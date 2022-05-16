Автобуси з українськими військовими виїхали з "Азовсталі" в окупований Новоазовськ, - Reuters. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З території заводу "Азовсталь" виїхали автобуси з українськими військовими.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"У понеділок агентство Reuters побачило близько десятка автобусів, які, очевидно, перевозили українських бійців. Скільки саме людей було в автобусах, встановити не вдалося. За оцінками, на території великого заводу радянських часів перебуває близько 600 бійців, серед них десятки поранених", - зазначає видання.

В Міноборони РФ зазначили, що поранених українських військовослужбовців доставляють до медичного закладу в окупованому Новоазовську, пише CNN.

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Відео евакуації військових з "Азовсталі" pic.twitter.com/cblqq8uNtM — Радіо Свобода (@radiosvoboda) May 16, 2022







