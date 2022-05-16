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Ворог не вів активних бойових дій на Запорізькому напрямку, - ОВА

запоріжжя

Запорізька обласна військова адміністрація оприлюднила інформацію щодо російського вторгнення станом на вечір 16 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється  у фейсбуці ОВА.

У повідомленні зазначається: "На Запорізькому напрямку активних бойових дій ворог не вів. Здійснював вогневе ураження мирної інфраструктури в районах населених пунктів Времівка, Новосілка, Мала Токмачка та Новоандріївка. Зусилля авіації противника зосереджені на ураженні промислових та цивільних об’єктів на території Запорізької області. Росіяни завдали авіаційного удару по населеному пункту Малинівка. Працюють над логістичним забезпеченням військ. Триває контрбатарейна боротьба та розвідка.

15 травня окупанти вкотре обстріляли Гуляйполе. Також під ворожий обстріл попало село Верхня Терса Пологівського району.

Внаслідок збройної атаки значних ушкоджень зазнали десятки приватних будинків та приміщення автотранспортного господарства. У багатьох людей зруйновано прибудинкову територію разом із гаражами та іншими господарчими будівлями".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 15 травня в області ворог здійснював вогневе ураження наших військ із РСЗО, артилерії та мінометів, - Запорізька ОВА

Автор: 

Запорізька область (3779)


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а если ворог вообще перестанет вести боевые действия то что? стоять ждать пока они окапываються,освобождать ничего не надо или все таки договорняк? им уже спешить некуда,коридор на Крым есть,можно лохам преподнести как победу.
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16.05.2022 22:40 Відповісти
Не торопитесь. Мы получаем тяжелое оружие, боеприпасы и другую технику. В западных областях и на Черниговщине проходят постоянные учения. Комплектуются новые бригады. Пополняются и укрупняются воюющие подразделения. Кроме того на многих участках фронта кацапы все еще атакуют и лучше выбивать личный состав и технику именно во время их атак. Отодвинули фронт от Харькова, постепенно купируют Изюмский выступ. Не забывайте - Рашка уже начала в странной форме поминать термин капитуляция.
Все будет Украина!!! Мы победим и освободим все земли, Крым включая.
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16.05.2022 22:56 Відповісти
все это ясно но контрнаступ проводят именно тогда когда орки выдохлись. хз ждать подкрепления с Крыма,а потом отражать атаки?у них мяса хватит надолго,упоротых там 85 процентов. Дрыстовича послушать так там уже никто воевать не хочет все деморализованные и необученные салаги,а по факту фронт стоит,кроме харьковского направления.
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16.05.2022 23:05 Відповісти
100%! Пассивная тактика - это уже поражение. Мы можем навсегда потерять весь Юг Украины. Надо наступать. Да наступление это сложный вид боя, требующий решительности, расчетливости, быстроты и смелости прежде всего от командиров и командующих. К сожалению у нас опыт наступательных действий действительно мал, а опыт оперативных окружений группировок врага вообще отсутствует, но это не значит, что мы не должны пытаться проводить наступательные действия, без них у нас ничего не получиться.
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17.05.2022 09:30 Відповісти
Росіяни навряд чи зможуть наступати найближчі 30 днів, - розвідка Великої Британії Джерело:
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16.05.2022 23:07 Відповісти
Це означає лише те, що з під Гуляй-поля повезли орків на Попасну.
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16.05.2022 22:41 Відповісти
Первая цель украинского наступления на Юге должен быть стать г. Пологи - важный транспортный узел. Именно здесь начинаются 2 важнейших дороги для наступления на Мариуполь и к Мелитополю, а оттуда к Перекопу. Если г. Пологи и его окрестности станут украинскими, одно лишь это уже сорвет планы Кремля присвоить Запорожскую область, а выход к Азовскому морю, сорвет планы по сухопутному коридору в Крым. Но для этого надо действовать. К сожалению времени для этого у нас не так много осталось.
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17.05.2022 09:47 Відповісти
 
 