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Євросоюз допоможе Україні експортувати зерно попри морську блокаду, - Боррель

боррель

Європейський Союз допоможе Україні вивезти на зовнішні ринки призначені для експорту зернові, заблоковані у морських портах внаслідок російської воєнної агресії.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель на пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністри… розглянули підтримку економіки України шляхом лібералізації торгівлі та спрощення транспортного сполучення. Є план дій щодо запровадження так званих зелених коридорів для України. Ми маємо допомогти Україні продовжувати виробництво та експорт зерна. Сховища України наразі заповнені, але вони не можуть експортувати це зерно. Їм необхідно звільнити складські потужності для прийняття наступного врожаю. Тож ми працюємо над тим, щоб допомогти вивезти це зерно потягами, через "коридори солідарності", - сказав Боррель.

Він зауважив, що навколо спровокованих війною продовольчої кризи та зростання цін на електроенергію відбувається "битва наративів", під час якої росія намагається змістити акценти та перекласти свою відповідальність на жертву агресії - Україну, а також на Захід, який застосував санкції у відповідь на російське вторгнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС не визнає російським жодного кілометра української землі, - Боррель

Автор: 

зерно (3140) експорт (4545) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+11
Какой экспорт зерна в этом гожу? Зелебеня и его шобла вообще с катушек слетела ? Не дадут рашисты собрать урожай зерновых в этом году, что сами жрать будем ? Не знаю ни одной страны, чтобы в время войны экспортировала продовольствие. За такие дела надо просто сразу убивать...
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17.05.2022 05:43 Відповісти
+10
А может для начало наложат эмбарго на нефть?А потом и на газ? А потом эвропа будет требовать от нас зерно?.а то оказывается пол мира не могут прожить без самого нищего народа,по з/п, и пенсиям в эвропе.Вопрос:Чем занимались псевдо власти у корыта,уже более 30-ти ле?...
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17.05.2022 02:44 Відповісти
+6
От тепер треба торгуватись. Нічпуя не дамо. Нам ще армію кормить.
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17.05.2022 01:58 Відповісти
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Оно сгниет если его не вывезти.
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17.05.2022 02:07 Відповісти
30 років термін зберігання. У баби в коморі може і довше лежить. Пишуть що сховища заповнені - такого не може бути весною. Елеватори пусті під новий врожай. Европейці вивезуть все зерно що ще доступно, а те що захопили кацапи в портах - то українці самі і їште.
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17.05.2022 02:16 Відповісти
не лежатиме у баби - зернова міль все переїсть. вивільнення ємностей елеватора йде аж до появи нового зерна. Блокада портів почалася не в лютому 2022 року а значно раніше через морські навчання ЧФ раші.
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17.05.2022 07:04 Відповісти
як що не вивезти - спалять
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17.05.2022 02:36 Відповісти
Гребанный придурок. Что ты мелешь? Это у тея, дауна, гниль в голове
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17.05.2022 05:47 Відповісти
Спрячься, агроном - недоделок
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17.05.2022 05:38 Відповісти
Ой. тебе москалику я вже ловив в попередніх камментах. ти-дешевий шматок лайна
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17.05.2022 02:41 Відповісти
Що то за Пушкін?
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17.05.2022 03:06 Відповісти
От тепер треба торгуватись. Нічпуя не дамо. Нам ще армію кормить.
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17.05.2022 01:58 Відповісти
Роскажу. Моя сім"я нікуди з Київа не виїхала. Як підстрибує 12-ти поверховий будинок з чотирма парадними я вже знаю. Теробороні допомагали як могли. І за Азовців дуже турбуюсь, але вони не здались в полон і їх кацапи не вивозять. Шо за мода *******?
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17.05.2022 02:09 Відповісти
Поребрик и парадное чисто ленинградско/петербургские слова.
Их даже не все кацапы употребляют.
Так и спалиться можно вы поосторожней.
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17.05.2022 07:05 Відповісти
Борелю, а як там Угорщина? Мадяри не проти, щоб ти допомагав збіжжя возити?
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17.05.2022 02:39 Відповісти
А может для начало наложат эмбарго на нефть?А потом и на газ? А потом эвропа будет требовать от нас зерно?.а то оказывается пол мира не могут прожить без самого нищего народа,по з/п, и пенсиям в эвропе.Вопрос:Чем занимались псевдо власти у корыта,уже более 30-ти ле?...
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17.05.2022 02:44 Відповісти
це байкі звісно, але як би цілим Світом прийшли би флотом, кацапи обісралися би. Бо на відміну від кацапів, купа країн НАТО має нормальний флот, а вбивця авіаносців вже все - лежить на дні. Дякуючи українським ЗСУ. Такий собі гуманітарний конвой прийшов би щоб зерно допомогти вивезти. Зерно ж наше потрібно щоб уникнути гуманітарної катастрофи і цілком заслуговує гуманітарного ж супроводження.
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17.05.2022 03:36 Відповісти
Какой экспорт зерна в этом гожу? Зелебеня и его шобла вообще с катушек слетела ? Не дадут рашисты собрать урожай зерновых в этом году, что сами жрать будем ? Не знаю ни одной страны, чтобы в время войны экспортировала продовольствие. За такие дела надо просто сразу убивать...
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17.05.2022 05:43 Відповісти
Чим ти, придурошна свинособака збираєшся зжерти стільки зерна, сракою?
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17.05.2022 10:19 Відповісти
Треба зав'язувати з зерном під час війни, виртщувати тільки під свої потреби , а основні площі пустити під рапс на біодизель, у нас таки війна. Ну і біодизель набагато прибутковіший в текучих умовах
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17.05.2022 06:43 Відповісти
Вообще то нужно брать 1 тонну зерновых в год на человека. + на посев + хоть чуть - чуть на валюту минус оккупированные земли.
А так да остальное рапсом.
У нас СТОЛЬКО ЗАВОДОВ (по производству биодизеля) ПРОСТАИВАЕТ.
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17.05.2022 07:12 Відповісти
Що ж так мілко? Давай по 2 тони.
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17.05.2022 08:06 Відповісти
Вам весь світ зброєю допомагає а ви куска хліба жалієте, нехай краще вітчізняні миші (ділки) гризуть або гниє хто не пам"ятає вже було в держрезерві історія з мишами
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17.05.2022 07:03 Відповісти
зменшився експорт зерна - зменшились закупівельні ціни у виробників. На полицях магазинів ціни теж не виросли? - Та ні, таки виросли. А отже аграріям конче потрібно, аби зерно експортували. Бо ціна соляри вже вже всі розумні межі з огляду рентабельності перескочила.
Більшість коментів або не компетентні, або є ворожими до нашої держави.
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17.05.2022 07:13 Відповісти
Тральщики не забудьте до конвою долучить - кацапи половину Чорного моря мінами плаваючими "засрали"! Уже й коло Босфору одну виявили турки! І в Одесі одну на берег винесло!
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17.05.2022 07:17 Відповісти
А як же вони самі там пливають? До Зміїного і назад?
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17.05.2022 07:52 Відповісти
Захід дайте зброю проти флоту ********** і море буде чистим.
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17.05.2022 08:04 Відповісти
 
 