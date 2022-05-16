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Гаубиці M777, які США постачають Україні, мають великий вплив на полі бою, - Пентагон

м777

Поставлені США 155-мм гаубиці M777 та інші види зброї, відправлені Україні країнами-союзниками та партнерами, мають великий вплив на полі бою, заявили в Пентагоні.

"Ви вже бачите, що українці готові перейти до контрнаступу на Донбасі. Вони повертають деякі міста, які росіяни брали раніше", - сказав чиновник Міністерства оборони США на брифінгу в понеділок, передає пресслужба Пентагону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Він додав, що, наприклад, українці відтісняють російські війська на схід та північ від Харкова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшість обіцяних США гаубиць вже в Україні, – CNN

"Ми справді віримо, що гаубиці... впливають, особливо у Харкові", - сказав чиновник.

У Пентагоні зазначили, що вчора міністр оборони США Ллойд Дж. Остін ІІІ провів розмову з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Глава українського оборонного відомства сказав Остіну, що 74 із 90 гаубиць M777, які США поставили Україні, перебувають у бою, забезпечуючи далекий вогонь із закритих позицій. Їх використовують не лише в районі Харкова, а й у інших місцях на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні працюють 89 із 90 гаубиць США: переважна більшість - на передовій, - Пентагон

Автор: 

Пентагон (1441) артилерія (803)


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Топ коментарі
+26
Низький уклін всім нашим друзям
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16.05.2022 23:52 Відповісти
+25
Перші реальні досягнення зброї поставленої союзниками під Ізюмом. Склад БК росіян. Був. Пряме влучання з М777. При детонації ЗНИЩЕНО: до роти окупантів; 7 БМП; 1 ТАНК.
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16.05.2022 23:59 Відповісти
+17
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17.05.2022 00:00 Відповісти
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Низький уклін всім нашим друзям
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16.05.2022 23:52 Відповісти
Алеша Ступин
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16.05.2022 23:54 Відповісти
😻😍💙💛
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17.05.2022 00:52 Відповісти
Конечно. Вот только желательно таких штук 500, а не всего лишь 100
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16.05.2022 23:55 Відповісти
остальные закатаны в асфальт((
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16.05.2022 23:58 Відповісти
А в когось у світі є 500 такіх? Наскількі я розумію ми ї так вже друга країна за кількостью саме ціх гаубиць...
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17.05.2022 01:01 Відповісти
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16.05.2022 23:56 Відповісти
89 з 90 від вчора, це є на сайті.
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16.05.2022 23:58 Відповісти
по іншим даним - 74 з 90.
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17.05.2022 01:05 Відповісти
Десь сьогодні дивився відос, де наш артилерист дає порівняння тих гаубіц, що раніше були і американських, каже, це ях порівнювати жигулі і bmw
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16.05.2022 23:58 Відповісти
Мне тоже подобное рассказывали. Если нам дадут ещё 400 таких и или немецкие и швецкие гаубицы, то рашка все и достаточно быстро. Эти гаубицы в паре с дроном корректировщиком гарантировано поражают цель с второго или третьего выстрела, да и с первого с большой вероятностью
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17.05.2022 00:03 Відповісти
У нас на начало было 1700 только ствольной не считая САУ
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17.05.2022 00:38 Відповісти
Це на папері. У нас як і у випадку з рашкою придатними до використання є 10% від всієї кількості техніки.
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17.05.2022 01:29 Відповісти
Если конгресс на этой неделе утвердит 40 миллиардов военной помощи Украине , тогда может и получим 500 штук гаубиц М 155 мм. если есть такое количество в наличии.
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16.05.2022 23:59 Відповісти
500 шт. это половина из состоящих на вооружении ВС США(т.е. столько не получим). Мы уже получили 6 артдивизионов 155мм гаубиц, это 2 артбригады, из 4 бывших в ВСУ.
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17.05.2022 00:29 Відповісти
А Вам так сильно печет м777??? м198 у сша на хранении больше 1000 штук. Разница в массе, что для нас не критично, так как доставка по воздуху вертолетами и конвертопланом Оспрей нафиг не нужна, да и нет у нас этого добра. А так дальность та же, калибр тот же. В наличии дофига и прям сейчас.
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17.05.2022 00:52 Відповісти
Где по посту видно ,что "печет"?). Прояснил про М 777 и все. М 198 как и FN 70,будут поступать,отличные гаубицы.
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17.05.2022 01:02 Відповісти
FH 70, описка).
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17.05.2022 01:05 Відповісти
Перші реальні досягнення зброї поставленої союзниками під Ізюмом. Склад БК росіян. Був. Пряме влучання з М777. При детонації ЗНИЩЕНО: до роти окупантів; 7 БМП; 1 ТАНК.
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16.05.2022 23:59 Відповісти
Ничосе метеорит прилетел
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17.05.2022 00:26 Відповісти
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17.05.2022 00:00 Відповісти
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17.05.2022 00:01 Відповісти
Вот знаменитое 333! К слову,любителям делать замечания, о "дайте 500","дайте 1000" и у вас такое лицо будет,когда выстрел,готовьтесь.
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17.05.2022 00:07 Відповісти
Снаряд от М777 очень многое меняет у человека в голове, даже если попадает в задницу, не помню кто сказал
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17.05.2022 00:13 Відповісти
Аль Капоне сказал...
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17.05.2022 09:40 Відповісти
Шоб остаточно вибити з українських земель(включно із "запорєбіково прилеглими" до нашого кордону) ту рашистську погань нам потрібно десь вчетверо - вп'ятеро більше таких гаубиць🤔 А з вуст деяких європід@рів вже лунають розпачливі зойки про "сахранєніє ліца *****" шляхом зупинення нашого контрнаступу і фактичного замороження фронту на тих лініях шо натепер захоплені орками🤬 Ці євронапівдурки ще досі не второпали : НАМ ПОФУЙ НА ЇХ (точніше **********)"ХАТЄЛКІ"!!!🖕 Як доведеться - ми й тими гаубицями шо маємо знищимо путлєрську нечисть,😠 тільки то нам обійдеться більшою кров'ю та довшим часом до нашої Перемоги! А потім ми УСЕ УСІМ ПРИГАДАЄМО! І добре - і лихе.
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17.05.2022 00:18 Відповісти
Шалена допомога від західних країн партнерів. Мав бажання роздивитись як інженер-механік та фахівець з гідроприводу мобільних машин (а це і є мобільна машина) чудову гаубицю М777 А2, яка вже потужно знищує російських загарбників.

Я не експерт в артилерійському озброєні, тому можливі деякі неточності. Буду вдячний фахівцям, а особисто пану https://www.facebook.com/victor.kevlyuk?__cft__[0]=AZVVnFd5ADhhIUxFnIe93yPWJeA9lP6Gb18eWkJGYLYxqsd0n_9PP9XQzjKV1gF7K0kF0vNS25T4sW-9EK2L5lLBJPtsdqqdAP8DQaHF-hAfYSIt-iedsccaSPy7J8jT7xuhV8qa6-t4v8tg00VUc1qJRpEIVWLgCHqWTAYqSholEw&__tn__=-]K-y-R Viktor Kevliuk за зауваження, бо вважаю його дійсно фахівцем артилерійської справи. Всі дані взяті з відкритих джерел.

Зустрів в інтернеті, що наші бійці дали М777 поганяло "Три сокири". Сенс, я думаю, і в тому, що тут три сімки, і в тому, що рубає ворогів, як трьома сокирами.

От же поїхали.

Перше, що кидаеться в очі - так це, що гармата М 777 якась воздушна і легка. Порівняйте її зовнішній вигляд з аналогічними радянсько-російськими, наприклад з "Мста -Б" (з якими її постійно порівнюють) або навіть з "Гіацинтом", хоча калібр в них на 3 мм меньший, тоб-то 152 проти 155 мм. У "Гіацинта" навіть чотири колеса проти двох у "сокир". Причина дуже проста - "сокири" виготовляються з надміцних тітанових сплавів. Навіть діски коліс виготовлені з алюмініевого сплаву. Для довідки, маса "Мсти" за 7 тон, "Гіоцінта" під 10 тон, а в "сокир" трохи більше 4-х. Через це шини "сокир" значно меньші за розміром, бо сприймають меньше навантаження при транспортуванні.

Продовжуємо оцінювати зовні далі. В "сокир" бачим потужну відкриту зубчасту передачу типу "шестерня-сектор". Модуль зачеплення певне десь за 15 мм. Конструктор зовсім не боїться, що в польових умовах між зубами може попасти бруд, камінці, або щось інше. Певне там непогагий редуктор від штурвалу керування, що можна все перемолоти.

В передній частині по обидві сторони від ствола бачимо два буксирувальних вушка з отворами круглої форми. Вони використовуються для підвіски гармати при транспортуванні повітрям на зовнішній підвісці гелікоптера. Фото в коментарях.

Ще сподобалось місце встановлення антени на виносній опорі.

Це з механіки майже все.

Перейдем тепер до гідравліки. Почнем знову з коліс. Бачимо привід важеля колеса від гідроціліндра. Уважно придивившись робимо висновок, що гідроцілиндр доволі простий, плунжерний, односторонньої дії. Про це свідчить лише один трубопровід, якій його живить. Тобто для перевода з бойового у транспортне положення достатьно подати робочу рідину у підплунжерну порожнину і лафет, спираясь на колеса буде підійматись до гори, вівішуватись. Це відбувається доволі швидко, що дозволяїє швидко залишати позицію. Враховуючі, що колеса два, то і таких ціліндрів теж два. Якщо вони повинні працювати сінхронно то певне там стоїть дросельний поділювач потоку, хоча я не впевнений, що синхронність під'йому потрібна. Швидше за все сінхронність досягається рівномірним навантаженням. Опускання відбувається зєднанням підплунжерної порожнини з баком (дренаж) і гармата під власною вагою лягає на грунт.

Далі цікавіще. Видно, що перед потраплянням в канал ствола снаряд кладуть на жолоподібний піддон з шарнірним паралелограмним механізмом. Привід цього механізму здійснюється вже поршньовим гідроціліндром, бо потрібно забезпечити зворотньо поступальний рух. Тоб-то піддон рухається туди-сюди. А тут вже потрібно мати дві магістралі живлення цього гідроціліндра, що ми і бачимо. Складно розібратися дали с переплетінням інших гідромагістралей, але висловлю думку, що там є гідроціліндр приводу затвора для замикання каналу ствола з керованим зворотнім клапаном. Також там певно реалізована якась гідравлічна логіка роботи.

Саме цікаве зараз. А де ж брати енергію для роботи усієї гидравліки? Так, на гарматі десь є бак з робочою рідиною, але я його не знайшов. Якщо є бак, то повинен бути гідронасос, якій потребує енергії приводу. Ні якогось дізелёчка, ні електромотора на "сокирах" нема. Певне перед початком роботи тиск робочої рідини утворюється звичайними плунженними насосами з допомогою ручних важелів (робота розрахунка). А от далі.... Звернув увагу на два потужні трубопроводи у верхній частині гармати. Чому потужні? Так вони ж більшого діаметру (Ду десь за 30) та якісну заделку в переході від гнучкої частини трубопроводу до накидної гайки (до речі, такі гайки мають назву "амеріканка"). З побаченого роблю висновок, що ці два трубопроводи живлять гідравлічний (можливо гідропневматичний) акумулятор. Його характерною особливістю є те, що на фланці доволі щільно розташовані болти кріплення. Так зазвичай роблять на акумуляторах високого тиску. А от другій кінець цих гідромагістралей (шлангів) з'єднується з откатним механізмом. З цього можна зробити висновок, що частина енергії відкату (яке гарне слово) направяється саме на зарядку гідроакумулятора, якій в подальшому і живить усю гідросистему.

Ось усе, що вдалося побачити по гарматі.

Але там ще є така цікава штука, як снаряд, і інженерам певне буде цікаві деякі цифри про снаряди до "сокир".

Використовуються декілька типів снарядів. Мене зацікавив керований з подовженою дальністю M982 «Эскалибур». Подовжена дальність досягається тим, що в донній його частині встановлюється так званий пороховий газогенератор. Знаходив інформацію, що він запускаїться в роботу на сьомій секунді після виходу з канала ствола. Його основна мета зробити так, щоб за снарядом не могли утворюватись турбулентні потоки, які збільшують аеродинамічний опір. Саме через це збільшується дальність. Ну а керованість, то вже зовсім не чудеса. Снаряд в передній частині під час польоту викидає чотири повітряних рулі, які керуються електронікою, яка в свою чергу отримує сигнал Джи Пи Ес від супутника, а також можливо і від лазерної підсвітки. Де які цифри: Електроні плати, встроєні в снаряд при пострілі отримують навантаження 8000 G, (тестуються при 16000 G), швидкість 700-800 км за год., точність ураження 1,5-2 м. Розповідають випадок, коли в програму снаряда заклали координати цілі, а ствол навмисно навели з відхиленням від цілі у 6 км. Снаряд впав на відстані 4 м. від цілі, самостійно навівшись у польоті.

От така ******* артилерія. От такі смаколики мають сьогодні наші боги війни.

UPD. Продовжують з'являтись у вільному доступі додаткові фото

систем М777. Щоб не розпорошувати інформацію додам їх тут. Отже подивіться на частину системи наведення. Додам два нових фото. Тут разом з окуляром можна відслідковувати ціфрову інформацію. Певне встроений механічний лічильник з мікроредуктором.
В. Дядькович

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17.05.2022 00:35 Відповісти
Ну и что Вам даст вес?? Как по мне лучше 500 штук м198, чем 100 м777
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17.05.2022 00:56 Відповісти
Краще і тих і тих, тоді буде 600
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17.05.2022 08:01 Відповісти


Вот зачем легкость. у нас есть чем возить вот так? Нам и по дорогам нормально катается.
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17.05.2022 01:00 Відповісти
Для совковой гаубицы нужен как минимум ЗИЛ-131, а американку даже пикап типа L-200 потянет.
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17.05.2022 09:22 Відповісти
L-200 4,5 тони по полю потягне?
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17.05.2022 10:28 Відповісти
На M777A2 стоїть принаймні 1 акумулятор (на фотках зблизька - ніби навіть 2). Який живить: ЖК-дісплей, балістичний комп'ютер, gps-модуль, радіо та інерціальну систему. І саме через останню - ця гармата вважається "снайперською" у порівнянні з будь-якою совковою. І саме через інерціальну систему - ця гармата проста у використанні та потребує значно менших зусиль по стабілізації та підготовці до стрільби при меншій, ніж у інших гармат, вазі.

Сама по собі конструкція гармати - нічого особливого там ніби немає (хоча я теж не спеціаліст ), а ось вага в 4.2 тони - це кардинальне зниження вимог до потужності вантажівки/транспорту, який повинен тягати цю приголомшливу, в результаті, зброю. Для кацапів приголомшливу, звісно.

І, впевнений, саме через вагу та "снайперскість" попросили і отримали - саме цю зброю. В США є і багато іншого "цікавого". Але ******* війна - високомобільна та високоточна. І ця гаубиця - чи не найкраще для таких бойових дій, які веде Україна!
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17.05.2022 02:40 Відповісти
Цікавий аналіз гідравліки
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17.05.2022 08:04 Відповісти
Як гаубиця М777 в порівнянні з гаубицею Гіацинт «Дилемма-2А36» переваг окрім ваги та цифрової СУВ ( системи управління вогнем) не має. Низька вага М777 обумовлена тим, що призначена для Корпусу морської піхоти США. Але основна цінність її у тому, що до неї поставляються снаряди, яких у країн НАТО величезна кількість, та які за параметрами кращі, чим до 2А36. https://mil.in.ua/uk/news/m795-**********-vijskovi-pryvitaly-rashystiv-z-9-travnya-155-mm-fugasnymy-snaryadamy/ Згідно відкритих джерел до неї поставляються новітні снаряди M795 з вагою вибухової частини - 10,8 кг, (проти 6,73 кг у Гіацинт «Дилемма-2А36») з дальністю 22.5 км, а М795Е1 вже мають дальність 26,5-28,5 км. Також можуть надати снаряди M795, оснащеними двонаправленим коригуючим підривником курсу (CCF). Корекція курсу використовує GPS для забезпечення високої точності. Тобто цифрова СУВ, встановлена на М777 сама коригує такий снаряд. Також поставляються активно-реактивні снаряди https://mil.in.ua/uk/news/m795-**********-vijskovi-pryvitaly-rashystiv-z-9-travnya-155-mm-fugasnymy-snaryadamy/ М549 за дальністю 30.1 km та М982А1 Excalibur, який був розроблений як далекобійніша альтернатива звичайним артилерійським снарядам з GPS-наведенням для підвищення точності. Excalibur має дальність дії приблизно від 40 до 57 кілометрів (від 25 до 35 миль) залежно від конфігурації, з круговою ймовірною помилкою (CEP) 4 м. Розширена дальність досягається за рахунок використання складних плавних Excalibur був розроблений як далекобійніша альтернатива звичайним артилерійським снарядам з GPS-наведенням для підвищення точності. Excalibur має дальність дії приблизно від 40 до 57 кілометрів (від 25 до 35 миль) залежно від конфігурації, з круговою ймовірною помилкою (CEP) 4 м. Розширена дальність досягається за рахунок використання складних плавників, які дозволяють снаряду ковзати зверху балістичного балістичного дуга до мети.
А у нас немає ні 152 мм снарядів ні до Гіацинтів (https://mil.in.ua/uk/news/vyyavleno-problemy-vitchyznyanyh-152-mm-snaryadiv/ Виявлено проблеми вітчизняних 152-мм снарядів ) до інших систем, та і єдиний завод по виробництву вибухівки (який приватизував син депутата ОПЗЖ Бойко у 2021 році ) залишився в Рубіжному.
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17.05.2022 10:24 Відповісти
 
 