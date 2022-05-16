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Новини Війна
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На кордоні Білорусі та України спостерігається активність військових РБ, - ЗМІ

білорусь

На кордоні Білорусі та України спостерігається активність білоруських військових. Керівництво Збройних сил республіки говорить про захист від українців та військ НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радыё Свабода.

Жителі Гомельської області помітили біля кордону бруствери та блокпости.

"На трасі Гомель-Чернігів за два кілометри від кордону з Україною встановили бруствери та поставили бронетранспортери. У бік кордону перевіряються документи тих, хто їде до білоруських прикордонних сіл. ДАІ проводить перевірку. Чоловік їхав у бік Гомеля – військові перевірили не лише документи, а й багажник", - розповів мешканець області.

Мешканець Лоєвського району розповів що в кількох місцях поблизу сіл донедавна були замасковані танки.

Мати одного з військовослужбовців, який служить у Слонімській механізованій бригаді і більше місяця провів на кордоні з Україною, у Брагінському районі, розповіла, що військовослужбовці повернулися до Слоніма.

"На їхнє місце тепер прийшли Сили спеціальних операцій", - додала вона.

Водночас перший заступник начальника Генштабу Збройних сил Білорусі Ігор Король розповів глядачам державного телебачення про можливі загрози з боку України та країн НАТО.

Також дивіться: Лукашенко похвалив ЗСУ перед своїм оточенням за ефективні операції мобільних груп українських захисників. ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7987) кордон (4837)


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Топ коментарі
+36
********, вам тепер за кожним деревом і кущем буде видітися Степан Андрійович Бандера. НАТО вам в хату, придурки.
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16.05.2022 22:45 Відповісти
+22
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16.05.2022 22:44 Відповісти
+14
може бульбу активно саджають
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16.05.2022 22:43 Відповісти
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може бульбу активно саджають
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16.05.2022 22:43 Відповісти
Саджали на початку травня. Вже перше обрискування від колорадського...
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16.05.2022 22:56 Відповісти
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16.05.2022 22:44 Відповісти
вряд ли белорусское мясо хочет прожарки, но нервы делать это да!
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16.05.2022 22:44 Відповісти
********, вам тепер за кожним деревом і кущем буде видітися Степан Андрійович Бандера. НАТО вам в хату, придурки.
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16.05.2022 22:45 Відповісти
Та они (историки белокацапии) в курсах. Их УПА выбила из Северной Украины в 0 (ноль) в 1942-43
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16.05.2022 23:18 Відповісти
курви бульбашськи знайдуть собі смерть
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16.05.2022 22:47 Відповісти
И хер с ними. Пускай что хотят там у себя и делают. Без кацапов, бульба армия в Украину не войдет, тем более на черниговское направление.
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16.05.2022 22:47 Відповісти
Хай, ****, колорадських жуків потровить, а нє, то буде таракану "щастя", придурошне. Білоруси-та, коли ж ви пошлете свого придурка?
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16.05.2022 22:48 Відповісти
Они могут только шариками и цветами посылать Лукшенко.
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17.05.2022 01:18 Відповісти
а у бацьки є карти
він колись покаже як і з відки мали напасти ЗСУ
саме тому за 6 годин до нападу параша зробила примітивний удар.
а через майже 3 місяці з,явилася нова карта
він її теж колись покаже......
а ще 3-4 дні і ЗСУ нема...
аще, воювати проти ЗСУ, та не приведи Господь.
і якщо з,язати всі його висловлювання
то в нього в голові хрен знає що коїться.......
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16.05.2022 22:50 Відповісти
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16.05.2022 22:53 Відповісти
Цікавий кадр. Троє справа на світлині ледь у двері втрапили аби дистанціюватись від ху@ла. Тарган наче випрошує поцілувать у те місце, яким кацапи думають. А Пашинян десь на своїй орбіті.
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17.05.2022 07:31 Відповісти
У Таракана нервы сдают. По примеру *****, Таракан тоже заведёт себе пару двойников, а сам вместе с Коленькой в бункере заляжет. И не вылезет оттуда до окончания войны. Дебил
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16.05.2022 22:52 Відповісти
Ну з його їблом двійника путьового знайти буде проблематично.А сирець розшифрують швидко.
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16.05.2022 23:46 Відповісти
Лука "кидає в напряги" свою армію щоб у них в голові не стали виникать питання: "Куди втягнув нас старий вусатий тарган!?"
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16.05.2022 22:52 Відповісти
Рашистський рак виявився заразною хворобою, метастази куйла все більше і більше інфікують білоруського бульбенфюрера.Не дай Боже але на всяк випадок Україні потрібно мати добру порцію хімія терапії для бульборашиста з Білорусії
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16.05.2022 22:58 Відповісти
Оце ви маєте наочний приклад що комуністична пропаганда витворяє з людьми. Є таке російське прислівя---В молодости прореха к старости дыра
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17.05.2022 01:02 Відповісти
ну вообще-то какая-никакая логика есть. если Хйла прям сейчас завтра сложно, то Лукашенка - вполне себе рабочий вариант. особенно после ракетных обстрелов.
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16.05.2022 23:03 Відповісти
беларусь тоже неплохо было бы после войны поделить на пару частей
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16.05.2022 23:04 Відповісти
Если бы Лукашенко хотел бы вступить войну-он бы уже давно это сделал.На саммите ОДКБ путин дал указания шо то делать на границе что бы отвлекать украинские силы и они не воевали на юго-востоке
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16.05.2022 23:32 Відповісти
Коли кацапи проривались на Київ, білоруські війська заходили і утримували захоплені території.. так було, зокрема, в Славутичі! А це теж шмат роботи, тому не смійтеся а нам розказують, що білоруські війска не приймали участі у війні
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17.05.2022 00:12 Відповісти
Що правда то правда. Жаль що недопетрали захопити в полон бодай десяток бульбашів. Лука потім би не відбрехався ніколи
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17.05.2022 01:04 Відповісти
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17.05.2022 01:01 Відповісти
Фото классное.
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17.05.2022 01:21 Відповісти
таракан свої війська ганяє, щоб не сиділи на одному місці і не думали зайвого, а то сидять тутешніє в лісі, то і хай сидять.
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17.05.2022 01:39 Відповісти
Мені, звичайно, казати легко... Але вже прямо хочеться щоб вони перейшли у наступ і були знищені. Просто вже дістали
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17.05.2022 03:16 Відповісти
ЕСЛИ БЕЛАРУСЫ НЕ ЗАЩИТЯЬСЯ ОТ ЛУКАШЕНКО-ЛУКИ ТО ИМ ПОМОЖЕТ МИР !!!
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17.05.2022 04:21 Відповісти
ДРУГОГО ВЫХОДА НЕТ !!!
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17.05.2022 04:22 Відповісти
Ну да. Это же Украина оттяпала Северную Осетию, Абхазию, Приднестровье, Сахалин, Курильськие острова, Кенигсберг, и часть восточно-южной своей территории.
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17.05.2022 05:19 Відповісти
 
 