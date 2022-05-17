Рашисти обстріляли об‘єкт військової інфраструктури на території Яворівського району, - Львівська ОВА
Рашисти вночі обстріляли територію Яворівського району. Ракети влучили в об'єкт військової інфраструктури.
Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Знову обстріляний об‘єкт військової інфраструктури на території Яворівського району, майже на кордоні з Польщею.
Більше інформації зранку. Не ігоруйте сигнали про повітряну тривогу", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+33 Сергій Коркмен
показати весь коментар17.05.2022 02:11 Відповісти Посилання
+32 Історик Воєнрук
показати весь коментар17.05.2022 02:04 Відповісти Посилання
+19 Виктор Дийнега
показати весь коментар17.05.2022 02:18 Відповісти Посилання
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Згінь убогоє.. Соромно бути тобою
була б у нас Служба Безпеки - була б і відповідна контррозвідувальна діяльність
це все, що про це можна сказати
Поэтому, Петр 1 как человек образованный и дальновидный решил узаконить рабство, завуалировать его в более современную обертку. Таким образом и появились русские и Россия, империя которой русские рабы принадлежат. Можно всю жизнь гордится что ты русский являясь самым настоящим рабом. Именно поэтому русские рабы лезут в Украину и доказывают нам украинцам что нет такой нации как украинцы. Они так же не признают и другие национальности. Их стремлением руководит желание, сделать все народы рабами, русскими рабами - такими же рабами как и они. Поэтому, нам всем есть за что бороться и есть ради чего побеждать!
во времена Петра 1-го в 1776
Треба було б точніше сформулювати думку (з часів петра 1 і до 1776), чи якось так...
Нагорода вас разом з Зе наздожене.
БУВ ВЕЧІР, ТЕМНІШАЛО, А Зе ВСЕ НІЯК НЕ МІГ ЗДАТИ УКРАЇНУ.
ЗАВДАННЯ БУЛО ПРОВАЛЕНЕ, ХОЧА НАДІЯ ЩЕ БУЛА, НЕ
ДАРЕМНО Ж В НЬОГО СТІЛЬКИ ГРОШЕЙ ВБУХАЛИ ЩОБ ЗРОБИТИ
ПРЕЗОМ....