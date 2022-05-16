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Новини Війна
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"Зрозуміло, що Україна виграє, а Путін програє", – начальник штабу оборони Британії Радакін

радакін

Найвищий військовий офіцер Великої Британії, начальник штабу оборони адмірал Ентоні Радакін заявив, що Україна виграє війну і вже "гарантувала" своє виживання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Зрозуміло, що Україна виграє, а Путін програє", – сказав адмірал.

"Україна перемагає, бо веде екзистенційну боротьбу за виживання... і вона виживе", – сказав Радакін, додавши, що майбутнє України як незалежної країни тепер гарантоване.

Він також зазначив, що перемога України сягає набагато далі того, що відбувається на полі бою. За словами адмірала, Україна перебуває "на передовій лінії захисту глобальних правил та глобальних цінностей".

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Радакін назвав заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО "черговими перемогами України" у війні з Росією.

Автор: 

Велика Британія (5687)


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Топ коментарі
+22
Україна обов'язково переможе, це навіть не обговорюється
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16.05.2022 22:58 Відповісти
+14
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16.05.2022 22:58 Відповісти
+11
Велика шана всім країнам цивілізованого світу
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16.05.2022 23:22 Відповісти
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Україна обов'язково переможе, це навіть не обговорюється
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16.05.2022 22:58 Відповісти
Велика шана всім країнам цивілізованого світу
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16.05.2022 23:22 Відповісти
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16.05.2022 22:58 Відповісти
Понятно, что ничего не понятно и чем дальше тем непонятного больше.
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16.05.2022 22:59 Відповісти
у шведов и суоми перед Украиной должок.
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16.05.2022 22:59 Відповісти
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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16.05.2022 23:00 Відповісти
может вы там Ми-6 подключите? ... чтобы фюрер как-то за обедом подавился
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16.05.2022 23:06 Відповісти
У цій війні перможе Україна, а виграє Китай.
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16.05.2022 23:11 Відповісти
Чому "виграє"? Це не лотерея! Україна здобуде перемогу ціною важких втрат кращих своїх дітей!!!
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16.05.2022 23:23 Відповісти
програє территория Z, тобто волго-обьское населеніе, а "не_кто, глубоко оскор_бленный и уязвленный постоянным унижением" - чмо-хуйло - здохне. разом зі свитою свого ********
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16.05.2022 23:45 Відповісти
 
 