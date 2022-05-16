За добу 16 травня знищено 1 літак, 3 безпілотники та 1 крилату ракету, - Повітряні Сили
16 травня уражено 5 повітряних цілей російських окупантів, в тому числі літак Су-25.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Командування Повітряних Сил.
У повідомленні зазначається: "Більше 10 літаковильотів на ураження наземних цілей 16 травня здійснила ударна авіація Повітряних Сил. Зокрема завдано вогневого ураження пункту управління ворожої батальйонно-тактичної групи.
Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил уражено штурмовик Су-25 російських окупантів та ворожу крилату ракету.
Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ знищує щонайменше три БпЛА "Орлан-10".
Загалом за добу уражено 5 повітряних цілей: 1 літак (Су-25); 3 БпЛА (ОТР); 1 крилату ракету".
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Першого 201-го десь по ходу загубили, у статистику не попав.
Мабуть, без чорної скриньки не "вичорківают".
Тільки що писали, що 10 автобусів з нашими бійцями виїхало з Азовсталі...