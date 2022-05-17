Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 229 дітей, 423 - поранено, - Офіс генпрокурора

Станом на ранок 17 травня 2022 року понад 652 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними ювенальних прокурорів 229 дітей загинуло та понад 423 поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Повідомляється, що найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 140, Київській - 116, Харківській - 100, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 47, Миколаївській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

16 травня внаслідок ракетного удару ворога по об’єктам туристичної інфраструктури в Білгород-Дністровському районі Одеської області отримала поранення дівчинка.



15 травня внаслідок обстрілів військами РФ м. Лисичанськ Луганської області був поранений підліток.

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"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1772 заклади освіти. При цьому 161 з них зруйновано повністю", - інформують ювенальні прокурори.