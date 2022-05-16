Путін планує операції на Донбасі на рівні полковника чи бригадного генерала, - The Guardian

Президент РФ Володимир Путін став настільки особисто залучений до війни в Україні, що, згідно з західними військовими джерелами, приймає оперативні та тактичні рішення "на рівні полковника чи бригадного генерала".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian із посиланням на джерела серед західних військових

За словами джерел видання, президент Росії допомагає керувати пересуванням військ на Донбасі.

Джерела також стверджують, що Путін, як і раніше, тісно співпрацює з начальником Генштабу ЗСУ РФ Валерієм Герасимовим, незважаючи на заяви, що звучали в Україні, про те, що той був усунений.

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"Ми вважаємо, що Путін і Герасимов беруть участь у прийнятті тактичних рішень на рівні, на який ми зазвичай очікуємо від полковника чи бригадного генерала", - сказало військове джерело.

"Жодних додаткових подробиць, що підтверджують цю заяву, надано не було, хоча передбачалося, що оцінка тісної особистої залученості Путіна ґрунтувалася на отриманих розвідданих", - пише The Guardian.

Видання нагадує, що російським військам поки що не вдалося досягти прориву на Донбасі, де вони вже місяць ведуть наступ.

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