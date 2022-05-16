Ворог не вів активних бойових дій на Запорізькому напрямку, - ОВА

Запорізька обласна військова адміністрація оприлюднила інформацію щодо російського вторгнення станом на вечір 16 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці ОВА.

У повідомленні зазначається: "На Запорізькому напрямку активних бойових дій ворог не вів. Здійснював вогневе ураження мирної інфраструктури в районах населених пунктів Времівка, Новосілка, Мала Токмачка та Новоандріївка. Зусилля авіації противника зосереджені на ураженні промислових та цивільних об’єктів на території Запорізької області. Росіяни завдали авіаційного удару по населеному пункту Малинівка. Працюють над логістичним забезпеченням військ. Триває контрбатарейна боротьба та розвідка.

15 травня окупанти вкотре обстріляли Гуляйполе. Також під ворожий обстріл попало село Верхня Терса Пологівського району.

Внаслідок збройної атаки значних ушкоджень зазнали десятки приватних будинків та приміщення автотранспортного господарства. У багатьох людей зруйновано прибудинкову територію разом із гаражами та іншими господарчими будівлями".

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