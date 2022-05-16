На кордоні Білорусі та України спостерігається активність військових РБ, - ЗМІ

На кордоні Білорусі та України спостерігається активність білоруських військових. Керівництво Збройних сил республіки говорить про захист від українців та військ НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радыё Свабода.

Жителі Гомельської області помітили біля кордону бруствери та блокпости.

"На трасі Гомель-Чернігів за два кілометри від кордону з Україною встановили бруствери та поставили бронетранспортери. У бік кордону перевіряються документи тих, хто їде до білоруських прикордонних сіл. ДАІ проводить перевірку. Чоловік їхав у бік Гомеля – військові перевірили не лише документи, а й багажник", - розповів мешканець області.

Мешканець Лоєвського району розповів що в кількох місцях поблизу сіл донедавна були замасковані танки.

Мати одного з військовослужбовців, який служить у Слонімській механізованій бригаді і більше місяця провів на кордоні з Україною, у Брагінському районі, розповіла, що військовослужбовці повернулися до Слоніма.

"На їхнє місце тепер прийшли Сили спеціальних операцій", - додала вона.

Водночас перший заступник начальника Генштабу Збройних сил Білорусі Ігор Король розповів глядачам державного телебачення про можливі загрози з боку України та країн НАТО.

Також дивіться: Лукашенко похвалив ЗСУ перед своїм оточенням за ефективні операції мобільних груп українських захисників. ВIДЕО