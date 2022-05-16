"Зрозуміло, що Україна виграє, а Путін програє", – начальник штабу оборони Британії Радакін

Найвищий військовий офіцер Великої Британії, начальник штабу оборони адмірал Ентоні Радакін заявив, що Україна виграє війну і вже "гарантувала" своє виживання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Зрозуміло, що Україна виграє, а Путін програє", – сказав адмірал.

"Україна перемагає, бо веде екзистенційну боротьбу за виживання... і вона виживе", – сказав Радакін, додавши, що майбутнє України як незалежної країни тепер гарантоване.

Він також зазначив, що перемога України сягає набагато далі того, що відбувається на полі бою. За словами адмірала, Україна перебуває "на передовій лінії захисту глобальних правил та глобальних цінностей".

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Радакін назвав заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО "черговими перемогами України" у війні з Росією.