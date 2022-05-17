Минулої доби рятувальники на Харківщині загасили 11 пожеж, спричинених ворожими обстрілами, піротехніки знешкодили 39 боєприпасів, - ДСНС
Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативні виїзди, 16 із яких на ліквідацію пожеж, зокрема 11 пожеж, спричинених обстрілами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області
"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Чугуївському (5) та Харківському (6) районах області", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.
Зокрема, 16 травня о 06:04 у Дергачах унаслідок влучення ворожого снаряда спалахнув будинок культури.
Вогонь охопив 300 кв.м.
На місце пожежі було направлено 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 12 фахівців особового складу рятувальників.
О 09:00 пожежу було ліквідовано.
О 12:20 в результаті ворожих обстрілів сталося чотири пожежі у смт Циркуни. За різними адресами горіли два житлові будинки, гараж, господарська споруда, а також чагарники на площі 200 кв.м.
До ліквідації загорянь було залучено 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 40 фахівців особового складу ДСНС. Усі пожежі вдалося повністю погасити о 16.45.
За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.
Крім того, протягом доби проводилися аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у зруйнованих будинках Київського, Новобаварського районів Харкова та Чугуївському, Харківському районів області. Силами піротехнічних підрозділів ДСНС знешкоджено 39 ворожих боєприпасів.
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