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Новини Війна
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Війська РФ завдали ракетних ударів по селищу Десна на Чернігівщині. Є загиблі, багато поранених, - Чаус. ВIДЕО

Війська РФ завдали ракетних ударів по селищу Десна на Чернігівщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні не добрий ранок на Чернігівщині. Рано вранці ворог завдав ракетних ударів по селищу Десна. Наразі там працюють рятувальники ДСНС та правоохоронці. Попередньо, є загиблі і багато поранених", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Впродовж дня зафіксовано 8 обстрілів з території РФ прикордонних районів Чернігівщини та Сумщини, - МВС

Зазначимо, що в селищі працює 169-й навчальний центр "Десна" імені князя Ярослава Мудрого.

Автор: 

армія рф (18036) ракети (4093) Чернігівщина (1585) Чаус В’ячеслав (62)


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Топ коментарі
+63
почему до сих пор нет ударов по сопредельной территории на расии? понятно, это объясняют военной тайной... но и не отвечать - это потакать врагу с его действиях... война закончится победой, а отвечать придется все-равно...
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17.05.2022 08:36 Відповісти
+36
Це відповідь одному не надто мудро у державному діячу про "мільйон мобілізованих". Добре, що під Львовом без втрат. Але іноді декому краще жувати, якщо писок нічим зайняти.
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17.05.2022 08:39 Відповісти
+32
поки не буде вогонь у відповідь, от так будуть постійно обстріли.
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17.05.2022 08:36 Відповісти
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ППО та ПРО дещо різні комплекси не знаходите? Чи у Вас над головою літаки літають? Ракети ППО теж вже пристосувалися збивати, але далеко не всі. Ефективність значно нижча. Тому така ситуація.
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17.05.2022 10:02 Відповісти
я бачу шо ви не "місцевий" судячи по проксі , так от вам поясню , шо людям в Харкові, Охтиркі, Одесі, Кременчукі , Львові абсолютно пох як написано "ппо" чи "про"..
І так у нас над головою літають літаки -Одеса, Харьків, Краматорськ...
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17.05.2022 10:51 Відповісти
сколько бойцов у нас погибло и получили ранения при обстрелах казарм..., а ведь уже 83 день войны, никаких ночевок в казармах не должно быть, особенно во всяких учебных центрах и прочих местах в тылу...., за время полномасштабной войны уже можно было отрыть убежища на любую глубину и обустроить их - это жизни наших военных и это забота о них не на словах, а на деле...
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17.05.2022 09:33 Відповісти
Я теж здивований. Я вчився на військовій кафедрі - нічого особливо не робили: вивчали техніку та читали книжки. Я запамʼятав головне правило: гармата вийшла на позиції - відділення копає окоп. І так кожного разу щодо зміни позиції. Ночувати - тільки в окопах та бліндажах.
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17.05.2022 10:53 Відповісти
Зе клоун мабуть знову в очко ліліпутіну заглядає, мир дуже хоче побачити.
Прокляття 2019 в дії, хтось ще вважає що він воює
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17.05.2022 10:46 Відповісти
Відповідь, відповідь... і сміх, і гріх. Повірте якщо хоч один град лупоне з нашої сторони - зразу і санкції знімуть, і зброю заберуть, і ще й терористами нас оголосять) Притому так вони довго розкачуються, думають... Ато відразу за 5 хвилин вже все буде підписано) щось вже нема віри нікому
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17.05.2022 12:22 Відповісти
брехня кацапская
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17.05.2022 12:23 Відповісти
А хто буде відповідати за службову халатність? У нас вже сотні військовослужбовців загинули під завалами в казармах у Архтирці, Яворові, Миколаїві, зараз от в Десні.
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17.05.2022 14:11 Відповісти
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