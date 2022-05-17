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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Пакет допомоги Україні на $40 млрд пройшов процедурне голосування у Сенаті США

сша,сенат

Новий пакет допомоги Україні на $40,1 млрд 17 травня пройшов процедурне голосування в американському Сенаті. Підсумкове голосування щодо виділення додаткової фіндопомоги має відбутися у середу, 18 травня. Якщо сенатори ухвалять законопроєкт, після цього його має підписати президент США Джо Байден.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Обозреватель, документ доступний на сайті Сенату Сполучених Штатів.

"Цей законопроєкт передбачає додаткові асигнування у розмірі $40,1 мільярда у вигляді надзвичайних додаткових асигнувань на 2022 фінансовий рік на діяльність з реагування на вторгнення Росії в Україну... Серед іншого, законопроєкт передбачає асигнування на оборонне обладнання, міграцію та допомогу біженцям, нормативно- технічну підтримку у питаннях ядерної енергетики, екстрену продовольчу допомогу, економічну допомогу та конфіскацію майна, пов'язаного із вторгненням", – йдеться у законопроєкті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проросійський політик Ренд Пол у Сенаті США заблокував швидке ухвалення допомоги Україні на $40 мільярдів

Автор: 

голосування (486) Сенат США (614)


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Топ коментарі
+11
Прекрасно, що гроші в вигляді послуг і товару,а не живі.А то фінансування слуг і їх забаганок зашкалює. Бренди Арестовича під час війни як анекдот.
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17.05.2022 02:56 Відповісти
+4
так буде наглядач за тим хто і як витрачає гроші як вимагав Rand Paul чи ні? незрозуміло
завтра подивимось
з одного боку хочеться щоби гроши якнайшвидше дійшли а з другого треба перевіряти чи не 3.14здять гроші можновладці
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17.05.2022 05:24 Відповісти
+2
1. Сначала ввозили авто по всем КП западной границе .
Потом ИЗ-ЗА СГОВОРА ТАМОЖНИ, власти , найема ( бо все теряют барыши при законе от льготной растаможки) уменьшили количество пунктов для оформления машин до 8
Остальные пункты сейчас стоят ПУСТЫЕ- машин идти мало
2. Потом МАФИИ показалось и этого мало и они ограничили до 3 пунктов пропуска - 2 в Польше и 1 в Словакии ( Убла):
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17.05.2022 05:48 Відповісти
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Прекрасно, що гроші в вигляді послуг і товару,а не живі.А то фінансування слуг і їх забаганок зашкалює. Бренди Арестовича під час війни як анекдот.
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17.05.2022 02:56 Відповісти
17 травня пройшов процедурне голосування в американському Сенаті."""" На данний час в Америці ще 16те число! Як це можливо?
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17.05.2022 03:02 Відповісти
У нас 17-ое наступит только через 4 часа.
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17.05.2022 03:17 Відповісти
так буде наглядач за тим хто і як витрачає гроші як вимагав Rand Paul чи ні? незрозуміло
завтра подивимось
з одного боку хочеться щоби гроши якнайшвидше дійшли а з другого треба перевіряти чи не 3.14здять гроші можновладці
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17.05.2022 05:24 Відповісти
100% 3.14здять.
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17.05.2022 07:21 Відповісти
Про СГОВОР ВЛАСТИ, таможенников , депутатов, автобарыг.

Афганца Найема и гетьманцева на Гиляку

Какое право имеет вся эта свора ограничивать украинуев на ввоз авто ПО ЦЕНЕ ЕС? Вы , что на налоги от украинцев от растаможки 40% от стоимости авто ХОТЬ ОДИН АВТОЗАВОД НА 40 млн граждан построили ??? Весь ЕВРОСОЮЗ ездит на недорогих авто ( бу и новых) , а Вы только постите про членство Украины в ЕС , а сами обдираете украинцев как рабов во всем.
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17.05.2022 05:43 Відповісти
1. Сначала ввозили авто по всем КП западной границе .
Потом ИЗ-ЗА СГОВОРА ТАМОЖНИ, власти , найема ( бо все теряют барыши при законе от льготной растаможки) уменьшили количество пунктов для оформления машин до 8
Остальные пункты сейчас стоят ПУСТЫЕ- машин идти мало
2. Потом МАФИИ показалось и этого мало и они ограничили до 3 пунктов пропуска - 2 в Польше и 1 в Словакии ( Убла):
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17.05.2022 05:48 Відповісти
ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ В ЭТИХ МЕСТАХ
- едут в основном женщины и пенсионеры
- АВТО СТОЯТ В ОЧЕРЕДИ ПО 8 дней ( об этом вам скажет любой словацкий полицейский , которые постоянно дежурят около очередей)
- ночью холодно( горы) , днём жара, вечером стаи Комаров
- туалетов на все километры машин 2 ( био) , леса в округе записяны и закаканы.
- МАГАЗИНОВ С ПРОДУКТАМИ И ВОДОЙ В ГОРАХ НЕТ
- периодически подъезжает скорая помощь
- посольствам Украины на этих людей явно начхать
- СЛОВАКИ С УДИВЛЕНИЕМ УЗНАЮТ СТОИМОСТИ АВТО В УКРАИНЕ ( без льготной растаможки) - вот такая антиреклама от украинской власти . Бо словакам не понятны очереди из авто , т к они пошли и купили себе любую авто и недорого.
- ВОТ ТАКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ ОТ ВЛАСТИ И ЛИЧНО ОТ ГЕТЬМАНЦЕВА, ШПИГАЛЯ, и особенно ЦУКИ афганца Найема, который на деньги автолобби в Украине придумал ограничить количество пропуска до 3 КП
- ЭТО НАСТОЯЩИЙ СГОВОР ПРОТИВ УКРАИНЦЕВ
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17.05.2022 06:00 Відповісти
ОБЪЯСНИТЕ - чем занимается УКРАИНСКАЯ ТАМОЖНЯ , если за 16 мая с 1600до 2300 не сдвинулась с места НИ ОДНА МАШИНА В ОЧЕРЕДИ за 4 км от КП ????

ЧТО ДЕЛАЛИ украинские таможенники эти 7 часов ??? Может кофе пили ( чего лишены тысячи украинцев в очереди , может на компьютере в игры играют ?)
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17.05.2022 06:04 Відповісти
НАПОМНЮ , власть Украины ( и лично ЦУКИ Найем и Гетьманцев ) ни одного автозавода (на гроши от 40% растаможки ) не построили для граждан Украины ‼️‼️‼️

Вот в Словакии 5 автозаводов на 5 млн граждан , в Румынии - один автозавод , но румыны по всей Европе скупают бу авто и потому у них хороший автопарк машин и оформление авто везде не более 100 евро).

А В УКРАИНЕ НЕТ АВТОЗАВОДОВ , потому власть не имеет права обкладывать украинцев таможенными налогами , бо нет производителя )
КОРОЧЕ ,ДЕПУТАТЫ, или выгоняйте Найема и гетьманцева из властных институций или выгоняетесь сами из ВР. И разблокируйте пункты пропуска евроблях - украинцы и так в войну прилично потеряли имущества . А
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17.05.2022 06:14 Відповісти
Кто же их выгонит? Это же часть партии "Враги народа".
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17.05.2022 07:24 Відповісти
Игорь Валерьевич абисчал Зе не трогать народное бабло...он панически боится баксов...
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17.05.2022 08:30 Відповісти
уже $40,1млрд? На $200млн більше, ніж намагались проголосувати минулого тижня... Ну, як компенсація...
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17.05.2022 09:12 Відповісти
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17.05.2022 10:48 Відповісти
 
 