Армія РФ відучора припинила обстріли та спроби штурму в Маріуполі, - Андрющенко
Протягом майже доби в Маріуполі дотримується режим тиші.
Про це радник міськголови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив в ефірі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора зранку були обстріли та спроби штурму, потім, наскільки я розумію, був оголошений режим тиші. Поки він не порушується жодною стороною", - сказав Андрющенко.
Топ коментарі
+9 Sashko Pavliuk
показати весь коментар17.05.2022 10:09 Відповісти Посилання
+8 Чайка Київ
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+6 Віталій А
показати весь коментар17.05.2022 09:49 Відповісти Посилання
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Рашисти і так знали про те, під яким цехом ховаються військові і цивільні. Тому що, з початком війни всіх бажаючих впускали туди як в укриття.
Бубочка наказав азовцям здатися ордловським мавпам, підняти білий прапор.
І як вони домовлялися? Напряму з ордловцями, визнавши їх за легальну владу, чи, все-таки, з кацапами?
Якщо наші захисники збережуть життя на волю - це буде перша перемога Бубочки у цій війні.
Как сказал,прыпыздэнт" Я готов о любых оккупированных территориях разговаривать с Ху.лом"
Шо там с Крымом?
Хто має до них якісь претензії - зажуйте й проковтніть їх.
«Уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах»
Ото война,как в Сказке.
Зе ЗДАВ ЗАХИСНИКІВ МАРІУПОЛЯ У РУКИ РАШИСТІВ НА ОКУПОВАНУ ТЕРИТОРІЮ, КРАПКА