За добу 16 травня знищено 1 літак, 3 безпілотники та 1 крилату ракету, - Повітряні Сили

16 травня уражено 5 повітряних цілей російських окупантів, в тому числі літак Су-25.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Командування Повітряних Сил.

У повідомленні зазначається: "Більше 10 літаковильотів на ураження наземних цілей 16 травня здійснила ударна авіація Повітряних Сил. Зокрема завдано вогневого ураження пункту управління ворожої батальйонно-тактичної групи.

Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил уражено штурмовик Су-25 російських окупантів та ворожу крилату ракету.

Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ знищує щонайменше три БпЛА "Орлан-10".

Загалом за добу уражено 5 повітряних цілей: 1 літак (Су-25); 3 БпЛА (ОТР); 1 крилату ракету".

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