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Новини Війна
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Козицький про нічний ракетний удар по Львівщині: Пошкоджено залізничну інфраструктуру у Яворівському районі

ракета,зброя,росія,російська

Вночі ворог здійснив ракетний удар по об’єкту інфраструктури регіональної філії "Львівська залізниця" у Яворівському районі.

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вибухом пошкоджено залізничну інфраструктуру. Інформації про травмованих чи загиблих не надходило.

"Попередньо, ракети летіли зі сходу", - уточнив він.

Раніше повітряне командування "Захід" повідомило, що три крилаті ракети було знищено підрозділами ППО ПвК ''Захід''.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли об‘єкт військової інфраструктури на території Яворівського району, - Львівська ОВА

Автор: 

армія рф (18036) обстріл (29527) ракети (4093) Козицький Максим (126) Львівська область (2480)


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Топ коментарі
+15
вцілілі з Бучі, Ірпеня, Бородянки вже дають покази на твоїх орків.
І ніхто в цивілізованому світі не буде слухати ваші брехні які ви вибєте з нещасних порарених українських захисників. Ніхто вам не вірить крім хіба що таких самих відморозків як в памойная резервация типу кндр асада ірана...
і нщо вас вже не спасе
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17.05.2022 10:10 Відповісти
+14
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17.05.2022 10:01 Відповісти
+4
Что-то кацапы начали стрелять ракетами во все стороны. Видимо, опять где-то погнали кацапов за поребрик.(вспомните, как активизировались ракетные удары, когда кацапов гнали из под Харькова)
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17.05.2022 10:07 Відповісти
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17.05.2022 10:01 Відповісти
вцілілі з Бучі, Ірпеня, Бородянки вже дають покази на твоїх орків.
І ніхто в цивілізованому світі не буде слухати ваші брехні які ви вибєте з нещасних порарених українських захисників. Ніхто вам не вірить крім хіба що таких самих відморозків як в памойная резервация типу кндр асада ірана...
і нщо вас вже не спасе
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17.05.2022 10:10 Відповісти
Дайте кізяку кізяка на паличці.
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17.05.2022 10:42 Відповісти
На зупинці транспорта розмовляли з жінкою, яка осінню в Туреччині розмовляла з росіянкою з Урала. Та казала, що всі заводи працюють.
Ясно що на цих заводах виготовлялась зброя - готувались до війни проти України.
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17.05.2022 10:04 Відповісти
Что-то кацапы начали стрелять ракетами во все стороны. Видимо, опять где-то погнали кацапов за поребрик.(вспомните, как активизировались ракетные удары, когда кацапов гнали из под Харькова)
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17.05.2022 10:07 Відповісти
Чим більше перемовин, тим більше обстрілів
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17.05.2022 11:06 Відповісти
Не надоело каждый день унижаться?
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17.05.2022 10:15 Відповісти
Админ прекращай спать, боты в чате.
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17.05.2022 10:13 Відповісти
Саме цікаво, що Ходаковський, який служив свого часу з цими азовцями, чомусь не нацист, а вони "нацисти", хоча самі з Донецької області. Дебільня русня так і молодогвардійців скоро назве нацистами.
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17.05.2022 10:37 Відповісти
штьіріт тітульного міліцьіонера одкакбє - скоро *****...
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17.05.2022 10:31 Відповісти
Без протиракетної зброї справи будуть кепські, ракети у орди безлімітні...
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17.05.2022 10:43 Відповісти
За моїми особистими спостереженнями кількість ракетних атак знизилася в травні. Але подивимося що буде далі....
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17.05.2022 13:58 Відповісти
Постачають все.Питання чого ракети нам не постачають хоча би с 100 ню?Орки по нам лупять а ми не можемо ни чим відповісти в цьому дусі.
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17.05.2022 15:29 Відповісти
 
 