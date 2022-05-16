Сербія має приєднатись до санкцій проти РФ, якщо хоче вступити до ЄС, - Боррель

Сербія повинна приєднатися до санкцій проти Росії, якщо бажає вступати в Європейський Союз.

Про це заявив віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, в ЄС вітають і цінують стратегічні і мужні рішення тих країн-партнерів з регіону Західних Балкан, які повністю узгодили свою закордонну політику з санкційною політикою Євросоюзу проти Росії.

Водночас це зробили не усі країни Західних Балкан, але більшість з них.

"І міністри висловили своє чітке очікування від партнерів як майбутніх країн-членів бути відданим європейським цінностям і європейській закордонній політиці. Ті, хто цього ще не зробив, і Сербія одна з них, повинні як тільки зможуть, прискорити свою узгодженість і втілити санкції", - пояснив Боррель.

Він наголосив, що в ЄС очікують, що країни-партнери повністю узгодять свою політику з закордонною політикою Євросоюзу.

"Для мене як для високого представника чітко зрозуміло і для багатьох моїх колег з Ради ЄС з закордонних справ, що зберігати близькі зв'язки з режимом Путіна більше не є сумісним з побудовою спільного майбутнього з Європейським Союзом. Обидві справи в один і той же час не є сумісними. Сьогодні бути нейтральним у зв'язку з війною в Україні - це хибна ідея. Одна країна здійснила вторгнення в іншу. І ставити їх на одне місце - це бути неспроможним відрізняти нападника від того, на кого напали", - підсумував Боррель.

Також читайте: В ЄС не змогли фіналізувати шостий пакет санкцій проти РФ, - Боррель