Автобуси з українськими військовими виїхали з "Азовсталі" в окупований Новоазовськ, - Reuters. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
З території заводу "Азовсталь" виїхали автобуси з українськими військовими.
Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.
"У понеділок агентство Reuters побачило близько десятка автобусів, які, очевидно, перевозили українських бійців. Скільки саме людей було в автобусах, встановити не вдалося. За оцінками, на території великого заводу радянських часів перебуває близько 600 бійців, серед них десятки поранених", - зазначає видання.
В Міноборони РФ зазначили, що поранених українських військовослужбовців доставляють до медичного закладу в окупованому Новоазовську, пише CNN.
Відео евакуації військових з "Азовсталі" pic.twitter.com/cblqq8uNtM— Радіо Свобода (@radiosvoboda) May 16, 2022
Топ коментарі
+82 Mikhail Saveliev
показати весь коментар16.05.2022 23:32 Відповісти Посилання
+60 vadyan
показати весь коментар16.05.2022 23:31 Відповісти Посилання
+53 Sergey Yakovenko
показати весь коментар16.05.2022 23:32 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
кривляка, тебе лет то скоLLLько?
Скажи ще що Дебальцево здали, буде повна картина.
всё ж информационное пространсво зачищено и не слышно ни одной фамилии реального героя.
В информационном пространстве только Зеленский (ну то так и должно быть),
но с какого хрена там постоянно Ермак, Арахамия, Подоляк, Верещук, Арестович ? !!!
Кто они ?
Ты - даун и не понимаешь, что такое раньше и что такое позже ?
Надежда ТОЛЬКО на то, что кто-то в Рашке понимает, что трибунал над ****** неизбежен и нужно заработать бонусы, что спасти свою ШКУРУ от санкций! В доброту и человечность руSSких поверит только невменяемый.
Но - ПОХРЕН что будет двигать теми, благодаря кому войны Азова ВЫЖИВУТ! Ров с крокодилами после войны это не отменит.
вроде с адекватной страны же
- Скажіть чому ця новина нікого не радує ?
Я вдячний тим хто розпочав таки врятування,вдячний всім хто намагався для цього щось зробити.І ВІРЮ від сьогодні,що з хлопцями все буде добре.
Ницький уклін всім,хто рятує їх сьогодні.Слава Героям Азову.
Ніхто їх нам не поверне!
Змішані відчуття.
Хай би з хлопцями все добре було і щоб їх якнайшвидше москальські скоти повернули додому.
зеленський - ти зробив пекло для всієї України!
Лучше бы наши применили медицинские способы остановить мучения.
Активный саботаж продолжается.
Верещук себя показала.
то что Зеля тупо принесла людей в жертву, не только тут, но и весело кривляясь 5 месяцев, когда из Запада кричали шо нападут орки - это тебе не тут вместо туда, нет?
И номер из шестёрок - не случайность. Добро пожаловать в ад.
б*же, в ВСУ было в 20 раз больше бригад, Зеля вроде зимой увеличивала на 20...... я х.з., но ощущение шо поел говна(теоретически). это вообще то как?
Дорогі мої Азовці - бажаю Вам вижити, вижити і вижити.
Ой мені аж погано стало, як почула що Азовців до днр повезли.
І ми не знаємо, що насправді оркам пообіцяли взамін