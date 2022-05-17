Окупанти продовжують обстрілювати Запорізьку область , проте ЗСУ вже опановують озброєння, надане в рамках ленд-лізу

Українські військові роблять все, аби захистити населення Запорізької області від ймовірної атаки ворога.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА, передає Цензор.НЕТ

У повыдомлены йдеться: "Тривають роботи зі створення оборонних рубежів, особовий склад Сил оборони Запорізького краю формує резерви та здійснює перегрупування сил. Окрім того, частина тієї допомоги, яка надана Україні в рамках ленд-лізу, вже прийшла в область, а отже наші артилеристи мають можливість потренуватися у використанні новітнього озброєння".

Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів горіла господарча споруда та був пошкоджений підземний газопровід у селі Преображенка Пологівського району. Рятувальники загасили пожежу, після чого відповідні служби ліквідували неполадку з газопроводом.

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Також зазначається, що група розмінування ДСНС в полі неподалік Комишувахи Запорізького району знищила на місці 12 касетних бойовий елемент сучасного виробництва та один реактивний снаряд "Ураган" калібру 220 мм. Також рятувальники в Григорівці та Веселянці Запорізького району ліквідувала два реактивні снаряди "Ураган" 220 мм.

"Утримуючи позиції на "Азовсталі", захисники і захисниці Маріуполя не дозволили противнику перекинути угруповання чисельністю до 17 батальйонних тактичних груп (близько 20000 особового складу) на інші напрямки. Таким чином завадили швидкому захопленню Запоріжжя та здійснили вихід на адміністративний кордон Донецької та Запорізької областей. Сковування основних сил противника навколо Маріуполя дало додатковий час на створення оборонних рубежів та формування резервів, перегрупування сил, отримання допомоги від партнерів. Низький уклін тим, від кого залежить наше життя!", - підкреслили у ОВА.