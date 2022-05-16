Угорщина не погоджується на ембарго на російську нафту з суто економічних причин, - Боррель

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що заперечення Угорщини щодо запровадження ембарго на російську нафту пов'язані з економічними чинниками, а не політичними.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Угорщина не висловила заперечень у політичному плані, її проблеми – економічні", – сказав Боррель на пресконференції.

Боррель пояснив, що Угорщину турбують два питання: по-перше, у разі відмови від російської нафти країні потрібна нова інфраструктура та обладнання для отримання та обробки нафти від інших постачальників. Крім того, існує більш довгограюча проблема: Будапешту у разі ембарго доведеться купувати дорожчу нафту, і такі ціни стануть ударом по угорській економіці.

Він також визнав, що санкції негативно впливають як на Росію, так і на країни ЄС. "Санкції мають ціну. І ми дізналися це не сьогодні. Санкції завдають шкоди тим, проти кого вони введені, але й мають супутній ефект на тих, хто запроваджує санкції", - додав Боррель.

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"Але всім у Єврораді зрозуміло, що ми повинні позбутися залежності від нафти, газу та вугілля з Росії", - наголосив глава європейської дипломатії.