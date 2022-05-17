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Новини Війна
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В Україні перебувають 106 російських БТГ, найбільша кількість зосереджена на півдні, - Пентагон

снайпер,рф,окупант

Окупанти розмістили на території України 106 оперативних батальйонно-тактичних груп. Ці війська згруповані на східному, центральному, Західному та південному напрямках. Найбільше з угруповань - південне, до нього закріплено понад 50 БТГ.

Про це повідомили у Пентагоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Вони концентруються між Херсоном із західного боку і Маріуполем зі східного. Також від Запоріжжя з півночі, і аж до Великої Новосілки.

На питання про те, наскільки добре оснащені війська РФ в Україні, чиновник в оборонному відомстві США відповів, що поки немає точних бойових показників і показників готовності по кожній БТГ. Однак можна констатувати, що говорити про різке збільшення присутності російських військ на півдні не доводиться.

Читайте також: Понад 100 російських БТГ нині перебуває в Україні, - Пентагон

Автор: 

армія рф (18036) Маріуполь (3253) Пентагон (1441) Донбас (22358) Запорізька область (3780) Херсонська область (5937)


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Топ коментарі
+35
Поповнюються з Криму по асфальтованим і освітленим дорогам.
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17.05.2022 07:28 Відповісти
+31
Це доводить що головною метою була вода на Крим. Тому зелений зрадник і здав південь за один день.
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17.05.2022 07:32 Відповісти
+30
Я постоянно об этом напоминаю. Строить дороги вместо ракет, которые разработаны и уже испытаны, когда 8 лет идет война с лютым врагом сможет только враг. Кто отдал приказ о разминировани дорог и мостов на Чонгар? За 3 часа орда была уже в Херсоне. Это уровень не обладминистрации а ОПы. Агент Козырь, или какое там погоняло у дерьмика и его советников. А разведка штатов, видя что сообщения о войне, которые они передавали в ОПу безполезны, поэтому они пошли на безпрецендентный шаг в истории спецслужб и выдали эту инфу медиаресурсам. И что, помогло? Не буду напоминать, кто у нас кукарекал о шашлыках в мае.
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17.05.2022 07:44 Відповісти
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Недавно писали про 76. Потом про 95. Потом 105. Теперь уже 106. Это при том, что ежедневно по потерям выпиливается минимум 1 БТГр. Они там делением размножаются?
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17.05.2022 07:21 Відповісти
Почкованием от засохшей коры головного мозга рашистов.
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17.05.2022 07:26 Відповісти
Поповнюються з Криму по асфальтованим і освітленим дорогам.
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17.05.2022 07:28 Відповісти
а нам допомога з Заходу їде по ямам\горбах та розбитих дорогах?
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17.05.2022 07:41 Відповісти
А ти не в курсі? По розбитій залізниці, бо асфальтом ракети не збиваються
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17.05.2022 07:45 Відповісти
А транспортні літаки не скажеш, де сідають? А штурмовики з винищувачами, які частенько бачу?
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17.05.2022 08:26 Відповісти
БВПП, ГВПП
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17.05.2022 08:51 Відповісти
Та задовбали вже ви своїм "шеф, все пропало!"
Де розбиті залізниці для допомоги? Кожну ніч ідуть ешелони - заявляю, як свідок.
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17.05.2022 08:56 Відповісти
Ага,точно.в армию не вкладывались и распиливали на дорогах потому что знали,что все равно будет дармовая допомога и ее надо будет возить по хоршим дорогам. Зестратеги.
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17.05.2022 08:48 Відповісти
Россия за неделю нарастила численность своей группировки в Украине
По данным Пентагона РФ сосредоточила на фронте 106 батальонных тактических групп. Еще 9 мая Пентагон сообщал о наличии 97 БТГ в Украине.
Самой большой группировкой войск рф является южная, в которой было сконцентрировано 50 БТГ.
Войска этой группировки концентрируются между Херсоном с западной стороны и Мариуполем с восточной. Также от Запорожья с севера, и вплоть до Великой Новоселки Донецкой области.
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17.05.2022 08:28 Відповісти
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17.05.2022 08:32 Відповісти
Откуда бтг? По официальным сводкам,которые завышаются любой стороной 300-500 орков.выпиливать надо со скоростью 1500-2000,что бы не успевали пополнять.с сегодняшними темпами через неделю будет 110 бтг
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17.05.2022 08:44 Відповісти
Дают только 200ые в сводках. Соотношение 200 к 300, обычно 1 к 3. Вот и считай
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17.05.2022 08:56 Відповісти
БТГ то аморфна структура з разною кількістю бійців, техніки і різноманітною структурою, які сворюються під виконання конкретних завдань. В данному випадку схоже, що орки з наявних сил, які вже повоювали і мають реальний бойовий досвід створюють нові кадровані БТГ (командний склад з неповною кількістю особового складу і техніки), які потім будут наповнювати мобілізованим м'ясом.
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17.05.2022 09:43 Відповісти
ты про резервы слышал? Про набор контрактников или мобилизацию что-то знаешь? Почитай на досуге. Теперь о главном. Численность БТГ различна от 500 до 4 тыс. чел. И протяженность границ. Сказано "на территории Украины". А сколько БТГ ежедневно заходят через Крым, Беларусь, пограничные области попробуй сосчитай.
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17.05.2022 09:26 Відповісти
Кто-то немного привирает. Не будем упоминать всуе фамилии, но похоже, что это дело рук мойщика стекол
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17.05.2022 07:31 Відповісти
Це доводить що головною метою була вода на Крим. Тому зелений зрадник і здав південь за один день.
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17.05.2022 07:32 Відповісти
Я постоянно об этом напоминаю. Строить дороги вместо ракет, которые разработаны и уже испытаны, когда 8 лет идет война с лютым врагом сможет только враг. Кто отдал приказ о разминировани дорог и мостов на Чонгар? За 3 часа орда была уже в Херсоне. Это уровень не обладминистрации а ОПы. Агент Козырь, или какое там погоняло у дерьмика и его советников. А разведка штатов, видя что сообщения о войне, которые они передавали в ОПу безполезны, поэтому они пошли на безпрецендентный шаг в истории спецслужб и выдали эту инфу медиаресурсам. И что, помогло? Не буду напоминать, кто у нас кукарекал о шашлыках в мае.
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17.05.2022 07:44 Відповісти
ЗЕбанутый петушок, Порох за свое бабло вооружил 5 батальйонов, потратил на это своих 300 миллионов. А сколько своих денег потратила ОПа и вся эта ЗЕплесень? Хоть 10 гривень из украденных миллиардов?
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17.05.2022 08:39 Відповісти
Трата своїх коштів на українську армію буде розцінюватись ФСБ як зрада.
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17.05.2022 08:52 Відповісти
Вами названы не все эпизоды предательства Зеленского и его команды. Можно вспомнить Цемаха, клистроны, отвод войск на Донбассе, преследование проукраинских патриотов, уголовные дела против Порошенко Пашинского, Пояркова, Сыроиз, Стерненко и т.д. А агентурная кличка агента ФСБ Ермака - "Тимофеев"
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17.05.2022 09:45 Відповісти
Якщо лишень вода, то нехай добровільно забираються з Херсонщини і Запорізької області, а взамін ту воду їм залишимо. Щоб в боях під час нашого контрнаступу не руйнувалися наші міста і не гинули люди. Рано чи пізно Крим сам повернеться до нас.
Але щось мені підказує, що не лише вода їх цікавить...
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17.05.2022 08:50 Відповісти
Нікуди вони самі не підуть. Їх можна тільки вибити.
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17.05.2022 09:08 Відповісти
Не важно, 96 или 106. Все они по любому станут удобрением для нашего чернозема.
Потому что хороший кацап - это дохлый кацап.
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17.05.2022 07:33 Відповісти
"Не розганяйте паніку"(("ми до останнього не вірили" ((ґВже не знаю, а що буде наступним((
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17.05.2022 08:02 Відповісти
...Потому что хороший кацап - это дохлый кацап...
А ты шо, кацап? И чо под прокси? Паника у кацапского обосранного быдла, ужу 28 тыщ лапотных репоедов наши славные ВСУ превратили в вонючую падаль. А сколько еще будет, 106 лапотных бандгруп.
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17.05.2022 08:32 Відповісти
і що?
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17.05.2022 07:39 Відповісти
Зайшли 100, вийдуть 200, кому повезе 300.
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17.05.2022 07:56 Відповісти
Кстати, хорошие новости из Америки .
Сенаторы Соединенных Штатов разрабатывают законопроект, который позволит судам рассматривать дела о военных преступлениях, даже если ни одна из сторон не является гражданами США.
Идея законопроекта состоит в том, чтобы того, кто совершил военные преступления за границей, а позже прибыл в Соединенные Штаты и будет обнаружен, можно было бы привлечь к ответственности.
"Соединенные Штаты не должны быть безопасным убежищем для военных преступников, желающих избежать правосудия в своей родной стране", - заявил сенатор Грассли, автор законопроекта.
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17.05.2022 08:16 Відповісти
106 тисячна армія орків
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17.05.2022 08:25 Відповісти
Тобто приблизно 100тис.рашистів на приблизно 700км від Херсону до Білолуцька (Луганщина) це приблизно по 140ворогів на 1км фронту. А нас більше? Чому немає данних від пентагону про нашу кількість?
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17.05.2022 08:58 Відповісти
700 000,буде доведено до 1 000 000. Резніченко озвучив
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17.05.2022 09:06 Відповісти
Группировка вторжения была 200 000 чел. (150 000 - РФ, 50 000 - ОРДЛО). Это 250 БТГ. Из них на территорию Украины зашли 200 БТГ, а 50 были в резерве на территории РФ.
Наши уничтожили около 30 БТГ. Пусть еще столько же невосполнимые санитарные потери, отказники и т.п. Остается 190 БТГ - общая численность с учетом потерь.
Ежемесячно орки подтягивают на войну от 10 до 15 новых БТГ, Т.е. потеряли - 60 БТГ, пополнили - 30 БТГ. Т.е. сейчас группировка вторжения составляет 220 БТГ.
А т.к. линия фронта сократилась (Минус: Киевская, Черниговская, Сумскоя обл.), то нет необходимости держать в резерве 50 БТГ - сократили до 20-и. Получается на территории Украины находится приблизительно такое же количество БТГ (около 200) как и было в первые дни войны. Именно это позволяет врагу в течении почти 3-х месяцев находится в состоянии атакующих и продавливать нашу оборону в Донецкой, Луганской областях и в районе Изюма.
Темпы пополнения свежих сил и техники у орков медленно, но увеличиваются.
Для того, чтобы их динамика стала отрицательной (т.е. группировка вторжения начала уменьшаться) нам необходимо увеличить их ежедневные потери минимум в 2 раза.
Для того, чтобы спрогнозировать приблизительную дату "окончания войны", необходимо четко и конкретно определить параметры нашей победы. Без лозунгов и шапкозакидательства. Не имея четкой и конкретной цели - достичь её невозможно.
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17.05.2022 09:01 Відповісти
дуже дивна в вас "математика" виходить
Загальні втрати за найскромнішими підрахунками вже порядка 112000 солдат з розрахунку 3 поранених на 1 вбитого.

вбито ~27.900

поранено ~83.700
І це не рахуючи того, як українська сторона рахує втрати ворога. Бо, коли в статистику заносять спалений БМП чи танк, їх, зазвичай рахують як БМП чи танк. Те, що в кожній машині є ще й екіпаж - то якось виноситься за дужки. Те, що в БПМ/БТР часто є й десант, про це навіть не говоримо. Як і про те, що після влучання в таку "коробочку" тієї ж таки "Стугни" від її мешканців залишається хіба що нагар всередині машини та якісь незрозумілі "рештки", які неможливо ідентифікувати. Не рахуючи вже такі "дрібниці", як затоплений крейсер "Москва" з півтисячею екіпажу, з котрих врятувалося чоловік 50. Вони теж в статистику не ввійшли.
А якщо вже казати за ОРДЛО, то їх втрати взагалі неможливо порахувати, бо їх женуть просто як "м'ясо".
А як взагалі можна оцінити втрати ворога, котрого "перепахала" артилерія? Що нема навіть кого "рахувати"?
І як можна казати про якесь "зростаюче поповнення" сил ворогом "свіжою технікою та живою силою", якщо найбільш боєздатні частині ворог вже вкинув в війну з самого початку і від тих сил зараз лишилося не так вже й багато? Якщо для ремонту підбитої та розконсервованої техніки треба знову ж таки ресурси, час та багато в тому числі імпортних комплектуючих, постачання котрих під санкціями? А для навчання й злагодження резервістів, для відновлення боєздатності пошарпаних бригад, також треба значний ресурс часу, людей, кваліфікації, матеріально-технічна складова?
Але ваш посил, в цілому зрозумілий: коли ворог починає відчувати відверту скруту, ви подаєте все так, наче в нього "все нормально". Певно, аби створити ілюзію, що українцям його "не подолати" і що "треба буде домовлятися гдє-та пасєрєдінє"? Ну правильно ж- гарний привід пояснити, чому ми "тупцюємо" на Півдні й не звільняємо, наприклад, Херсон, та й взагалі - треба ж вові "коридор в Крим" якось віддати, бо ж за нього "заплачено", так?
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17.05.2022 16:47 Відповісти
Коли пишуть про мотивацію, комплектацію ,бойові втрати,то з якого джерела вся ця інформація іде? Якщо читати усі дані то орки повинні уже були б повиздихать...Маніпуляція під час війни для спокою населення становить загрозу.
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17.05.2022 09:09 Відповісти
Це анексія Херсонської і частини Запорізької обл. Військами насичують для утримання цих територій. Після побудови укріпленої лінії оборони від річки Дніпро до Маріуполя, та підривом моста біля Херсона операція буде завершена.
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17.05.2022 09:10 Відповісти
 
 