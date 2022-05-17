Окупанти продовжують обстрілювати Запорізьку область , проте ЗСУ вже опановують озброєння, надане в рамках ленд-лізу
Українські військові роблять все, аби захистити населення Запорізької області від ймовірної атаки ворога.
Про це повідомили у Запорізькій ОВА, передає Цензор.НЕТ
У повыдомлены йдеться: "Тривають роботи зі створення оборонних рубежів, особовий склад Сил оборони Запорізького краю формує резерви та здійснює перегрупування сил. Окрім того, частина тієї допомоги, яка надана Україні в рамках ленд-лізу, вже прийшла в область, а отже наші артилеристи мають можливість потренуватися у використанні новітнього озброєння".
Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів горіла господарча споруда та був пошкоджений підземний газопровід у селі Преображенка Пологівського району. Рятувальники загасили пожежу, після чого відповідні служби ліквідували неполадку з газопроводом.
Також зазначається, що група розмінування ДСНС в полі неподалік Комишувахи Запорізького району знищила на місці 12 касетних бойовий елемент сучасного виробництва та один реактивний снаряд "Ураган" калібру 220 мм. Також рятувальники в Григорівці та Веселянці Запорізького району ліквідувала два реактивні снаряди "Ураган" 220 мм.
"Утримуючи позиції на "Азовсталі", захисники і захисниці Маріуполя не дозволили противнику перекинути угруповання чисельністю до 17 батальйонних тактичних груп (близько 20000 особового складу) на інші напрямки. Таким чином завадили швидкому захопленню Запоріжжя та здійснили вихід на адміністративний кордон Донецької та Запорізької областей. Сковування основних сил противника навколо Маріуполя дало додатковий час на створення оборонних рубежів та формування резервів, перегрупування сил, отримання допомоги від партнерів. Низький уклін тим, від кого залежить наше життя!", - підкреслили у ОВА.
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І ця мантра пішла про "виконане завдання". І Генштаб співає і хлопців з Маріка залучили - "підтверджуйте, а то не вирветесь".
Яке в біса завдання????
Південь здали відразу. Але сталось так, що найбільш боєздатні і мотивовані сили були в Маріуполі... і не вступились. І місяцями нищили орків, всупереч "плану".
Чого тільки тепер виявилось, що завдання???? Зеленський привеселюдно запевняв ДВА місяці назад, що пропонував бійцям відійти.... ХТО БРЕШЕ?
Вони місію по знищення і затриманню сил орків виконали ще на початок квітня - максимум - до відходу на територі. Азовсталі. А далі - облога обмеженими силами (а куди хлопцям прориватись? - 120 км?) і бомбардування на знищення.
Брехня, брехня, брехня......
До речі - на півночі було аналогічне (тільки оточення не було). І західні розвідки недарма захоплювались діями "низових" підрозділів і формувань. Тому, що в перші тижні ніяких "завдань" не було. Хлопці і дівчата самі спинили орду.
А от тепер є чіткі "завдання", тілько от в ефективності є сумнів. Але ще почекаю два тижні з остаточними висновками.
Коротко - якщо ти вважаєш, що у нас Генштаб:
1. Це один Залужний.
2. Це окрема інституція, незалежна ні від кого.
То вибач.
Щодо Півдня, французи теж будували лінію Мажино. Чим все закінчилось відомо. Це війна. Натомість ми вистояли і починаємо повертати території, але ця вкинута кацапами зрадонька от взагалі не допомагає. Ті, хто не підрівав мости і покинув лінію оборони мають конкретні прізвища і вони точно не сидять в ГенШтабі чи Києві. Це безпосередньо ті, хто мав би тримати оборону на місцях. Чому про них ніразу не стояло питання?