Путін планує операції на Донбасі на рівні полковника чи бригадного генерала, - The Guardian
Президент РФ Володимир Путін став настільки особисто залучений до війни в Україні, що, згідно з західними військовими джерелами, приймає оперативні та тактичні рішення "на рівні полковника чи бригадного генерала".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian із посиланням на джерела серед західних військових
За словами джерел видання, президент Росії допомагає керувати пересуванням військ на Донбасі.
Джерела також стверджують, що Путін, як і раніше, тісно співпрацює з начальником Генштабу ЗСУ РФ Валерієм Герасимовим, незважаючи на заяви, що звучали в Україні, про те, що той був усунений.
"Ми вважаємо, що Путін і Герасимов беруть участь у прийнятті тактичних рішень на рівні, на який ми зазвичай очікуємо від полковника чи бригадного генерала", - сказало військове джерело.
"Жодних додаткових подробиць, що підтверджують цю заяву, надано не було, хоча передбачалося, що оцінка тісної особистої залученості Путіна ґрунтувалася на отриманих розвідданих", - пише The Guardian.
Видання нагадує, що російським військам поки що не вдалося досягти прориву на Донбасі, де вони вже місяць ведуть наступ.
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я вражений що досі нема кліпа з фюрером стосовно Чорнобаївки або переправи через Сіверський Донець
https://youtu.be/tDLSGfsZK5E
Так, що спокійно)))
Все буде УКРАЇНА, все буде ПЕРЕМОГА!!!
Я ОБОЖНЮЮ ТЕБЕ УКРАЇНА!!!
правда плюс в том что и "мировому сообществу" также пофиг будет на последующие не очень радужные события на кацапстане.
Це з самого початку було так.
Перший тиждні не було взагалі керівника цій спеціальній "операції".
Тільки після того як "Київ за три дні" остаточно протухло, Уйло призначив Герасимова.
В них ще Сталінградського розгрому не було, а вони вже "приймають персональний контроль"
Та й ладно.
***** моржова хмизда вже поспішає та стрибає по кочкам.
оперчекист это на всю жизнь: настучать-обмануть-предать
ноль понятий про честь
давно потеряно отличие добра и зла, ну и дальше по тексту