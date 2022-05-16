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США та Канада схвалили необхідні законодавчі акти щодо виплати репарацій Росією Україні, - ОП

игорь,жовква
Фото: bituk.media

Україна вже почала роботу в напрямку підготовки до виплати Росією репарацій за завдані збитки, але юридично цей процес буде непростим.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в ефірі інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Абсолютно реально, такі механізми існують у світі, це не новина. Ми знаємо, що до деяких країн такі механізми застосовувались. Те, що це буде непросто зробити юридично, - правда, але Україна вже почала роботу на цьому напрямку", - відповів він на запитання, наскільки реально буде добитися від Росії репарацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо РФ відмовиться платити репарації, все російське майно заарештують та продадуть, - Стефанчук

Жовква підкреслив, що дедалі більше країн заявляють про те, що російські активи мають бути не просто заморожені, а використані на відновлення України.

За його словами, це складна, копітка робота, яка в більшості країн вимагає ухвалення відповідних законодавчих актів.

"США, Канада вже схвалили такі акти, решта працюють над цим", - зауважив заступник керівника ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міжнародне співтовариство має змусити Росію виплатити контрибуцію Україні, - Дуда

Автор: 

Канада (2232) росія (66417) США (23598) Жовква Ігор (169) репарації (65)


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Топ коментарі
+7
Азовсталь. Повідомляється, що поранених українських бійців обміняли на рашистських військовополонених.

Деталі будуть озвучені під час вечірнього звернення президента Зеленського. Чекаємо.

https://t.me/operativnoZSU
@operativnoZSU
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16.05.2022 21:50 Відповісти
+5
Ой ОПа, а як справи з активами рашистів в самій Україні? Заводи, Київстар, УПЦ МП тощо.
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16.05.2022 21:53 Відповісти
+5
США та Канада мають надати наглядача за використанням цих коштів!
Бо знову всякі Коломойські з Ахметовими собі кишені і свої рахунки в швейцарських банках баблом наб"ють !
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16.05.2022 22:14 Відповісти
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Азовсталь. Повідомляється, що поранених українських бійців обміняли на рашистських військовополонених.

Деталі будуть озвучені під час вечірнього звернення президента Зеленського. Чекаємо.

https://t.me/operativnoZSU
@operativnoZSU
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16.05.2022 21:50 Відповісти
пишут что обмен уже произошел.
наших раненых на орков.
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16.05.2022 22:04 Відповісти
если наших отвезли в Новоазовск, то какой это обмен？ Это блин плен.
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16.05.2022 22:31 Відповісти
Ой ОПа, а як справи з активами рашистів в самій Україні? Заводи, Київстар, УПЦ МП тощо.
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16.05.2022 21:53 Відповісти
Це як з сбушними зрадниками Херсона - питання не на часі.
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16.05.2022 22:00 Відповісти
А Водафон не рашистський? Пiд чим контролем?
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16.05.2022 22:10 Відповісти
Азербайджанців, але деруть за свій гімнозв'язок як кацапи
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16.05.2022 22:13 Відповісти
Предлагаю в качестве репараций зачесть сразу всю Парашу.
Украина даст Штатам и Канаде на сдачу, если что-то останется.
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16.05.2022 22:03 Відповісти
А кацапов в рабы или на мясо?
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16.05.2022 22:16 Відповісти
на персональний вибыр, кому раби, кому на добрива
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16.05.2022 22:28 Відповісти
Рабы они никакие. Лучше на компост, т.к. мясо каZZапа воняет немытой козлиной.
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17.05.2022 06:44 Відповісти
США та Канада мають надати наглядача за використанням цих коштів!
Бо знову всякі Коломойські з Ахметовими собі кишені і свої рахунки в швейцарських банках баблом наб"ють !
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16.05.2022 22:14 Відповісти
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17.05.2022 01:18 Відповісти
 
 