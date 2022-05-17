УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5428 відвідувачів онлайн
Новини Війна
491 5

Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 229 дітей, 423 - поранено, - Офіс генпрокурора

діти

Станом на ранок 17 травня 2022 року понад 652 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними ювенальних прокурорів 229 дітей загинуло та понад 423 поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Повідомляється, що найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 140, Київській - 116, Харківській - 100, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 47, Миколаївській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

16 травня внаслідок ракетного удару ворога по об’єктам туристичної інфраструктури в Білгород-Дністровському районі Одеської області отримала поранення дівчинка.

15 травня внаслідок обстрілів військами РФ м. Лисичанськ Луганської області був поранений підліток.

Читайте також: Внаслідок ракетного удару рашистів на Одещині важко поранено 6-річну дівчинку, – прокуратура. ФОТОрепортаж

"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1772 заклади освіти. При цьому 161 з них зруйновано повністю", - інформують ювенальні прокурори.

Автор: 

армія рф (18036) діти (5182) вбивство (3124) воєнні злочини (1894) Офіс Генпрокурора (3304)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хоч одного ворога спіймали, який вбив дитину?
показати весь коментар
17.05.2022 09:01 Відповісти
Обов'язково необхідно у відповідь на вбивство цивільного населення України знищувати російське цивільне населення (бажано у пропорції: 3 кацапи за одного українця).
показати весь коментар
17.05.2022 09:07 Відповісти
А выводы о том что не было эвакуации, ибо "была бы паника", как Люся сказало - нет? Опять же, в Марике что - детей не было? Сталинистка венедиктова как будто издевается с такой статистикой. все же твари всякие арахамии эвакуировались, ибо знали за месяцы до того что будет вторжение, а тут "работают" не покладая ног - считают детей, вместо чтобы... и да, я знаю что "шашлыки на дедовоевальские" - это правда, правда не для всех(зеленожопые то жрут шашлычки, в перерывах между видосичками)
показати весь коментар
17.05.2022 09:16 Відповісти
росія це не держава, це терористичне варварське утворення ,за що ви боягузи і нікчеми убиваєте дітей ? будь проклята нациська росія і дибільний народ цього утворення.
показати весь коментар
17.05.2022 09:20 Відповісти
У нас ГП чи вiддiл Статуправлiння? Так робiть щось щоб ДIТИ не страдали, у вас же всi прокурори мають посвiдчення УБД.
показати весь коментар
17.05.2022 09:26 Відповісти
 
 