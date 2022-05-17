Козицький про нічний ракетний удар по Львівщині: Пошкоджено залізничну інфраструктуру у Яворівському районі

Вночі ворог здійснив ракетний удар по об’єкту інфраструктури регіональної філії "Львівська залізниця" у Яворівському районі.

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вибухом пошкоджено залізничну інфраструктуру. Інформації про травмованих чи загиблих не надходило.

"Попередньо, ракети летіли зі сходу", - уточнив він.

Раніше повітряне командування "Захід" повідомило, що три крилаті ракети було знищено підрозділами ППО ПвК ''Захід''.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли об‘єкт військової інфраструктури на території Яворівського району, - Львівська ОВА