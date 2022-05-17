Канада готова долучитися до місії з "визволення" українського зерна", - глава МЗС Жолі

Канада готується відправити вантажні судна до Східної Європи, аби допомоги в експорті українського зерна.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі після завершення самітів G7 та НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З європейськими, американськими та канадськими відомствами обговорюється багато маршрутів. Ми також перебуваємо у контакті з іншими юрисдикціями: від Польщі до Румунії, країн Балтії та Туреччини", - сказала Жолі.

Вона пояснила, що Канада - один з найбільших експортерів зерна у світі, тож має значний досвід у цій сфері.

"Ми працюємо над цим... аби долучитися до величної місії з "визволення" українського зерна", - зазначила очільниця МЗС.

Жолі наголосила на важливості експорту українського зерна до країн Близького Сходу та Африки для уникнення продовольчої кризи в цих регіонах.

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