Рашисти обстріляли об‘єкт військової інфраструктури на території Яворівського району, - Львівська ОВА

Рашисти вночі обстріляли територію Яворівського району. Ракети влучили в об'єкт військової інфраструктури.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову обстріляний об‘єкт військової інфраструктури на території Яворівського району, майже на кордоні з Польщею.

Більше інформації зранку. Не ігоруйте сигнали про повітряну тривогу", - йдеться в повідомленні.

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