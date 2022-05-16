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Новини Санкції проти Росії Війна
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Сербія має приєднатись до санкцій проти РФ, якщо хоче вступити до ЄС, - Боррель

сербія

Сербія повинна приєднатися до санкцій проти Росії, якщо бажає вступати в Європейський Союз.

Про це заявив віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, в ЄС вітають і цінують стратегічні і мужні рішення тих країн-партнерів з регіону Західних Балкан, які повністю узгодили свою закордонну політику з санкційною політикою Євросоюзу проти Росії.

Водночас це зробили не усі країни Західних Балкан, але більшість з них.

"І міністри висловили своє чітке очікування від партнерів як майбутніх країн-членів бути відданим європейським цінностям і європейській закордонній політиці. Ті, хто цього ще не зробив, і Сербія одна з них, повинні як тільки зможуть, прискорити свою узгодженість і втілити санкції", - пояснив Боррель.

Він наголосив, що в ЄС очікують, що країни-партнери повністю узгодять свою політику з закордонною політикою Євросоюзу.

"Для мене як для високого представника чітко зрозуміло і для багатьох моїх колег з Ради ЄС з закордонних справ, що зберігати близькі зв'язки з режимом Путіна більше не є сумісним з побудовою спільного майбутнього з Європейським Союзом. Обидві справи в один і той же час не є сумісними. Сьогодні бути нейтральним у зв'язку з війною в Україні - це хибна ідея. Одна країна здійснила вторгнення в іншу. І ставити їх на одне місце - це бути неспроможним відрізняти нападника від того, на кого напали", - підсумував Боррель.

Також читайте: В ЄС не змогли фіналізувати шостий пакет санкцій проти РФ, - Боррель

Автор: 

санкції (12249) Сербія (383) членство в ЄС (1307) Євросоюз (13767) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+33
Накуя там ще сербів хворих на імперіалізм??Вам мало угорців??
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16.05.2022 21:54 Відповісти
+18
А не простіше не приймати це гівно в ЄС?
Чи дуже кортить створити собі чергову проблему?
Серби, це балканськи кацапи: ніхто мене не переконає, що там щось змінилося з часів минулої війни!
Це як була зграя вбивць, садистів та гвалтівників, так і лишилась!
Злочинців тримають у буцегарні, а не у власному будинку.
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16.05.2022 21:58 Відповісти
+17
Полукасапы должны выбрать или цивилизация или ху.ло.
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16.05.2022 21:55 Відповісти
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Сербія хоче і рибку з'їсти, і на бутилку сісти.
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16.05.2022 21:54 Відповісти
Накуя там ще сербів хворих на імперіалізм??Вам мало угорців??
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16.05.2022 21:54 Відповісти
Полукасапы должны выбрать или цивилизация или ху.ло.
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16.05.2022 21:55 Відповісти
Ага, нахріна вона там? Буде ціла ватна коаліція.
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16.05.2022 21:55 Відповісти
и накой Украине этот новый ссср, после войны нужен союз с Великобританией...
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17.05.2022 09:35 Відповісти
А не простіше не приймати це гівно в ЄС?
Чи дуже кортить створити собі чергову проблему?
Серби, це балканськи кацапи: ніхто мене не переконає, що там щось змінилося з часів минулої війни!
Це як була зграя вбивць, садистів та гвалтівників, так і лишилась!
Злочинців тримають у буцегарні, а не у власному будинку.
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16.05.2022 21:58 Відповісти
І зі своїм вєлічієм до того ж.... хоч і меншого масштабу
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16.05.2022 22:00 Відповісти
Нахєр вони там здались? Для австріяк у ватносербів усе нормально з європейськими цінностями???
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16.05.2022 21:59 Відповісти
А Угорщина не повинна? Щоб залишатися в ЄС?
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16.05.2022 22:00 Відповісти
Європейцям мало "троянського коня" в НАТО - Угорщини Тепер хочуть ще й в ЕС такого ж "коника" запустить? Нахрен та Сербія в ЄС потрібна? Паскудить по-дрібному за вказівкою Кремля? Мало "головного болю" ? Хай сидять у себе в горах ростять кукурудзу і вино п"ють!
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16.05.2022 22:01 Відповісти
та если бы,перевооружаются как скажени. из за этих ******** на Балканах скоро будет война
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16.05.2022 22:30 Відповісти
Абсолютно всі обійдуться і без санкцій сраної Сербії і без неї в ЄС!
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16.05.2022 22:04 Відповісти
Мало мадьяр в ЕС? Ещё надо недох*йловцев позвать
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16.05.2022 22:07 Відповісти
Пусть в таежный союз идут и мадьяров прихватят с собой. Бараны нарпайские!
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16.05.2022 22:08 Відповісти
Хтось може розʼяснити виступ Сербії на Євробаченні та їхнє пʼяте місце?
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16.05.2022 22:09 Відповісти
Мабуть, була туєва хуча дзвінків із рашки.
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16.05.2022 23:58 Відповісти
хай йдуть ті серби разом з мадярами на х-й в таежний союз
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16.05.2022 22:16 Відповісти
Нахрен нам нужны эти пророссийские проститутки?! У нас и без них ватников полно!
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16.05.2022 22:16 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏
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16.05.2022 22:17 Відповісти
Хай йде на тайожний союз
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16.05.2022 22:21 Відповісти
сербы такие же ****** как и кацапы,пусть валят в таёжный союз!
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16.05.2022 22:24 Відповісти
сєрбія має залишитися у азійському саюзє...
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16.05.2022 22:26 Відповісти
А шо там Молдова з Грузією вже передумали йти до ЄС? Їх вже і не питають? А можна ще і Угорщину попросити на вихід щоб трохи в мізках прояснилося.
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16.05.2022 22:29 Відповісти
Вот когда в Евросоюз войдут Северная Македония , Черногория , Албания, а потом Косово , а еще потом и Босния. Вот тогда и посмотрим на этих усравшихся сербов. Пусть валят хоть в ОДКБ к ********* и таджикам с армянами
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16.05.2022 22:30 Відповісти
Велика помилка буде приймати тих жлобів до ЄС. То буде кацапська 5 колонна гірше Угорщіни.
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16.05.2022 22:49 Відповісти
сербы продажные
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17.05.2022 00:00 Відповісти
Якщо ЄС мало мад'ярського "*******" орбана - сербські "додікі" шо до нього доєднаються остаточно доб'ють той євросоюз, перетворять його на шось подібне до боснії - тільки у масштабах Європи🙄 Це все одно шо замість вимести зі своєї хати сміття та викинути непотрібний мотлох - натомість принести туди ше більше лахміття та усілякого смердючого непотрібу..
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17.05.2022 00:29 Відповісти
Боррель, выпей успокоительного. Или иди на пенсию уже.
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17.05.2022 01:27 Відповісти
 
 