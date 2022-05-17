Частині людей, яких депортували з Ізюма до Росії, вдалося повернутися в Україну, - міськрада

Частина мешканців Ізюма Харківської області, яких військові окупантів депортували на територію РФ, змогли повернутися до України через країни Європейського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УНІАН, про це повідомив начальник відділу Ізюмської міськради Максим Стрельник.

"Ми знаємо про випадки, коли людей насильно депортували, вивозили на територію РФ. Наші жителі, громадяни України перейшли кордон на КПП "Чугуновка", й після цього їх доправили у Бєлгород, пізніше вони проходили так звані фільтраційні табори, з ними спілкувалися спецслужби, вирішувалася подальша доля на території РФ. Деякі з цих людей поїхали до родичів, які у них є в Росії. Частина людей перейшла кордон з ЄС у Прибалтиці, й через Естонію, Латвію, Литву, Польщу змогла повернутися в Україну", — розказав Максим Стрельник.

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За словами Стрельника, на 16 травня в Ізюмі залишаються понад 15 тисяч жителів, в проханні евакуювати людей окупанти відмовляють.

"Російські окупанти активізували свою радіоелектронну боротьбу, все рідше місцеві можуть додзвонитися до рідних, волонтерів, місцевої влади. У місті — гуманітарна катастрофа. Понад тиждень окупанти забороняють залишати Ізюм навіть власним транспортом. До цього така можливість була певними маршрутами. Зараз місто повністю заблоковане", — сказав Максим Стрельник.

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