціни стануть ударом по угорській економіці.

Він також визнав, що санкції негативно впливають як на Росію, так і на країни ЄС. "Санкції мають ціну. І ми дізналися це не сьогодні. Санкції завдають шкоди тим, проти кого вони введені, але й мають супутній ефект на тих, хто запроваджує санкції", - додав Боррель.

Також читайте: Євросоюз розглядає можливість компенсувати Угорщині збитки від ембарго на нафту з Росії - Politiko

"Але всім у Єврораді зрозуміло, що ми повинні позбутися залежності від нафти, газу та вугілля з Росії", - наголосив глава європейської дипломатії.

Автор: 

Угорщина (2358) нафта (5637) санкції (12249) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+23
Боррель похоже тупой. Конечно это политические причины, которые прикрывають, типа экономическими
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16.05.2022 21:47 Відповісти
+15
Йо#ани мразоти!
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16.05.2022 21:46 Відповісти
+10
Мудаки, поки ми тут вмираємо вони там жуючи круасана думають як би на пару центів зменшити ціну на бензин і як би нашої пшенички собі підвести.
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16.05.2022 21:47 Відповісти
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Йо#ани мразоти!
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16.05.2022 21:46 Відповісти
Транспортировка нефти в Венгрию идет по южной нитке МНП Дружба через Украину пропускной мощностью 7,9 млн т/год.
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16.05.2022 22:29 Відповісти
Мудаки, поки ми тут вмираємо вони там жуючи круасана думають як би на пару центів зменшити ціну на бензин і як би нашої пшенички собі підвести.
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16.05.2022 21:47 Відповісти
Боррель похоже тупой. Конечно это политические причины, которые прикрывають, типа экономическими
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16.05.2022 21:47 Відповісти
Україна має перекрити нафтогін "Дружба",саме по ньому постачається нафта ********,і буде повне ембарго!!!)))
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16.05.2022 22:33 Відповісти
нарік не дозволить, він надійний транзитер...
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16.05.2022 22:39 Відповісти
Дружюа вже горіла в Брянску,то чому не запалити в Україні,в нас зо необачних курців нема!!!)))
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16.05.2022 22:48 Відповісти
Эти "экономические причины" сводятся к личным доходам двух конкретных чиновников, которых спонсирует рашка.
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16.05.2022 21:47 Відповісти
які причини в покидьків вважаються економічними - цілком очевидно навіть сліпому, але не борелю
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16.05.2022 21:47 Відповісти
Отже ЕС -ЗА довготривалу війну рашистів проти України,так пан Борель??
Скільки там москва отримує грошей за день від ЕС-500 млн.дол?
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16.05.2022 21:50 Відповісти
Реально треба їх посольство в Києві ****** фарбою або кров'ю, якийсь флешмоб на камери, потрібна на тих виродків серйозна інформаційна атака.
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16.05.2022 21:50 Відповісти
Реально перекрити транзіт нафти через Україну!!!)))
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16.05.2022 22:36 Відповісти
Рашка трахнула ******* в 1956, трахнула і зараз.
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16.05.2022 21:50 Відповісти
Залишити циганам нафту та лишити її фінансуваня з боку ЄС
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16.05.2022 21:50 Відповісти
орбан поддельник путлера
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16.05.2022 21:51 Відповісти
им же уже дали отсрочку на год (и не только им)
че они продолжают выделываться
можно подумать у других проблем не будет

другие страны, тем более германия более зависима от нефти и газа
но как венгры, не шантажирует (покрайне мере сейчас)
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16.05.2022 21:51 Відповісти
Орбан не хочет поднимать цену на нефть и газ хоть на пару центов. Боится что иначе мадьяры сами даст ему пенделя.
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16.05.2022 22:25 Відповісти
ї--чі мадяри- гнати цих смердючих псів з ЄС та НАТО- не хай валять в тайожний союз до путлера
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16.05.2022 21:52 Відповісти
Санкції завдають шкоди тим, проти кого вони введені, але й мають супутній ефект на тих, хто запроваджує санкції", - додав Боррель. Для чого Україні ОБІЦЯЮТЬ вступити в лайно ЄС ,куда Україну не впустять рашистські сраколизи?
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16.05.2022 21:52 Відповісти
Тому що членство в ЄС це не автоматично рівень життя ЄС, збудувати процвітаючу правову державу можна й без вступу, та ж Британія вийшла (не без допомоги рашистів).
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16.05.2022 21:56 Відповісти
звичайно «економічні»
х!йло вже наобіцяв своєму задоцілувальнику орбану купу бабла
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16.05.2022 21:55 Відповісти
Пора ЕС вводить санкции против Венгрии. Чисто по экономическим причинам. Никакой политики...
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16.05.2022 21:55 Відповісти
Глава МИД Литвы требует от Украины прекратить транзит российского газа и нефти.
Прекращение транзита нефти и газа из РФ через Украину решило бы проблему европейского запрета на импорт энергоресурсов из России, сказал 16 мая глава МИД Литвы Габрюэлюс Ландсбергис
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16.05.2022 22:00 Відповісти
глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис больше украинец чем многие украинцы, к сожалению но это так.
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16.05.2022 22:07 Відповісти
На жаль, так не можна, бо так ми станемо ненадійними партнерами. Ось коли ЄС прийме рішення про ембарго, тоді це стане можливим. На жаль, в Угорщину газ йде не через нас, а через Болгарію.
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16.05.2022 22:31 Відповісти
Нафта до мадярії теж через болгарію йде...?
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16.05.2022 22:42 Відповісти
Боррель не тупой, он просто врет. А что такого.
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16.05.2022 21:58 Відповісти
Ну то смокчіть прутня...Заранєє...По любому прийдеться.
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16.05.2022 22:00 Відповісти
Вот наивный идиот
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16.05.2022 22:03 Відповісти
Венгрию стоит выбросить из Евросоюза и Нато. И этот пропутинский режим не просуществует и неделю. Его снесут свои же прихлебатели.
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16.05.2022 22:04 Відповісти
Хз. У иобиков есть вариант превратить Венгрию в Северную Венгрию и окуклится там.
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16.05.2022 22:19 Відповісти
.баные цыгане.. Во вторую мировую за одного п.дара топили, сейчас за другого.
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16.05.2022 22:05 Відповісти
Це не цигане. Це ханти, мансі, чукчі і т.і. Цигане це румуни.
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16.05.2022 22:27 Відповісти
Цигани не румуни. Це кочовий народ, що прийшов з півночі Індії.
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16.05.2022 23:49 Відповісти
І мадяри не ханти, мансі, чукчи. До них близькі удмурти, марійці, ерзя і мокша. На півночі - фіни.
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16.05.2022 23:53 Відповісти
Цікаво що будуть робити ці ****** коли їх викинуть ***** з ЄС,хуйла не буде, грошей не буде. От що ? Усруться?
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16.05.2022 22:15 Відповісти
Ну да. Чтобы не применялась статья 7 соглашения, по которой можно отстранить на время одну страну от голосования
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16.05.2022 22:16 Відповісти
Тоді нехай покине ЄС з тих же причин... або нафта с РФ або членство в ЄС...
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16.05.2022 22:17 Відповісти
ТВАРИ венгерские, максимум через 50 лет НЕФТЬ в мире ЗАКОНЧИТСЯ от слова совсем! Как вы - те, кто голосует против эмбарго будете смотреть в глаза детям, которые у вас спросят "НАКУЯ вы из-за того, что плескается на дне стакана ПРОДАДЛИ СВОЮ СОВЕСТЬ?!"
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16.05.2022 22:19 Відповісти
Не закончится. Даже не вангую. Только нефть и газ уже не будет использовать как топливо.
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16.05.2022 22:20 Відповісти
Напомним, что Венгрия получает нефть по магистральному нефтепроводу (МНП) Дружба из России.
Транспортировка нефти в Венгрию идет по южной нитке МНП Дружба через Украину пропускной мощностью 7,9 млн т/год.
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16.05.2022 22:26 Відповісти
Заколебали уже эти авторитарные популисты. Залейте им нефть сколько надо на пару лет вперёд. И счёт предъявите отцу народов Орбану лично. Пусть платит, если такой умный.
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16.05.2022 22:23 Відповісти
Україні треба зробити вузький коридор для рашистських танків прямо до границь Угорщини. Хай зустрічають руський мір на своїй землі. Тварі.
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16.05.2022 22:24 Відповісти
Мадьяры выходки
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16.05.2022 22:31 Відповісти
халва-халва
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16.05.2022 22:32 Відповісти
*******, шо тут скажеш
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16.05.2022 22:53 Відповісти
Як ви за**бали...******...*****

Ви уже "затрахали" усіх своїми "понтами"
Будь моя воля, ви б "спердолили" за рузькім корабльом з ЄС І НАТО
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16.05.2022 23:01 Відповісти
Боррелю не завадило б знати класиків... "Політика є найбільш концентрованим виразом економіки".(В.чЛєнін)
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16.05.2022 23:18 Відповісти
Так суто економічні причини: рука москви на яйцях орбана
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16.05.2022 23:42 Відповісти
Про це кажуть з самого початку - санкціі болісно відображаються на країнах які іх ввели. Тобто ВСІ інші члени ЄС згодні нести економічні втрати, а Угорщина що, якась особлива? Чому вони не повинні нести втрати? Як дотації ЄС брати так аж бігом, а як спільні втрати нести - так хай хтось інший втрачає.

є шикарний варіант. Нехай ЄС побудує ім нову трубу, але всі дотації скасує. Назавжди.
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17.05.2022 00:22 Відповісти
 
 