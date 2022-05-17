Війська РФ завдали ракетних ударів по селищу Десна на Чернігівщині. Є загиблі, багато поранених, - Чаус. ВIДЕО

Війська РФ завдали ракетних ударів по селищу Десна на Чернігівщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні не добрий ранок на Чернігівщині. Рано вранці ворог завдав ракетних ударів по селищу Десна. Наразі там працюють рятувальники ДСНС та правоохоронці. Попередньо, є загиблі і багато поранених", - зазначив він.

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Зазначимо, що в селищі працює 169-й навчальний центр "Десна" імені князя Ярослава Мудрого.