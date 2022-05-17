Козицький про нічний ракетний удар по Львівщині: Пошкоджено залізничну інфраструктуру у Яворівському районі
Вночі ворог здійснив ракетний удар по об’єкту інфраструктури регіональної філії "Львівська залізниця" у Яворівському районі.
Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вибухом пошкоджено залізничну інфраструктуру. Інформації про травмованих чи загиблих не надходило.
"Попередньо, ракети летіли зі сходу", - уточнив він.
Раніше повітряне командування "Захід" повідомило, що три крилаті ракети було знищено підрозділами ППО ПвК ''Захід''.
Топ коментарі
+15 Ivan Pidbujpata
показати весь коментар17.05.2022 10:10 Відповісти Посилання
+14 arye z.
показати весь коментар17.05.2022 10:01 Відповісти Посилання
+4 Мобильный крематорий
показати весь коментар17.05.2022 10:07 Відповісти Посилання
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І ніхто в цивілізованому світі не буде слухати ваші брехні які ви вибєте з нещасних порарених українських захисників. Ніхто вам не вірить крім хіба що таких самих відморозків як в памойная резервация типу кндр асада ірана...
і нщо вас вже не спасе
Ясно що на цих заводах виготовлялась зброя - готувались до війни проти України.