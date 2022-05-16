Гаубиці M777, які США постачають Україні, мають великий вплив на полі бою, - Пентагон

Поставлені США 155-мм гаубиці M777 та інші види зброї, відправлені Україні країнами-союзниками та партнерами, мають великий вплив на полі бою, заявили в Пентагоні.

"Ви вже бачите, що українці готові перейти до контрнаступу на Донбасі. Вони повертають деякі міста, які росіяни брали раніше", - сказав чиновник Міністерства оборони США на брифінгу в понеділок, передає пресслужба Пентагону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він додав, що, наприклад, українці відтісняють російські війська на схід та північ від Харкова.

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"Ми справді віримо, що гаубиці... впливають, особливо у Харкові", - сказав чиновник.

У Пентагоні зазначили, що вчора міністр оборони США Ллойд Дж. Остін ІІІ провів розмову з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Глава українського оборонного відомства сказав Остіну, що 74 із 90 гаубиць M777, які США поставили Україні, перебувають у бою, забезпечуючи далекий вогонь із закритих позицій. Їх використовують не лише в районі Харкова, а й у інших місцях на Донбасі.

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