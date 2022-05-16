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За добу 16 травня знищено 1 літак, 3 безпілотники та 1 крилату ракету, - Повітряні Сили

су

16 травня уражено 5 повітряних цілей російських окупантів, в тому числі літак Су-25.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Командування Повітряних Сил. 

У повідомленні зазначається: "Більше 10 літаковильотів на ураження наземних цілей 16 травня здійснила ударна авіація Повітряних Сил. Зокрема завдано вогневого ураження пункту управління ворожої батальйонно-тактичної групи.

Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил уражено штурмовик Су-25 російських окупантів та ворожу крилату ракету.

Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ знищує щонайменше три БпЛА "Орлан-10".

Загалом за добу уражено 5 повітряних цілей: 1 літак (Су-25);  3 БпЛА (ОТР); 1 крилату ракету".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу 15 травня знищено 2 гелікоптера, 7 безпілотників та 2 крилаті ракети, наша авіація нанесла удар по переправі на Інгульці, - Повітряні Сили

Автор: 

авіація (4194) безпілотник (4425) літак (2981) вертоліт (884) Повітряні сили (2808)


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16.05.2022 23:24 Відповісти
Це вже другий 201-й збитий літак за два дні!
Першого 201-го десь по ходу загубили, у статистику не попав.
Мабуть, без чорної скриньки не "вичорківают".
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16.05.2022 23:28 Відповісти
Що там з азовцями, які новини?
Тільки що писали, що 10 автобусів з нашими бійцями виїхало з Азовсталі...
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16.05.2022 23:30 Відповісти
 
 