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Новини Війна
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Автобуси з українськими військовими виїхали з "Азовсталі" в окупований Новоазовськ, - Reuters. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З території заводу "Азовсталь" виїхали автобуси з українськими військовими.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"У понеділок агентство Reuters побачило близько десятка автобусів, які, очевидно, перевозили українських бійців. Скільки саме людей було в автобусах, встановити не вдалося. За оцінками, на території великого заводу радянських часів перебуває близько 600 бійців, серед них десятки поранених", - зазначає видання.

В Міноборони РФ зазначили, що поранених українських військовослужбовців доставляють до медичного закладу в окупованому Новоазовську, пише CNN.

Також читайте: Задля збереження життів увесь гарнізон Маріуполя виконує затверджене рішення вищого військового командування, - Прокопенко. ВIДЕО

Відео евакуації військових з "Азовсталі" pic.twitter.com/cblqq8uNtM

— Радіо Свобода (@radiosvoboda) May 16, 2022

Автобуси з українськими військовими виїхали з Азовсталі в окупований Новоазовськ, - Reuters 01
Автобуси з українськими військовими виїхали з Азовсталі в окупований Новоазовськ, - Reuters 02
Автобуси з українськими військовими виїхали з Азовсталі в окупований Новоазовськ, - Reuters 03
Автобуси з українськими військовими виїхали з Азовсталі в окупований Новоазовськ, - Reuters 04

Автор: 

Маріуполь (3253) Азовсталь (447)


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Топ коментарі
+82
"Никогда не верь русским, русский всегда обманет и ударит когда ты будешь меньше всего готов"
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16.05.2022 23:32 Відповісти
+60
Молимось, щоб до нас виїхали, а не в полон
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16.05.2022 23:31 Відповісти
+53
Господи, допоможи нашим Героям. Натерпілись на три життя вперед.
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16.05.2022 23:32 Відповісти
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У клоуна появился свой позор, как у Пороха ДАП и "котлы".
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17.05.2022 00:32 Відповісти
Я очень надеюсь, что российское офицерьё пытается минуя ***** соскочить от дальнейших санкций. В доброту не верю! Но выглядит, что это единственный шанс ребят ДОЖИТЬ до КАПИТУЛЯЦИИ фашистской роSSии!
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17.05.2022 00:39 Відповісти
животное, не срав.нивай русню с итаLLLьянцами, ты же комрLLLимент только высRRRал!
кривляка, тебе лет то скоLLLько?
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17.05.2022 08:13 Відповісти
ДАП це не позор Пороха, бо у Пороха ще був Генштаб, а котли ти з рос пропаганди намалювала.
Скажи ще що Дебальцево здали, буде повна картина.
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17.05.2022 00:47 Відповісти
Який позор ДАП, які котли? Іловайський котел то "заслуга" Хомчака, який хотів догодити Коломойському. Зеленський його ж зробив головнокомандуючим в 2019р.
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17.05.2022 01:46 Відповісти
Харе вже цей фейк розповсюджувати! Про наступ на Іловайськ був наказ за підписом Муженка!
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17.05.2022 04:22 Відповісти
де ти з цим наказом ознайомився ?
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17.05.2022 05:35 Відповісти
Муженко керував ВСУ, а Коломойський - добробатами.
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17.05.2022 08:06 Відповісти
Соєві дякули досі живуть в 2019 році, коли їх свинобожество програло вибори Блазню. Це ж важка психотравма на все життя, фіаско їх шоколадного ідола. Тому й оргазмують тут, на ************ форумі, в очікуванні другого пришестя Пєци. Проблема лише в тому, що вдруге Соєриг на трон Президента не сяде, ні-ко-ли.
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17.05.2022 08:07 Відповісти
та ясен пень, шо на троне останется Ермак.

всё ж информационное пространсво зачищено и не слышно ни одной фамилии реального героя.

В информационном пространстве только Зеленский (ну то так и должно быть),

но с какого хрена там постоянно Ермак, Арахамия, Подоляк, Верещук, Арестович ? !!!

Кто они ?
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17.05.2022 17:43 Відповісти
Иди ***** уже
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17.05.2022 08:33 Відповісти
Да как же можно в честь чего-то провести парад, если это событие ещё не произошло ?

Ты - даун и не понимаешь, что такое раньше и что такое позже ?
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17.05.2022 17:46 Відповісти
хорош зрадничать, заимели. дождитесь информации. Азовцев раненых не просто так достали, будет обмен.
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17.05.2022 00:33 Відповісти
НИКОГДА НЕ ВЕРЬ РУССКИМ (С) 1940-2022!

Надежда ТОЛЬКО на то, что кто-то в Рашке понимает, что трибунал над ****** неизбежен и нужно заработать бонусы, что спасти свою ШКУРУ от санкций! В доброту и человечность руSSких поверит только невменяемый.

Но - ПОХРЕН что будет двигать теми, благодаря кому войны Азова ВЫЖИВУТ! Ров с крокодилами после войны это не отменит.
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17.05.2022 00:36 Відповісти
тя не закоLLLебало перекLLLючать раскладку? кривляется как в детсаду(е)
вроде с адекватной страны же
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17.05.2022 08:17 Відповісти
Питання -
- Скажіть чому ця новина нікого не радує ?
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17.05.2022 00:50 Відповісти
Тому що у наших людей э мізки, і вони розуміють, що ця тактична перемога може призвести до стратегічної поразки. Зараз наші західні партнери почнуть волати про перемовини з кацапами, про не все так однозначно, і нам може довестись іти під ОП та посольства наших любих друзів, щоб смерті наших воїнів і цивільного населення не виявилися даремними. Зараз зелю можуть почати нахиляти на відкат до стану 23 лютого і почати мінськ 3, а потім 4, а потім.... і так ми просеремо шанс повернути свої території, а головне сприяти розпаду московії на суверенні нормальні держави. А нашім воїнам потрібна зброя, матеріальне забеспечення і не зрадницьке керівнитство. Врятувати життя гарнізону ціною просерання смертей тисяч і тисяч померлих і втрати ще більшої території і суверенітету- це не варіант від слова взагалі. Нам потрібен назад наші Крим, Донбасс і Таврія з півднем Запорізької Області, а потім розпад московії. Лише так може бути хоч якось забеспечене спокійне життя в нашій країні.
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17.05.2022 01:28 Відповісти
мизги єто жы харашо, мизги бы тебе - стал бы членкиней, или президенткой прямого етеру с директриссой больницы например. мизгун блин, мизганул мизгами и развился до шимпанзе
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17.05.2022 08:19 Відповісти
мене радує.Я довгі тижні бажав врятування хлопців з Азова.І вранці,і вдень,і ввечері.І коли я думав саме про них,про політичний розклад і не думалось.Це був важущий емоційний тягар.
Я вдячний тим хто розпочав таки врятування,вдячний всім хто намагався для цього щось зробити.І ВІРЮ від сьогодні,що з хлопцями все буде добре.
Ницький уклін всім,хто рятує їх сьогодні.Слава Героям Азову.
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17.05.2022 07:59 Відповісти
О том, находятся ли украинские военные в плену, официально не объявлялось. Ряд украинских источников сообщает о возможной процедуре обмена на российских пленных. https://www.svoboda.org/a/reuters-ukrainskie-*******-pokidayut-azovstalj-/31852989.html https://www.svoboda.org/a/reuters-ukrainskie-*******-pokidayut-azovstalj-/31852989.html

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17.05.2022 00:58 Відповісти
А это означает, что наших раненых бойцов тоже рассматривают как пленных. Отсюда и слово "обмен". Но что-то это всё очень плохо пахнет. Я такого ещё не слышала, чтобы сами сначала своих сдали в плен, а потом делали обмен.
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17.05.2022 06:44 Відповісти
Дело в том, что россии надо обіграть любое "мероприятие" так, чтобі преподнести его как жест "доброй" воли "миролюбивого" государства , ну что-то вроде "император снизошел и смилостивился". Об обратной стороне медали никто не говорит, но все знают, поєтому и ждут чем єто все закончится затаив діхание. Риск конечно огромній, но и жизнь у "Азова" превратилась в ад...
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17.05.2022 09:16 Відповісти
Очень плохие у меня предчуствия, очень. Но надеюсь, что всё получится, и герои вернутся живыми.
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17.05.2022 01:17 Відповісти
Це повний провал! Завтра всі кацапські смі будуть показувати як зловили нацистів,і як будуть їх судити кацапським судом! А перед цим нелюдські катуваня!
Ніхто їх нам не поверне!
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17.05.2022 01:22 Відповісти
русская петушня уже радуется, что только не пишут.
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17.05.2022 01:57 Відповісти
Почему у пропагандона на 2-х верхних скринах рожа такая, как-будто ему шкворень в жопу запихнули? Живых "нациков" увидел - стал инвалидом умственного труда на всю оставшуюся(недолгую) жизнь?..
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17.05.2022 05:12 Відповісти
А що ж стільки кричали про турецького ****** і третю країну ?

Змішані відчуття.
Хай би з хлопцями все добре було і щоб їх якнайшвидше москальські скоти повернули додому.
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17.05.2022 01:27 Відповісти
И что это было, генералиссимус? Только не п#здежь об счастье из Омана и постов о Ваннергейт.... брехля....
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17.05.2022 02:23 Відповісти
Тепер і полоненні льотчики,і вбивці,всі підуть в обмін! Тепер нам будуть викручувати руки як самі хотітимуть! Тепер,якщо хтось не піде здаватися,скажуть здавайтеся,а то ранених будем вбивати.... Це все,оте розмінування,та зрадник дєрмак,та не на час сваритися!
зеленський - ти зробив пекло для всієї України!
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17.05.2022 04:17 Відповісти
Вірую, що найвеличніший політик ********** це Зеленський і Єрмак - пророк його.
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17.05.2022 10:23 Відповісти
Не раскидывайте бисер перед адептами тут пол Украины начнёт дружить с кацапами через месяц после войны за газ по гривне за куб. А эти и Бутусов "отрабатывают" свои ништяки, полученные от соевого величества, раскалывая украинское общество, под видом, что гетьман есть бох хотя что он, что зелёнский - такое же самое дерьмо, только другая куча. И если бы не порошенко, не было бы и зеленского. Адепты, фас, жмите спам
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17.05.2022 11:41 Відповісти
почему вокруг запорожсталевских почти моих автобусов орочьи террористы..а ясно ..эрдоган в курсе..мир гомна и шаурма..
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17.05.2022 05:48 Відповісти
Орки їх підлікують і будуть катувати.
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17.05.2022 07:57 Відповісти
На автобусе даже номер сатанинский - 6066.
Лучше бы наши применили медицинские способы остановить мучения.
Активный саботаж продолжается.
Верещук себя показала.
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17.05.2022 07:58 Відповісти
а еще третья запаска стерта на 66.9 процентов(знак извращенца)
то что Зеля тупо принесла людей в жертву, не только тут, но и весело кривляясь 5 месяцев, когда из Запада кричали шо нападут орки - это тебе не тут вместо туда, нет?
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17.05.2022 08:26 Відповісти
Они знают, что фото обойдёт все западные СМИ. Потому взяли новенький Мерседес, типа, Россия - небедная страна.
И номер из шестёрок - не случайность. Добро пожаловать в ад.
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17.05.2022 10:54 Відповісти
Тут вже всі ************ диванні воіни і зрадойоби.То ******* робіть щось спасайте тепер вже знову зрада.Курво кожен з ціх ******** вже би сам у полон би здався з переляку.Слава АЗОВУ!Слава ЗСУ!
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17.05.2022 08:09 Відповісти
Буткевич визжат по сто раз "эммм, я не знаю(в сотый раз за героизм и т.д.) чем мона помочь", показывает карту - орков возле Марика около 5 тыс., 90 танков, недавно Тарас Чмут типо говорил со слов Буткевича говорю - надо 4-5 бригад шоб деблокировать.....
б*же, в ВСУ было в 20 раз больше бригад, Зеля вроде зимой увеличивала на 20...... я х.з., но ощущение шо поел говна(теоретически). это вообще то как?
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17.05.2022 08:23 Відповісти
Це або просто наказ про здачу в полон,со всіма наслідками,або зеля щось пообіцяв оркам,а хлопці заручники як гарантія виконання обіцянки.А що могло зацікавити парашніков,і що мог пообіцяти зеля.Тільки питаня національних інтересів.Ну во всякому разі це не обмін,бо їх віддали в ордло.А здатися вони і самі могли,без зелі.Тому він або нічого не зробив,або наробив щось значно гірше чім нічого.І чомусь влада мовчіть про умови здачі.Або умов ніяких нема і просто полон,або умови такі що озвучити іх вони бояться,а казочку прикриття ще не придумали.
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17.05.2022 08:25 Відповісти
Арестович у Фейгина мычал и вообще отказался комментировать, мол, это дело президента и Верещук. Значит, там хуже, чем полная жопа.
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17.05.2022 09:00 Відповісти
Найзваженіший коментар із тех, що я читав. Моє шанування.
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21.05.2022 15:35 Відповісти
Ой мені це зовсім не подобається. Бо кацапам не можна довіряти. Вони ж якщо не збрешуть і не обдурять, то і жити не можуть.
Дорогі мої Азовці - бажаю Вам вижити, вижити і вижити.
Ой мені аж погано стало, як почула що Азовців до днр повезли.
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17.05.2022 08:48 Відповісти
Верещук так кричала дайте эту работу мне, я умею, муж военный, я всё знаю. Так бери своего мужа и отдавай в залог в ДНР. Чтобы азовцев отпустили в Украину.
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17.05.2022 08:58 Відповісти
Сподіваюсь,що представники червоного креста будуть стежити, щоб орки не сробили примусової евтаназії бійцям.
І ми не знаємо, що насправді оркам пообіцяли взамін
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17.05.2022 09:20 Відповісти
Скільки людей - стільки й думок! Всі обурюються, критикують, але ніхто не запропонував розумного виходу з цієї ситуації. Поки вояки там лежали й страждалих в адських муках, перепробували вже все, але путін взяв у заложники майже весь цивілізований світ. Скільки проплачених пройдисвітів виповзає на поврхню і намагається просувати інтереси кремля. А вм все не Так і не Те! Страждають люди -Герої що захищали нашу країну! А ви сидите на диванах з пивом або кавою і намагаєтесь приймати рішення "світового маштабу"! Люди схеменіться!!
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17.05.2022 09:37 Відповісти
Вірую, що найвеличніший політик ********** це Зеленський і Єрмак - пророк його.
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17.05.2022 10:26 Відповісти
буде пару сотень "сподівань савченко"
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17.05.2022 11:39 Відповісти
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