Пакет допомоги Україні на $40 млрд пройшов процедурне голосування у Сенаті США

Новий пакет допомоги Україні на $40,1 млрд 17 травня пройшов процедурне голосування в американському Сенаті. Підсумкове голосування щодо виділення додаткової фіндопомоги має відбутися у середу, 18 травня. Якщо сенатори ухвалять законопроєкт, після цього його має підписати президент США Джо Байден.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Обозреватель, документ доступний на сайті Сенату Сполучених Штатів.

"Цей законопроєкт передбачає додаткові асигнування у розмірі $40,1 мільярда у вигляді надзвичайних додаткових асигнувань на 2022 фінансовий рік на діяльність з реагування на вторгнення Росії в Україну... Серед іншого, законопроєкт передбачає асигнування на оборонне обладнання, міграцію та допомогу біженцям, нормативно- технічну підтримку у питаннях ядерної енергетики, екстрену продовольчу допомогу, економічну допомогу та конфіскацію майна, пов'язаного із вторгненням", – йдеться у законопроєкті.

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