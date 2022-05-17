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Канада готова долучитися до місії з "визволення" українського зерна", - глава МЗС Жолі

зерно

Канада готується відправити вантажні судна до Східної Європи, аби допомоги в експорті українського зерна.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі після завершення самітів G7 та НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З європейськими, американськими та канадськими відомствами обговорюється багато маршрутів. Ми також перебуваємо у контакті з іншими юрисдикціями: від Польщі до Румунії, країн Балтії та Туреччини", - сказала Жолі.

Вона пояснила, що Канада - один з найбільших експортерів зерна у світі, тож має значний досвід у цій сфері.

"Ми працюємо над цим... аби долучитися до величної місії з "визволення" українського зерна", - зазначила очільниця МЗС.

Жолі наголосила на важливості експорту українського зерна до країн Близького Сходу та Африки для уникнення продовольчої кризи в цих регіонах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз допоможе Україні експортувати зерно попри морську блокаду, - Боррель

Автор: 

зерно (3140) Канада (2233) експорт (4545) Жолі Мелані (80)


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Топ коментарі
+7
А воно нам треба? Скільки бандустанів з Африки голосувало проти рахи в оон?
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17.05.2022 06:59 Відповісти
+6
Не "сучи ногами"! Зобов"язання перед людством не мають ніякого стосунку до "випендрєжу" правителів деяких країн Вони приходять і йдуть геть А народи залишаються! До речі - щоб ти знав: значна кількість продовольства, яке поставляється до Північної Кореї в рамках програми ООН - це українські зерно і борошно! Та й валюта нам не буде лишньою!
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17.05.2022 07:11 Відповісти
+3
Голод может случиться и в Украине. поля заминированны, война продолжаетс.я
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17.05.2022 07:06 Відповісти
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А воно нам треба? Скільки бандустанів з Африки голосувало проти рахи в оон?
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17.05.2022 06:59 Відповісти
Не "сучи ногами"! Зобов"язання перед людством не мають ніякого стосунку до "випендрєжу" правителів деяких країн Вони приходять і йдуть геть А народи залишаються! До речі - щоб ти знав: значна кількість продовольства, яке поставляється до Північної Кореї в рамках програми ООН - це українські зерно і борошно! Та й валюта нам не буде лишньою!
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17.05.2022 07:11 Відповісти
Валюта "нам" идет в мизерном количестве чисто на операционные расходы,вся валюта оседает в оффшорах.да и нет никаких обязательств перед людством,после того что людство (в лице потребляющих наше зерно Индия,Китай и проч.) особо обязательствами по отношению к Украине не заморачиваются.
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17.05.2022 08:54 Відповісти
Голод может случиться и в Украине. поля заминированны, война продолжаетс.я
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17.05.2022 07:06 Відповісти
Ніякого експорту зерна до обміну захисників Маріуполя.
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17.05.2022 07:06 Відповісти
Индия закрыла экспорт. И нам пора. Чуток приподнять цены на еду, что б скомпенсировать потери.
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17.05.2022 08:10 Відповісти
Канада так бы залучалась до "визволення" Азова.
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17.05.2022 08:56 Відповісти
ага, давайте все миром поможем кернелу веревского или другим латифундистам типа пеци,бабы жули, сыну кравчучки купить по новой яхте, продав зерно...
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17.05.2022 09:50 Відповісти
Для совкових дебілів зерно й досі якийсь фетіш, навіть якщо воно згниє
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17.05.2022 10:24 Відповісти
Joly читается как Джоли, НЕ ЖОЛИ, йолопи !!! Также как и Boris Johnson Boris Джонсон a не Борис Жонсон, так же как Angelina Jolie Анжелина Джоули а не Анжелина Жоули. Не коверкайте фамилии и исправьте переправоенную кремлеботами википедию.
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17.05.2022 10:54 Відповісти
Подивимось, як рашистський недофлот атакувативе зерновий конвой країн НАТО.
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17.05.2022 12:31 Відповісти
 
 