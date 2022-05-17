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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 27,9 тис. осіб, 201 літак, 167 гелікоптерів, 1 235 танків і 3 009 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 17 травня втрати особового складу противника становлять близько 27,9 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.05 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 27900 (+200) осіб ліквідовано,

танків - 1235 (+7) од,

бойових броньованих машин - 3009 (+35) од,

артилерійських систем 578 (+1) од,

РСЗВ - 198 (+3) од,

засоби ППО - 90 (+1) од,

літаків  - 201 (+1) од,

гелікоптерів - 167 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 436 (+9),

крилаті ракети - 97 (+0),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2109 (+8) од,

спеціальна техніка  - 43 (+1).

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"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Лиманському та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються", - зазначають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (18036) Генштаб ЗС (6873) знищення (7696) техніка (1872) втрати (4479)


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Один літак не пораховано, та і орків має бути більше дохлими, якщо брати анонси з ресурсу за сутки. Ще воювати і воювати. Бережіть себе і Україну
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17.05.2022 09:25 Відповісти
Чому пропали новини про Азовців, з вечера як виїхали мовчання яка їхня доля???? Що з ними де вони????? Ци це вже все….
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17.05.2022 09:26 Відповісти
Чекаю блог Залужного і СБУ.
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17.05.2022 09:33 Відповісти
Утилізація мокшебурятської орди триває !!!)))
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17.05.2022 09:30 Відповісти
бойових броньованих машин - 3000+
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17.05.2022 09:34 Відповісти
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17.05.2022 10:35 Відповісти
 
 