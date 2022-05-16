США та Канада схвалили необхідні законодавчі акти щодо виплати репарацій Росією Україні, - ОП

Україна вже почала роботу в напрямку підготовки до виплати Росією репарацій за завдані збитки, але юридично цей процес буде непростим.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в ефірі інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Абсолютно реально, такі механізми існують у світі, це не новина. Ми знаємо, що до деяких країн такі механізми застосовувались. Те, що це буде непросто зробити юридично, - правда, але Україна вже почала роботу на цьому напрямку", - відповів він на запитання, наскільки реально буде добитися від Росії репарацій.

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Жовква підкреслив, що дедалі більше країн заявляють про те, що російські активи мають бути не просто заморожені, а використані на відновлення України.

За його словами, це складна, копітка робота, яка в більшості країн вимагає ухвалення відповідних законодавчих актів.

"США, Канада вже схвалили такі акти, решта працюють над цим", - зауважив заступник керівника ОП.

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