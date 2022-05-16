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Путін планує операції на Донбасі на рівні полковника чи бригадного генерала, - The Guardian

путін

Президент РФ Володимир Путін став настільки особисто залучений до війни в Україні, що, згідно з західними військовими джерелами, приймає оперативні та тактичні рішення "на рівні полковника чи бригадного генерала".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian із посиланням на джерела серед західних військових

 За словами джерел видання, президент Росії допомагає керувати пересуванням військ на Донбасі.

Джерела також стверджують, що Путін, як і раніше, тісно співпрацює з начальником Генштабу ЗСУ РФ Валерієм Герасимовим, незважаючи на заяви, що звучали в Україні, про те, що той був усунений.

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"Ми вважаємо, що Путін і Герасимов беруть участь у прийнятті тактичних рішень на рівні, на який ми зазвичай очікуємо від полковника чи бригадного генерала", - сказало військове джерело.

"Жодних додаткових подробиць, що підтверджують цю заяву, надано не було, хоча передбачалося, що оцінка тісної особистої залученості Путіна ґрунтувалася на отриманих розвідданих", - пише The Guardian.

Видання нагадує, що російським військам поки що не вдалося досягти прориву на Донбасі, де вони вже місяць ведуть наступ.

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Автор: 

путін володимир (24219) Донбас (22358) Герасимов Валерій (53)


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Топ коментарі
+30
Это хорошо! Гитлер так тоже с 1943 года начал поступать
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17.05.2022 00:00 Відповісти
+29
Гітлер теж любив особисто приймати рішення, ігноруючи пропозиції або заперечення своїх генералів... закінчив пулею у голові. Володька, якщо копіпастити Адольфа, до до самого кінця!
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17.05.2022 00:02 Відповісти
+18
Походу операцию "Белогоровская многоходовочка" лично планировало Бункерное Ху@ло и Герасимов
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17.05.2022 00:04 Відповісти
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Это хорошо! Гитлер так тоже с 1943 года начал поступать
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17.05.2022 00:00 Відповісти
З язика зняв. Всі вони так закінчують. Це вже фінішна пряма краху. Це ще красномовно говорить про рівень довіри до власних генералів.
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17.05.2022 00:08 Відповісти
нікого розумнішого за путіна не потерплять просто.
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17.05.2022 00:32 Відповісти
Steiner буде винуватий
я вражений що досі нема кліпа з фюрером стосовно Чорнобаївки або переправи через Сіверський Донець
https://youtu.be/tDLSGfsZK5E
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17.05.2022 05:32 Відповісти
Гітлер теж любив особисто приймати рішення, ігноруючи пропозиції або заперечення своїх генералів... закінчив пулею у голові. Володька, якщо копіпастити Адольфа, до до самого кінця!
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17.05.2022 00:02 Відповісти
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17.05.2022 00:13 Відповісти
Ну - Жуков теж любив повторювать: "Армией командую я и сержант! Остальные просто передают мои распоряжения"! От тільки у Путіна і "сержанти" - ТУПІ!!!
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17.05.2022 07:21 Відповісти
Ось так ті, що думали про себе - "генерали", залишаються усього лише другосортними акторами "бригади".
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17.05.2022 00:04 Відповісти
Походу операцию "Белогоровская многоходовочка" лично планировало Бункерное Ху@ло и Герасимов
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17.05.2022 00:04 Відповісти
то не "многоходовочка" а "взять любою ціною"
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17.05.2022 00:09 Відповісти
За щоку?
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17.05.2022 00:22 Відповісти
Очередна путинская" многоходовочка" ведущая к очередной путинской ЖОПе , из путина такой же стратег как из говна пуля. .
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17.05.2022 00:06 Відповісти
Ботоксний сидить в казематі, боїться бути вкраденим для Гааги. Українська розвідка приписала паліативний стан, усі пишуть, не знаючи нічого
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17.05.2022 00:06 Відповісти
Та то предсмертна АГОНІЯ ВЄЛІЧІЯ!!!
Так, що спокійно)))
Все буде УКРАЇНА, все буде ПЕРЕМОГА!!!
Я ОБОЖНЮЮ ТЕБЕ УКРАЇНА!!!
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17.05.2022 00:09 Відповісти
Это для тех, кто думает, что хлу что-то там не докладывают. Хло все прекрасно знает про обстановку на фронте. Кацапы обосрались. Обосрались во всем, начиная планированием войны и заканчивая анализом реакции мировой общественности. Обосрались хло, герасимов, шойгу и прочая кодла. Теперь они думают, как скормить это овно своему стаду под видом шоколада.
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17.05.2022 00:11 Відповісти
там стадо особливо не перебирає який сорт гівна їсти сьогодні.
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17.05.2022 00:15 Відповісти
для початку вони обісралися коли у них була можливість розпочати все з чистого аркуша, ніхто ж їм гріхів срср не пригадував, репарацій не вимагав, всі вірили що вже нарешті тепер все це лайно закінчиться, навіть самі вони вірили і що? таємнича "русская душа" не дала правильний вибір зробити, знову розпочали терор, ну ******* вони когось помучати, поізгалятися, покуражитися. Вони це *******, більше за любі смаколики якими може порадувати цивілізація. Ось це і є їх традиція, їх основа. Сподіватися їх переробити, перевиховати це дурість. Дурість, яка межує з безглуздям.
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17.05.2022 00:39 Відповісти
ну как мне видится, очень легко. десятки тысяч трупов на кацапстане даже никто не заметит на самом деле, имхо. вот если бы ****** по Москве чем-то тяжелым (кремль, гебня, мавзолей, арсеналы) - вопросы может быть и возникли бы и то не факт. а так коридор в крым, территории, порты - вполне на остаток жизни Хйла хватит народу под нос тыкать, даже если те реально жрать ягель будут и "мировое сообщество" - вдруг - не продастся за краденные ресурсы (что уже наблюдается, к сожалению).
правда плюс в том что и "мировому сообществу" также пофиг будет на последующие не очень радужные события на кацапстане.
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17.05.2022 02:01 Відповісти
КО.
Це з самого початку було так.
Перший тиждні не було взагалі керівника цій спеціальній "операції".
Тільки після того як "Київ за три дні" остаточно протухло, Уйло призначив Герасимова.
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17.05.2022 00:17 Відповісти
хутін - Хуùло, і цим все сказано.
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17.05.2022 00:19 Відповісти
Тю, а шо так хутко?

В них ще Сталінградського розгрому не було, а вони вже "приймають персональний контроль"

Та й ладно.
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17.05.2022 00:20 Відповісти
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17.05.2022 00:21 Відповісти
Репетиція капітуляції: https://www.youtube.com/watch?v=tQHpejdizmU посіпаки сРаисии через Скабееву, передали ***** "черную метку"
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17.05.2022 00:25 Відповісти
Это уже от отчаяния.
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17.05.2022 00:41 Відповісти
от величия
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17.05.2022 07:27 Відповісти
Це ж чудово! Воно так довго не протягне, якщо цілодобово доведеться самому приймати рішення по кожному питанню, то цей «військовий стратєх» дуже швидко втомиться від війни, яку він програвав напочатку, то що вже казати зараз, коли наші ЗСУ озброєні до зубів та розлючені до оголених нервів.

***** моржова хмизда вже поспішає та стрибає по кочкам.
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17.05.2022 01:09 Відповісти
Білогорівка без варіантів.
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17.05.2022 01:40 Відповісти
Это хорошо, так как то что ***** ***..ое уже все знают и как оно накомандует тоже можно предположить
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17.05.2022 01:51 Відповісти
Начальник штабу ЗСУ РФ в тексті то до якого боку?
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17.05.2022 02:08 Відповісти
)) прикмета - к смерті.
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17.05.2022 02:31 Відповісти
ЗСУ РФ ???????
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17.05.2022 06:46 Відповісти
Анекдот:все йде по плану!На будівництві чекають комісію і прораб інструктує робітників - головне,що б не сталося,вдавати,що все йде по плану.Приїхала комісія і раптом падає стіна...Прораб дивиться на свій годинник:Точно впала,як заплановано,о третій тридцять!
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17.05.2022 04:50 Відповісти
чекист - разработчик военного плана, это все-равно, что бомж-космонавт...из чекиста пукина военный-разработчик, как из дерьма пуля...
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17.05.2022 06:44 Відповісти
ни одной буквы генерал не угадал
оперчекист это на всю жизнь: настучать-обмануть-предать
ноль понятий про честь
давно потеряно отличие добра и зла, ну и дальше по тексту
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17.05.2022 07:25 Відповісти
Теперь понятно, почему кацапы топчатся по граблям в той же Чернобаевке. Раз ***** решило - двери там, то кацапы будут туда ломиться, даже если там глухая стена.
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17.05.2022 09:11 Відповісти
 
 