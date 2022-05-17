Армія РФ відучора припинила обстріли та спроби штурму в Маріуполі, - Андрющенко

Протягом майже доби в Маріуполі дотримується режим тиші.

Про це радник міськголови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив в ефірі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора зранку були обстріли та спроби штурму, потім, наскільки я розумію, був оголошений режим тиші. Поки він не порушується жодною стороною", - сказав Андрющенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найближчими тижнями російські окупанти посилять масовані артудари, - розвідка Великої Британії