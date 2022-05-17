Євросоюз допоможе Україні експортувати зерно попри морську блокаду, - Боррель

Європейський Союз допоможе Україні вивезти на зовнішні ринки призначені для експорту зернові, заблоковані у морських портах внаслідок російської воєнної агресії.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель на пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністри… розглянули підтримку економіки України шляхом лібералізації торгівлі та спрощення транспортного сполучення. Є план дій щодо запровадження так званих зелених коридорів для України. Ми маємо допомогти Україні продовжувати виробництво та експорт зерна. Сховища України наразі заповнені, але вони не можуть експортувати це зерно. Їм необхідно звільнити складські потужності для прийняття наступного врожаю. Тож ми працюємо над тим, щоб допомогти вивезти це зерно потягами, через "коридори солідарності", - сказав Боррель.

Він зауважив, що навколо спровокованих війною продовольчої кризи та зростання цін на електроенергію відбувається "битва наративів", під час якої росія намагається змістити акценти та перекласти свою відповідальність на жертву агресії - Україну, а також на Захід, який застосував санкції у відповідь на російське вторгнення.

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