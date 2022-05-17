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Новини Санкції проти Росії Війна
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Нафтове ембарго в інтересах не тільки України, а й усієї Європи, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував узгодження Євросоюзом шостого санкційного пакету проти РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив у відеозверненні.

"Працюємо над тим, щоб Європейський Союз все ж таки узгодив шостий пакет санкцій проти Росії. Нафтове ембарго має бути його частиною, і це в інтересах не тільки нашої держави, а й усієї Європи.

Вдячний тим лідерам континенту, які це усвідомлюють і допомагають із просуванням відповідного рішення", - сказав глава держави.

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Зеленський Володимир (24552) Євросоюз (13767) ембарго (305)


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aha...shufrich uzhe poskakal dogavaryvatsa ob embargo s iovbikami
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17.05.2022 00:50 Відповісти
Я вже не можу на нього дивитися, з рота один словесний пронос з ранку до вечора.
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17.05.2022 00:53 Відповісти
Нафта це ніж який потенційна жертва сама вкладає в кінцівки маніяка ***********.
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17.05.2022 00:55 Відповісти
А Свати з кацапами знімати? Чи це питання не на часі?
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17.05.2022 00:58 Відповісти
Могу предложить Зеленскому заявления на следующий час: Миру мир! Свободу Анжеле Дэвис! Долой войну! и т.д.
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17.05.2022 01:00 Відповісти
Для початку тре Дружбу перекрити
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17.05.2022 01:22 Відповісти
Знову порожні заяви та заклики
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17.05.2022 09:33 Відповісти
ну допустим, но еще остается газ, а там тоже куча бабла капает кацапам. А еще не забываем , сколько нефти покупает индия и китай.
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17.05.2022 09:42 Відповісти
 
 