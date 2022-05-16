США та Канада схвалили необхідні законодавчі акти щодо виплати репарацій Росією Україні, - ОП
Україна вже почала роботу в напрямку підготовки до виплати Росією репарацій за завдані збитки, але юридично цей процес буде непростим.
Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в ефірі інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Абсолютно реально, такі механізми існують у світі, це не новина. Ми знаємо, що до деяких країн такі механізми застосовувались. Те, що це буде непросто зробити юридично, - правда, але Україна вже почала роботу на цьому напрямку", - відповів він на запитання, наскільки реально буде добитися від Росії репарацій.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо РФ відмовиться платити репарації, все російське майно заарештують та продадуть, - Стефанчук
Жовква підкреслив, що дедалі більше країн заявляють про те, що російські активи мають бути не просто заморожені, а використані на відновлення України.
За його словами, це складна, копітка робота, яка в більшості країн вимагає ухвалення відповідних законодавчих актів.
"США, Канада вже схвалили такі акти, решта працюють над цим", - зауважив заступник керівника ОП.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Деталі будуть озвучені під час вечірнього звернення президента Зеленського. Чекаємо.
https://t.me/operativnoZSU
@operativnoZSU
наших раненых на орков.
Украина даст Штатам и Канаде на сдачу, если что-то останется.
Бо знову всякі Коломойські з Ахметовими собі кишені і свої рахунки в швейцарських банках баблом наб"ють !